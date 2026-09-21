Екстремно селфи едва не завърши трагично: Дрон спаси блокирани туристи на плаж

Г рупа туристи преживя истински кошмар на брега в американския щат Орегон, след като приливът ги заклещи на скалист плаж по време на опит да си направят „драматична снимка“ за социалните мрежи, съобщи The Post.

Живописната идея бързо се превърнала в борба за оцеляване. Тримата туристи се спуснали по стръмна и опасна пътека с остри скали, преминавайки през пещера, за да достигнат до изолирания плаж Lost Boy Beach („Плажът на изгубеното момче“) в окръг Тиламук. Те обаче не съобразили, че идващият прилив бързо ще отреже единствения им път за връщане.

Tourists stranded on isolated Oregon beach after trying to snap 'dramatic' photo https://t.co/7ZDyyzyLUQ pic.twitter.com/JSqvcDWvE0 — New York Post (@nypost) September 21, 2026

Сигнал за помощ през спътник и дрон спасител

Около 15:45 ч. местно време властите получили сигнал за бедствие. Тъй като в района нямало никакъв обхват на мобилните оператори, един от бедстващите успеел да изпрати спешно съобщение през спътникова връзка.

Спасителите незабавно изпратили дрон, който открил туристите на последното останало сухо парче земя. В опит да привлекат вниманието от въздуха, те били подредили с пръчки гигантски надпис „SOS“.

Борба с ледените вълни

Екипите на пожарната се преборили с силния прибой и опасните вълни, за да достигнат до премръзналите и подмокренi туристи, преди да настъпи хипотермия. Спасителите им сложили спасителни жилетки и ги превели през бушуващата вода до сигурно място. За щастие, освен няколко леки синини, тримата са се разминали без сериозни наранявания.

Местните власти напомнят на всички любители на силните усещания винаги да проверяват графика на приливите и да се допитват до местните жители, тъй като в подобни капани спасителните екипи често трудно оказват навременна помощ.