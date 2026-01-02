Внимавайте през януари - пълен график на магнитните бути

Я нуари ще започне не само със студове, но и с повишена слънчева активност. През месеца Земята ще бъде засегната от геомагнитни смущения с различна интензивност няколко пъти. Традиционно най-трудни ще бъдат периодите на резки промени – те са тези, които най-силно удрят здравето.

Сайтът РБК-Украйна разказва кога се очакват магнитни бури през януари, кои дни ще бъдат критични и как да защитим тялото.

Подробна прогноза за магнитните бури за януари

Според международните центрове за наблюдение на слънчевата активност, геомагнитната ситуация през януари ще се развива вълнообразно – с пикове и периоди на относително спокойствие.

Първият месец на годината ще започне с умерени магнитни бури:

1-4 януари – умерена активност на ниво Kr-4 с пикове до ниво Kr-5-6 (червено ниво). Пикът се очаква в петък, 2 януари и сутринта в събота, 3 януари. Възможни симптоми: умора, главоболие, сънливост, емоционална нестабилност.

9-10 януари – очаква се нова вълна. Очакваното ниво е Kp 5-6 (червено ниво). Именно в такива дни хората, зависими от времето, най-често се оплакват от скокове в кръвното налягане, мигрена и нарушения на съня.

12-14 януари – продължителна магнитна буря от умерена степен с кратки изблици до Kr-5.

16-20 януари – силна магнитна буря, която ще продължи няколко дни. Очакваното ниво на бурята е до Kr-5-6.

25-27 януари – последната буря за месеца. Очаква се още едно умерено увеличение в края на януари. Очаквано ниво: Kp 4 с кратки изблици до Kp-5. Условията могат да се влошат поради изтощение след дълъг месец.

Какво представляват магнитните бури и защо са опасни?

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. Потоците от заредени частици влияят не само на технологиите и комуникациите, но и на човешките биологични ритми.

Най-чувствителните респонденти са:

сърдечно-съдовата система

нервна система

хормонален баланс

Кой ще усети най-силно магнитните бури през януари?

В рисковата зона са:

хора, зависими от времето

хора с хипертония и сърдечни заболявания

тези, които имат хронична мигрена

хора с нарушения на съня

възрастни хора

бременни жени

Основни симптоми по време на магнитни бури

Лекарите предупреждават, че в дни на повишена активност са възможни следните явления:

главоболие и мигрена

слабост в краката

замаяност, гадене

нарушение на съня

скокове на кръвното налягане

раздразнителност и тревожност

намалена концентрация

обостряне на хронични заболявания

Какво да не правим в дни на магнитни бури

За да се избегне влошаване на състоянието, лекарите съветват да се избягва:

прекомерен кофеин и алкохол

тежко физическо натоварване

нощна умора и липса на сън

емоционални конфликти

Как да се почувствате по-добре: