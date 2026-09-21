Свят

Политическа битка с висок залoг – кой ще контролира Конгреса в САЩ

Подкрепата за Демократическата партия се увеличава, но това не означава, че победата ѝ е предрешена, отбелязват социолозите

Русалин Венев Русалин Венев

21 септември 2026, 11:44
Политическа битка с висок залoг – кой ще контролира Конгреса в САЩ
Източник: iStock

Д о междинните избори в САЩ остават по-малко от два месеца, а политическата обстановка в страната изглежда все по-неблагоприятна за Републиканската партия. Вотът ще даде отговор на въпроса дали формацията ще успее да запази мнозинството си в двете камари на Конгреса. На фона на растящото недоволство от състоянието на икономиката и ниския рейтинг на президента Доналд Тръмп, всички социологически проучвания сочат, че демократите се радват на значително по-голяма подкрепа от своите опоненти. Това, обаче, изобщо не означава, че резултатът от задаващите се избори е предрешен. Какво сочат прогнозите на експертите?

  • Демократите увеличават преднината си

Резултатите от последните социологически проучвания показват по недвусмислен начин, че демократите са безспорни фаворити за спечелването на изборите. Изследване на „Ройтерс/Ипсос“, проведено в периода между 11 и 14 септември, им дава 44% подкрепа срещу 37% за републиканците. Според социолозите, тази разлика от седем процентни пункта е най-голямата преднина на демократите след завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г. В интерес на истината, въпросната тенденция не е нещо ново. Още през юли представители на изследователския център „Пю“ отбелязаха, че 43% от американците, имащи право на глас, симпатизират на кандидатите на Демократическата партия, а 37% – на републиканците.

Важен детайл от предизборната картина е степента на мобилизация на избирателите. В лагера на демократите тя е значително по-висока. 70% от привържениците на формацията, както и хората, които все още не са решили кого да подкрепят, заявяват, че за тях има голямо значение коя партия ще контролира Конгреса. В същото време, на това мнение са едва 60% от поддръжниците на Републиканската партия. Анализаторите са единодушни, че активността на партийните симпатизанти по време на междинните избори обикновено е по-ниска, отколкото при президентския вот. Именно по тази причина всичко ще зависи от способността на двете основни политически сили в САЩ да мобилизират собствените си привърженици.

  • Избори в сянката на икономически проблеми

Никак не е изненадващо, че в навечерието на междинния вот състоянието на американската икономика привлича все по-голямо внимание. Скорошно проучване на „Вашингтон поуст“ и „Ипсос“ разкри, че 54% от избирателите сочат като абсолютен приоритет въпроса за растящите цени. Следват теми като имиграцията с 28%, външната политика с 20%, корупцията със 17% и здравеопазването с 15%. Сходни са и резултатите от изследването на „Пю“. Според тях, само 24% от жителите на САЩ определят икономическите условия като добри или отлични, докато 35% ги смятат за лоши. Нещо повече – едва 23% очакват ситуацията да се подобри през следващата година, докато 36% са на мнение, че тя ще се влоши.

Обект на много противоречия са цените на храните, жилищата и здравеопазването. През последните месеци повод за растящо недоволство стана и поскъпването на горивата. Това е сериозен проблем за Републиканската партия, която не само има мнозинство в двете камари на Конгреса, но и контролира Белия дом. Все повече американци споделят мнението, че формацията е не само неспособна да се справи с проблемите, пред които са изправени САЩ, но и с действията си на практика ги задълбочава. Не бива да се забравя, че междинните избори традиционно се превръщат в своеобразен референдум за действащия президент, дори когато неговото име не фигурира в бюлетините.

  • Факторът Тръмп

Изборите, които ще се състоят в началото на ноември, ще определят какъв ще бъде съставът на Сената и Камарата на представителите, но в момента всички погледи са отправени не към Конгреса, а към Белия дом. За никого не е тайна, че Тръмп ще окаже огромно влияние върху вота. Според „Ройтерс/Ипсос“, одобрението за работата на държавния глава е около 35%, след като в края на август беше спаднало до 33%. Растящите цени, инфлацията и нестабилният трудов пазар са само част от причините за ниския му рейтинг. Повод за ожесточени критики срещу Тръмп е и продължаващата война с Иран, провалът на опитите му да сътрудничи за постигането на мир между Русия и Украйна, както и обтягането на отношенията между Вашингтон и партньорите му от НАТО и ЕС.

Показателни са данните на „Пю“ относно начина, по който американците възприемат междинните избори. 42% от тях заявяват, че гледат на тях като на възможност да изразят своето недоволство от Тръмп и неговата администрация. В лагера на демократите, въпросният показател е 81%. На другия полюс са 22% от избирателите, които искат да покажат, че подкрепят президента. Останалите 36% отбелязват, че решението им за кого да гласуват няма да бъде повлияно от политиката, водена от Белия дом. Изводът на експертите е, че докато Демократическата партия разполага с мощен мобилизиращ фактор, републиканците са изправени пред сериозен проблем. Съществена част от техния електорат, благодарение на която Тръмп постигна победа на президентските избори през 2024 г., сега трябва отново да бъде убедена да отиде до урните, но този път без държавният глава да е сред кандидатите.

  • Ожесточена надпревара

Перспективата за промяна е най-осезаема в Камарата на представителите. Мнозинството на републиканците е крехко, което означава, че на демократите им трябват няколко допълнителни места, за да поемат контрола. Повечето социологически проучвания сочат, че след изборите те ще разполагат с между 10 и 25 повече представители от своите опоненти. Експертите на свой ред предупреждават, че не бива да се правят прибързани заключения, тъй като преднината, която имат демократите, няма да се превърне автоматично в определен брой места. Сред причините за това са начинът, по който избирателите са разпределени в отделните конгресни райони, промените в границите им и различната активност в някои ключови области. Следователно не е изключено да се стигне до изненади в крайните резултати.

Ситуацията в Сената е съвсем различна. В момента републиканците разполагат с 53 места, а опонентите им с 45, като има и двама независими сенатори, които подкрепят демократите. Задава ли се сериозно разместване? Това е въпросът, който вълнува всички анализатори. Демократите се нуждаят от четири места, за да получат мнозинство. Евнвтуално равенство не е достатъчно, защото в такъв случай решаващият глас ще принадлежи на вицепрезидента Джей Ди Ванс. Да се правят категорични прогнози е невъзможно, тъй като се очертава изключително оспорвана битка. С особено голям интерес се очакват резултатите в щатите Аляска, Айова, Мейн, Мичиган, Ню Хемпшир, Охайо и Тексас. Пет от тях в момента са републикански, а два – демократически. Северна Каролина също може да изиграе решаваща роля за изхода от надпреварата. В момента тя е под контрола на Републиканската партия, но шансовете това да се промени изглеждат все по-големи. Демократите на свой ред са изправени пред нелеката задача да защитят своите позиции. Мичиган и Ню Хемпшир се разглеждат като щати, където републиканците могат да постигнат изненадващи победи. Към днешна дата, едно нещо изглежда сигурно – през следващите седмици двете партии ще водят ожесточена битка за гласа на всеки избирател.

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Автор: Русалин Венев
Междинни избори в САЩ Републиканска партия Демократическа партия Доналд Тръмп Конгрес на САЩ Социологически проучвания
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