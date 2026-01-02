Любопитно

Какво означава да си „хетерофлексибилен“ – най-бързо развиващата се сексуалност на 2025 г.

2 януари 2026, 12:24
Източник: iStock/Getty Images

П овече от половин век след сексуалната революция и далеч отвъд традиционните определения като гей, хетеросексуален или бисексуален, хората продължават да изследват и разширяват границите на своята сексуалност.

През последните години се очертава една нишова, но все по-масова част от сексуалния спектър – хетерофлексибилността. Тя не бива да се бърка с бисексуалността, при която хората изпитват еднакво привличане към мъже и жени. Хетерофлексибилните хора се идентифицират основно като хетеросексуални, но понякога имат сексуални преживявания с представители на същия пол, отбелязва Verywell Mind.

Приложението за запознанства Feeld, насочено към алтернативни модели на взаимоотношения, наскоро публикува своя годишен доклад Raw Report, който предлага поглед към тенденциите, оформящи съвременната интимност. Данните показват, че хетерофлексибилността е най-бързо развиващата се сексуална идентичност във Великобритания, като броят на хората, които се определят по този начин, е нараснал със 193% само за последната година.

В същото време се смята, че впечатляващите 15% от населението на САЩ – приблизително между 50 и 55 милиона американци – вече се идентифицират като хетерофлексибилни.

„Наблюдаваме бум на хора, които изследват връзките и игривостта по автентични и гъвкави начини, предефинирайки какво означава да бъдеш видян и да се свързваш през 2025 г.“, каза Дина Мохамад-Лайти, вицепрезидент по данните във Feeld.

Сред хетерофлексибилните две трети са милениали – родени между началото на 80-те години и 1996 г. Около 18% принадлежат към поколението Z (родени между 1997 и 2012 г.), а 15,5% са представители на поколението X (родени между 1965 и 1980 г.). Проучването сочи още, че Берлин е най-хетерофлексибилният град в света, докато Ню Йорк отчита най-бързо нарастващото бисексуално население – с ръст от 161%.

Според сексолозите обаче има едно важно уточнение – терминологията в тази област е донякъде субективна и, при липса на по-точна дума, гъвкава.

Категорията „хетерофлексибилен“ обхваща широк кръг от хора – от такива, които се определят като хетеросексуални, но са имали интимни преживявания с човек от същия пол, през хора, които понякога изпитват привличане към същия пол, до такива, които се определят като бисексуални, но все още изследват своята идентичност.

Терминът може да се отнася дори за жена, която е била във връзка с мъж, но е била отворена към тройка с участието на друга жена.

Някои критици твърдят, че хетерофлексибилността навлиза в територията на бисексуалността и пансексуалността и дори допринася за тяхното заличаване. Според д-р Люк Брунинг, преподавател по приложна етика в Университета в Лийдс, Великобритания, новите и развиващи се идентичности, откроени в изследването, „говорят за нарастващото осъзнаване, че сексуалността е сложна“.

„Ако не друго, би било изненадващо, ако хората никога не са били сексуално любопитни към хора от същия пол или ако привличането винаги е действало по спретнати и предвидими начини“, каза той.

Източник: New York Post    
