Предупреждение за опасно време в 14 области в събота

Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви

2 януари 2026, 15:40
Предупреждение за опасно време в 14 области в събота
Източник: istock/Getty Images

Н а 3 януари, събота, ще преобладава облачно време. На повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг. Жълт код е обявен за 3 области заради снеговалежи и силен вятър- Видин, Враца и Монтана. В още 11 области на Северна и Източна България е обявен също жълт код, но само за силен вятър. 

Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната. Температурите ще се повишат: минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони. За София минимална температура - около 1°, максимална - около 11°.

Очаква ни студен и снежен януари

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

По Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над Балканите ще бъде предимно облачно. Ще има слаби валежи от дъжд, в северозападните райони – предимно от сняг. В северозападната половина от полуострова ще има условия и за поледици.

Източник: БГНЕС    
Сняг Прогноза за времето Силен вятър
