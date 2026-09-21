Токио под заплаха от рекордни валежи, тайфунът „Духуан“ парализира транспорта

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Тайфунът „Духуан“ се приближава към Токио - ветровете достигат 144 км/ч, а Японската метеорологична агенция предупреждава за потенциално рекордни валежи и риск от свлачища.

Транспортът е сериозно нарушен - отменени са най-малко 275 полета на Japan Airlines и All Nippon Airways, а железопътни оператори спират услуги по някои линии; над 4000 домакинства в Чиба са останали без ток.

Бурята прекъсна големи събития - последният ден на Tokyo Game Show беше отменен, както и музикален фестивал и бейзболен мач в Чиба, заради опасните метеорологични условия.

Typhoon Dujuan bringing heavy rains to Japan’s eastern coast today. Nearly 500 flights have been canceled so far at Tokyo’s Haneda and Narita airports. https://t.co/3KH3GsGT5P pic.twitter.com/nCyDkPHmL0 — Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2026

Тайфунът „Духуан“ предизвика днес отмяната на най-малко 275 полета в Япония и доведе до предупреждения за потенциално рекордни валежи, докато бурята се приближава към Токио.

Тайфунът, съпроводен от силни ветрове, доведе и до преждевременното затваряне в столицата на един от най-големите търговски панаири за видеоигри в света и остави без електричество хиляди хора.

Японската метеорологична агенция (ЯMA) предупреди в неделя, че се очаква дъждът и ветровете да се усилят още преди пристигането на тайфуна.

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„Общото количество валежи до вторник може да надхвърли средните месечни валежи за септември, което ще доведе до рекордно обилни дъждове“, съобщи агенцията.

Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е била 144 км/ч, а бурята е била на около 110 километра от Хачиджоджима, един от най-отдалечените острови на Токио.

В понеделник над 4000 домакинства в Чиба, до Токио, останаха без ток, а ЯMA и местните власти предупредиха жителите за проливни дъждове и възможни свлачища.

Japan Airlines отмени 120 вътрешни и 15 международни полета, докато All Nippon Airways отмени 140 вътрешни полета.

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Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии.

Последният ден на Tokyo Game Show, един от най-големите търговски панаири за видеоигри в света, който започна в четвъртък, беше отменен в понеделник.

Голям музикален фестивал на открито и бейзболен мач, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени.