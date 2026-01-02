Разкриха изненадващи детайли за любимите храни на Доналд Тръмп

Л юбовта на президента Доналд Тръмп към бързото хранене – и по-специално към McDonald’s – е добре документирана през годините. Нов доклад за здравословното му състояние обаче отново повдигна темата за една негова поръчка от заведение за бързо хранене, която може да шокира мнозина, пише PEOPLE.

В четвъртък, 1 януари, The Wall Street Journal публикува обширен разследващ материал за президента, озаглавен „С появата на признаци на стареене, Тръмп отговаря с неподчинение“. В него Тръмп настоява, че е в „перфектно здраве“, отхвърля скорошни снимки, които изглежда го показват как дреме по време на срещи, и твърди, че често появяващите се синини по ръцете му са резултат от прием на по-висока дневна доза аспирин, отколкото лекарите препоръчват.

Donald Trump's McDonald's Diet Hasn't Changed, He Says, amid Questions About His Health. Here's What He Eats https://t.co/u5URZ2nFNk — People (@people) January 1, 2026

Към края на материала е направено и кратко уточнение относно диетата на президента, която според самия Тръмп не се е променила с напредването на възрастта му.

The Wall Street Journal припомня интервю от октомври 2025 г. в подкаст с председателя на Националния комитет на Републиканската партия Джо Грутърс. В него той разказва как се е присъединил към Тръмп по време на кампанията през 2024 г. и е бил шокиран от количеството храна, което президентът е изял.

Грутърс си спомня, че Тръмп е имал „горещи пържени картофи, които са го чакали от McDonald’s. След това е хапнал Филе-о-Фиш, Куотър Паундър и Биг Мак“.

WSJ: RNC Chair Joe Gruters said he was "shocked" to witness Trump eat french fries, a McDonald’s Quarter Pounder, a Big Mac, and a Filet-O-Fish in one sitting. pic.twitter.com/ZX8bju9PnJ — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) January 1, 2026

Висококалоричната поръчка се вписва и в други разкази за афинитета на Тръмп към McDonald’s, описани в книгата „Нека Тръмп бъде Тръмп“ от 2017 г., написана от двама негови бивши помощници – Дейвид Боси и Кори Левандовски.

В книгата си Боси и Левандовски разказват как Тръмп е поръчал „два Биг Мака, два Филе-о-Фиш и един шоколадов малцов“.

Те допълват: „В Trump Force One имаше четири основни хранителни групи: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, пица и Diet Coke.“ Макар размерът на поръчките му от McDonald’s да изглежда шокиращ, афинитетът на Тръмп към веригата може да е свързан с репутацията му на гермафоб.

По време на среща през февруари 2016 г. с Андерсън Купър от CNN Тръмп обяснява, че харесва постоянството и надеждността на националната верига.

„Аз съм много чист човек. Харесвам чистотата“, каза той тогава. „И мисля, че е по-добре да отидеш там, отколкото някъде, където може би нямаш представа откъде идва храната. Има определен стандарт. Но мисля, че храната е добра.“

Боси и Левандовски пишат още, че по подобни причини самолетът на кампанията на Тръмп е бил зареждан с големи количества от любимите му пакетирани храни – тъй като той отказвал да яде от предварително отворени опаковки.

Тръмп дори пренесе любовта си към McDonald’s в предизборната кампания преди изборите през 2024 г. На 20 октомври 2024 г. той посети Фийстървил-Тревоз, Пенсилвания, недалеч от Филаделфия. Там президентът прекара време, работейки на линията за обслужване на автомобили в местен франчайз на McDonald’s – раздаваше поръчки и дори приготвяше пържени картофи.

„Не беше толкова лесно, но най-накрая го разбрах, не по най-добрия начин, но се справях, задавах им всякакви глупави въпроси, но беше много интересно“, разказа той пред аудитория от корпоративни лидери, собственици на франчайзи и други заинтересовани страни по време на срещата на върха McDonald’s Impact във Вашингтон през ноември 2025 г.

Тръмп се похвали, че над „25 000 души“ са чакали на опашка, за да го видят, което според него му е дало силен тласък в последните седмици на кампанията.

„Те идваха с колите си и просто гледаха. Уау! Всеки един от тях – реакцията беше невероятна“, каза той. „Сякаш знаех, че ще спечеля, когато видях това.“