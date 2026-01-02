Внимавайте през януари - пълен график на магнитните бути

Я нуари ще започне не само със студове, но и с повишена слънчева активност. През месеца Земята ще бъде засегната от геомагнитни смущения с различна интензивност няколко пъти. Традиционно най-трудни ще бъдат периодите на резки промени – те са тези, които най-силно удрят здравето.
Сайтът РБК-Украйна разказва кога се очакват магнитни бури през януари, кои дни ще бъдат критични и как да защитим тялото.
Подробна прогноза за магнитните бури за януари
Според международните центрове за наблюдение на слънчевата активност, геомагнитната ситуация през януари ще се развива вълнообразно – с пикове и периоди на относително спокойствие.
Първият месец на годината ще започне с умерени магнитни бури:
1-4 януари – умерена активност на ниво Kr-4 с пикове до ниво Kr-5-6 (червено ниво). Пикът се очаква в петък, 2 януари и сутринта в събота, 3 януари. Възможни симптоми: умора, главоболие, сънливост, емоционална нестабилност.
9-10 януари – очаква се нова вълна. Очакваното ниво е Kp 5-6 (червено ниво). Именно в такива дни хората, зависими от времето, най-често се оплакват от скокове в кръвното налягане, мигрена и нарушения на съня.
12-14 януари – продължителна магнитна буря от умерена степен с кратки изблици до Kr-5.
16-20 януари – силна магнитна буря, която ще продължи няколко дни. Очакваното ниво на бурята е до Kr-5-6.
25-27 януари – последната буря за месеца. Очаква се още едно умерено увеличение в края на януари. Очаквано ниво: Kp 4 с кратки изблици до Kp-5. Условията могат да се влошат поради изтощение след дълъг месец.
Какво представляват магнитните бури и защо са опасни?
Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. Потоците от заредени частици влияят не само на технологиите и комуникациите, но и на човешките биологични ритми.
Най-чувствителните респонденти са:
- сърдечно-съдовата система
- нервна система
- хормонален баланс
Кой ще усети най-силно магнитните бури през януари?
В рисковата зона са:
- хора, зависими от времето
- хора с хипертония и сърдечни заболявания
- тези, които имат хронична мигрена
- хора с нарушения на съня
- възрастни хора
- бременни жени
Основни симптоми по време на магнитни бури
Лекарите предупреждават, че в дни на повишена активност са възможни следните явления:
- главоболие и мигрена
- слабост в краката
- замаяност, гадене
- нарушение на съня
- скокове на кръвното налягане
- раздразнителност и тревожност
- намалена концентрация
- обостряне на хронични заболявания
Какво да не правим в дни на магнитни бури
За да се избегне влошаване на състоянието, лекарите съветват да се избягва:
- прекомерен кофеин и алкохол
- тежко физическо натоварване
- нощна умора и липса на сън
- емоционални конфликти
Как да се почувствате по-добре:
- спете поне 7-8 часа
- повече питейна вода
- ежедневни разходки дори в студа
- редовно проветряване на помещението
- лека, питателна, топла храна
- почивка – при нужда