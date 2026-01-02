„Телеграфно подкастът“: Година на ексклузивни срещи и разкрития

„Телеграфно подкастът“ представи през изминалата година редица интервюта с личности от областта на спорта, сигурността, международната политика и регионалните отношения. Гостите споделиха факти и спомени, свързани с ключови събития. Сред тях са представители на специалните сили, дипломати и анализатори, които коментираха актуални конфликти и исторически моменти.

Гости от специалните сили и спорта

В епизодите на подкаста участваха лица с опит в специалните подразделения и бойните спортове. Стоян Саладинов, Алекси Димитров, Иван Янкулов, Стефан Бакалов и Владимир Димитров разказаха за преживени събития и факти от професионалния си път. Те споделиха детайли, които рядко са публично обсъждани.

Международна политика и срещата Тръмп-Путин

Личният преводач на американския президент Йонко Мермерски гостува ексклузивно броени часове след срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Той коментира отношенията между двамата лидери, ролята на европейските елити и целите на Тръмп.

Войната в Украйна от първо лице

Конфликтът в Украйна беше представен чрез разкази на хора с пряк опит. Горица Радева от Велико Търново, която живее на фронтовата линия, говори за участието на жените в действията и за ситуации, които оставят траен отпечатък. Тя организира акции в подкрепа на бойците на първа линия.

Военният анализатор Руслан Трад обсъди новата глобална ситуация и необходимостта от реализъм в българската политика.

Капитан I ранг Васил Данов, възпитаник на украинско военно училище с роднини в страната, изрази убеждението, че украинците няма да се предадат. Той добави: „На Путин не му дреме колко руснаци ще загинат.“

Конфликтът в Газа и дипломатически перспективи

Николай Младенов, бивш министър на външните работи на България и координатор на ООН за Близкия изток, беше първият гост по темата за Газа. Малко след участието му в подкаста той беше посочен като вероятен ръководител на международно управление в региона.

Руслан Трад съобщи в ефира, че палестински бизнесмени са определени за участие в това управление.

Отношенията с Република Северна Македония

Бившият посланик на България в Скопие Александър Йорданов разказа за разговора си с президента Борис Трайковски часове преди самолетната катастрофа, отнела живота му. Той сподели за първи път спомени за Трайковски като държавник, свързан с България.

Журналистът Любчо Нешков коментира езика, използван от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски към България.

Любчо Георгиевски от Битоля говори за тормоза, на който е подложен, защото не крие идентичността си. Той отправи послание за кураж и отказ от мълчание.

Награда за интервю с биографа на Симеон Сакскобургготски

Подкастът получи първа награда за епизод, записан в Мадрид с Рамон Перес Маура, биограф на Симеон Сакскобургготски. Перес Маура сподели лични разкази за бившия цар и премиер на България и за семейството му.