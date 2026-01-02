Свят

Зеленски назначи шефа на разузнаването за началник на кабинета му

„Сега Украйна се нуждае от повече внимание към въпросите на сигурността“, заяви украинският президент

2 януари 2026, 14:43
Зеленски назначи шефа на разузнаването за началник на кабинета му
Кирило Буданов   
Източник: БТА/AP

У краинският президент Володимир Зеленски предложи началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната Кирилo Буданов да оглави Офиса на президента на Украйна, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на Зеленски в Telegram.

Той разказа за среща с Буданов, по време на която му е предложил поста на ръководител на Офиса на президента на Украйна.

„Сега Украйна се нуждае от повече внимание към въпросите на сигурността, развитието на Силите за отбрана и сигурност на Украйна, както и върху дипломатическата линия в преговорите, а Администрацията на президента ще служи предимно за изпълнение на подобни задачи на нашата държава“, отбеляза лидерът на страната.

Зеленски отбеляза, че Буданов има специален опит в тези области и достатъчно сили, за да постигне резултати.

„Също така възложих на новия ръководител на президентската канцелария, в сътрудничество със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и други необходими ръководители и институции, да актуализира и представи за одобрение стратегическите основи на отбраната и развитието на нашата държава и по-нататъшни стъпки“, се казва в изявление на украинския президент.

Всички официални процедури по назначаването на Буданов за ръководител на президентската администрация вече са приключили. Това съобщи пред журналисти президентският съветник Дмитро Литвин в отговор на въпрос дали Кирил Буданов вече е назначен за ръководител на президентската администрация.

Във вторник, 30 декември, Володимир Зеленски обяви, че е взел решение за кандидата за нов ръководител на президентската администрация. Досега Администрацията на президента оставаше без ръководител. Както съобщиха източници на РБК-Украйна, това се дължи на търсенето на нов формат за работа на Администрацията , което до голяма степен ще зависи от кандидатурата на бъдещия ръководител.

Оставката на Ермак

Припомняме, че на 28 ноември 2025 г. НАБУ и САП извършиха претърсвания в резиденцията на тогавашния ръководител на президентската администрация Андрей Ермак. Според източници на РБК-Украйна, разследващите действия са били свързани с операция „Мидас“ за разкриване на мащабна корупция в енергийния сектор, обявена от НАБУ през ноември 2025 г.

Веднага след обиските Ермак написа оставка, която Зеленски подписа и по-късно заяви пред репортери, че назначаването на нов ръководител на президентската канцелария в момента не е приоритет за властите.

На следващия ден „Ню Йорк Поуст“ публикува информация, че Ермак е решил да отиде на фронта.

По темата

Източник: rbc.ua    
Володимир Зеленски Кирило Буданов офис на президента на Украйна началник на президентската администрация сигурност на Украйна отбрана на Украйна Андрий Ермак оставка на Ермак корупция назначаване
Последвайте ни
Мъж уби бившата си приятелка с нож и бутилка в Якимово

Мъж уби бившата си приятелка с нож и бутилка в Якимово

Зеленски назначи шефа на разузнаването за началник на кабинета му

Зеленски назначи шефа на разузнаването за началник на кабинета му

САЩ призова американците: Незабавно напуснете тази страна

САЩ призова американците: Незабавно напуснете тази страна

Научните открития, които ще променят света

Научните открития, които ще променят света

Част от семействата остават без детски надбавки

Част от семействата остават без детски надбавки

pariteni.bg
Няма да ни се размине: китайските марки са тук, за да завладяват

Няма да ни се размине: китайските марки са тук, за да завладяват

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Телеграфно подкастът“: Година на ексклузивни срещи и разкрития

„Телеграфно подкастът“: Година на ексклузивни срещи и разкрития

Любопитно Преди 1 час

Сред гостите в "Телеграфно подкастът" през 2025 г. бяха представители на специалните сили, дипломати и анализатори, които коментираха актуални конфликти и исторически моменти

„Той седна с разпятието и огънят просто го заобиколи" - разказва оцеляла в Кран Монтана

„Той седна с разпятието и огънят просто го заобиколи" - разказва оцеляла в Кран Монтана

