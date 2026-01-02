12-годишно момче почина, след като пресъздаде сцена от "Squid Game"

12-годишно момче почина, след като се опитало да пресъздаде сцена от дистопичния сериал на Netflix "Squid Game" като шега, съобщава New York Post.

Тялото на 12-годишния Себастиан Цизман от Глашоутън, Западен Йоркшир, било открито от негов братовчед през юни. Момчето лежало неподвижно на стълбите в семейния дом, с чаршаф около врата, стана ясно от разследване, проведено тази седмица.

Boy, 12, dies after recreating scene from ‘Squid Games’ for prank https://t.co/csnJORKXkK pic.twitter.com/3kFxjI72SK — New York Post (@nypost) December 31, 2025

Парамедиците не успели да го съживят и той бил обявен за мъртъв в местна болница. Себастиан Цизман бил почитател на популярния южнокорейски сериал за оцеляване, в който участниците се състезават в смъртоносни версии на детски игри, за да спечелят парични награди.

По време на разследването полицията открила изображение в телефона на момчето, на което се вижда герой от сериала, намерен обесен. Станало ясно още, че Себастиан е споделил изображение на същия герой в групов чат в WhatsApp в деня на смъртта си.

Семейството на Цизман разказало пред разследващите, че са говорили с него за опасни онлайн предизвикателства, които са отнели живота на много младежи по света. Момчето обаче ги уверило, че няма да участва в подобни действия.

A 12-year-old boy has died in a prank gone very wrong. Full story: https://t.co/4gEyxN6JFp pic.twitter.com/1XNOIcZCxf — news.com.au (@newscomauHQ) January 1, 2026

Въпреки че полицията не открила доказателства в историята на сърфирането му в интернет, че е търсил опасни предизвикателства в TikTok, било установено, че е търсил в YouTube видеоклип за оказване на първа помощ самостоятелно.

Съкрушените му родители заявили, че синът им е бил популярно и щастливо дете, което не е страдало от проблеми с психичното здраве. В официално изявление те посочили, че вярват, че смъртта му е била трагичен инцидент.