Свят Преди 1 час

Днес беше обявено името на първата жертва – 17-годишен италиански голф талант

Внимавайте през януари - пълен график на магнитните бути

Внимавайте през януари - пълен график на магнитните бути

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво представляват магнитните бури, защо са опасни и кой трябва да внимава най-много

Разкриха изненадващи детайли за любимите храни на Доналд Тръмп

Разкриха изненадващи детайли за любимите храни на Доналд Тръмп

Свят Преди 3 часа

Нова статия за здравето на президента отново извади на дневен ред предпочитанията му към бързото хранене

Кой е вашият късметлийски цвят за 2026 г. според месеца на раждане

Кой е вашият късметлийски цвят за 2026 г. според месеца на раждане

Любопитно Преди 3 часа

Тези цветове ще усилят вашата енергия през идната година. Използвайте ги, за да подобрите живота си, да привлечете късмет на ново ниво и да се радвате на защита, любов и доброта

Тежка катастрофа в Павел баня: 21-годишен се бори за живота си

Тежка катастрофа в Павел баня: 21-годишен се бори за живота си

България Преди 3 часа

Автомобилът му се е блъснал в бетонна основа на ограда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Туристи в опасност: Планините са студени и ветровити, спасителна акция в Рила

Туристи в опасност: Планините са студени и ветровити, спасителна акция в Рила

България Преди 3 часа

Прави се нов опит да бъде евакуирана с хеликоптер жена с измръзвания на пръстите на краката от хижа „Иван Вазов“ в Рила

„Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола!“: Дженифър Лопес отговори на критиките за възрастта си

„Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола!“: Дженифър Лопес отговори на критиките за възрастта си

Любопитно Преди 3 часа

Дженифър Лопес отвърна остро на критиките за секси визиите си на 56 години по време на шоу във Вегас, заявявайки с чувство за хумор, че ако другите имаха нейното тяло, също нямаше да се „обличат според възрастта си“

Уил Смит с нови сериозни обвинения – цигулар го съди за сексуален тормоз

Уил Смит с нови сериозни обвинения – цигулар го съди за сексуален тормоз

Свят Преди 4 часа

В жалбата се описва предполагаема „травматична поредица от събития“, случили се през март 2025 г. по време на турнето „Базирано на истинска история“

Година 1 според нумерологията: Смелост, лидерство и нови възможности през 2026

Година 1 според нумерологията: Смелост, лидерство и нови възможности през 2026

Любопитно Преди 4 часа

Принц Хари и Меган Маркъл

Меган и Хари с красноречиво послание за кариерите на Арчи и Лилибет

Любопитно Преди 4 часа

Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

Свят Преди 4 часа

В понеделник Тръмп каза, че САЩ са унищожили пристанищна зона, използвана от плавателни съдове, които обвинява, че са свързани с наркотрафик във Венецуела

ГКПП „Илинден - Ексохи“

Гърция блокира границите: Шофьорите да се подготвят за закъснения

България Преди 5 часа

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален

След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

България Преди 5 часа

64-годишната Любомила от София си върна единия от апартаментите, който беше присвоен от мъж, правил се на влюбен в нея

Бдение в памет на жертвите и пострадалите при ужасяващия пожар в новогодишната нощ в бар в швейцарския курорт Кран Монтана

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

Свят Преди 5 часа

Илхан Ашур, който работи в швейцарския курорт споделя: „Невероятно е тъжно, съсипан съм. Това, което видяхме, беше като филм на ужасите. Нещо, което виждаш само в киното“

"Не ми се меси в работата": Мъж остана без книжка два пъти след фалшиво положителен тест за наркотици

"Не ми се меси в работата": Мъж остана без книжка два пъти след фалшиво положителен тест за наркотици

България Преди 5 часа

Първият случай е от края на ноември 2024 година

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Модни тенденции за 2026: Кои принтове, силуети и стилове ще доминират през годината

Edna.bg

Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел в Сан Франциско

Edna.bg

Престоят на Пламен Андреев в Сантандер приключи

Gong.bg

Оцениха много високо Илия Груев срещу Ливърпул - българинът: Играхме като отбор, страхотна битка и голяма точка (видео)

Gong.bg

Жена издъхна след удар с бутилка и намушкване в Монтанско

Nova.bg

Януарска аномалия: Над 15 градуса в първия уикенд на годината

Nova.bg