Свят

Токио под заплаха от рекордни валежи, тайфунът „Духуан“ парализира транспорта

Японската метеорологична агенция предупреди за проливни дъждове и силни ветрове с приближаването на бурята към столицата

21 септември 2026, 09:32
„Путин трябваше да покаже, че Русия е зад него“: Анализ за изборите в Москва

„Путин трябваше да покаже, че Русия е зад него“: Анализ за изборите в Москва
Вотът в Русия приключи: Партията на Путин води с близо 50%

Вотът в Русия приключи: Партията на Путин води с близо 50%
Край на изборите в Русия: Очаква се победа на управляващите

Край на изборите в Русия: Очаква се победа на управляващите
Кибератака срещу онлайн гласуването в Москва по време на втория ден от изборите в Русия

Кибератака срещу онлайн гласуването в Москва по време на втория ден от изборите в Русия
Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова

Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова
Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?

Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?
САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''
Оман като обходен маршрут за петрола: Как работи прехвърлянето от кораб на кораб, въпреки големите рискове

Оман като обходен маршрут за петрола: Как работи прехвърлянето от кораб на кораб, въпреки големите рискове
  • Тайфунът „Духуан“ се приближава към Токио - ветровете достигат 144 км/ч, а Японската метеорологична агенция предупреждава за потенциално рекордни валежи и риск от свлачища.
  • Транспортът е сериозно нарушен - отменени са най-малко 275 полета на Japan Airlines и All Nippon Airways, а железопътни оператори спират услуги по някои линии; над 4000 домакинства в Чиба са останали без ток.
  • Бурята прекъсна големи събития - последният ден на Tokyo Game Show беше отменен, както и музикален фестивал и бейзболен мач в Чиба, заради опасните метеорологични условия.

Тайфунът „Духуан“ предизвика днес отмяната на най-малко 275 полета в Япония и доведе до предупреждения за потенциално рекордни валежи, докато бурята се приближава към Токио.

Тайфунът, съпроводен от силни ветрове, доведе и до преждевременното затваряне в столицата на един от най-големите търговски панаири за видеоигри в света и остави без електричество хиляди хора.

Японската метеорологична агенция (ЯMA) предупреди в неделя, че се очаква дъждът и ветровете да се усилят още преди пристигането на тайфуна.

Тайфунът „Долфин“ удари Япония: Ранени, хиляди без ток и отменени полети

„Общото количество валежи до вторник може да надхвърли средните месечни валежи за септември, което ще доведе до рекордно обилни дъждове“, съобщи агенцията.

Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е била 144 км/ч, а бурята е била на около 110 километра от Хачиджоджима, един от най-отдалечените острови на Токио.

В понеделник над 4000 домакинства в Чиба, до Токио, останаха без ток, а ЯMA и местните власти предупредиха жителите за проливни дъждове и възможни свлачища.

Japan Airlines отмени 120 вътрешни и 15 международни полета, докато All Nippon Airways отмени 140 вътрешни полета.

Тайфун връхлетя о. Хоншу и парализира движението в Япония

Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии.

Последният ден на Tokyo Game Show, един от най-големите търговски панаири за видеоигри в света, който започна в четвъртък, беше отменен в понеделник.

Голям музикален фестивал на открито и бейзболен мач, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени.

Източник: БГНЕС    
Тайфун Духуан Япония Токио природно бедствие отменени полети силен вятър проливни дъждове свлачища прекъсване на тока транспортен хаос
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Да не се спекулира повече“: Радев обяви следващите стъпки срещу олигархичния модел

„Да не се спекулира повече“: Радев обяви следващите стъпки срещу олигархичния модел

Мистерията „Нефертити“: Учени са на крачка от най-голямата сензация в археологията

Мистерията „Нефертити“: Учени са на крачка от най-голямата сензация в археологията

Питбул нападна 12-годишно момче в Казанлък, полицията задържа стопанина

Питбул нападна 12-годишно момче в Казанлък, полицията задържа стопанина

„Путин трябваше да покаже, че Русия е зад него“: Анализ за изборите в Москва

„Путин трябваше да покаже, че Русия е зад него“: Анализ за изборите в Москва

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
303 к.с. и 670 дизелови нютон метра са откровение в BMW X3 (тест драйв)

303 к.с. и 670 дизелови нютон метра са откровение в BMW X3 (тест драйв)

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали

Преди 15 часа
Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия
Ексклузивно

Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия

Преди 14 часа
Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса
Ексклузивно

Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса

Преди 17 часа
Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски
Ексклузивно

Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тържествена заря проверка по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България на площада в подножието на Царевец във Велико Търново

Три пункта за достъп до зоната за сигурност във Велико Търново на 22 септември

България Преди 7 минути

Гражданите ще преминават през три пункта за проверка, а достъпът до зоната за сигурност започва след 18:00 часа.

Турист с болки в гърба е транспортиран от района на хижа „Ястребец“ до Боровец

Турист с болки в гърба е транспортиран от района на хижа „Ястребец“ до Боровец

България Преди 43 минути

Мъжът е бил свален от района на хижата в Рила вчера, съобщиха от Планинската спасителна служба

Студен фронт слага край на лятото: Вятър, дъжд и първи сняг в планините

Студен фронт слага край на лятото: Вятър, дъжд и първи сняг в планините

България Преди 1 час

Температурите пада с до 6 градуса, в сряда сутрин в котловините термометрите ще отчитат едва 4-5°; есента идва официално на 23 септември

Земетресение разтърси южна Турция

Земетресение разтърси южна Турция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран в 04:02 часа в района на Саймбейли, окръг Адана.

,

Екстремно селфи едва не завърши трагично: Дрон спаси блокирани туристи на плаж

Любопитно Преди 1 час

Трима души се разминаха на косъм с хипотермията, след като останаха блокирани на изолиран плаж и изписваха „SOS“ с пръчки

Нов етап във връзката: Ламин Ямал и Инес Гарсия осиновиха две кученца

Нов етап във връзката: Ламин Ямал и Инес Гарсия осиновиха две кученца

Любопитно Преди 1 час

Звездата на Барселона и половинката му споделиха трогателни снимки с новите членове на семейството си

Томас Джеферсън

ДНК тест на косата на Томас Джеферсън потвърди: Имал е деца от робинята си Сали Хемингс

Любопитно Преди 1 час

Авангардният проект на Смитсониън не само разплита 200-годишна историческа загадка, но и развива генетични методи за залавяне на серийни убийци

„Оскубаха ме и ме издраха“: Ученици нападнаха кондуктор и шофьор в автобус в Казанлък, въвеждат охрана

„Оскубаха ме и ме издраха“: Ученици нападнаха кондуктор и шофьор в автобус в Казанлък, въвеждат охрана

България Преди 1 час

Кондуктор и шофьор бяха нападнати физически и вербално след забележка за безопасност; от днес гардове ще следят за реда в електробусите

Национално знаме на Германия

„Алтернатива за Германия“ с нова победа, партията на Мерц претърпя исторически срив

Свят Преди 3 часа

„Алтернатива за Германия“ печели за трети път регионални избори, а ХДС не успява да влезе в регионалния парламент на Мекленбург-Предна Померания

Централната избирателна комисия (ЦИК)

Йотова и Гюров ще се регистрират в ЦИК по едно и също време

България Преди 3 часа

Крайният срок за регистрация е 22 септември, а президентските избори са насрочени за 25 октомври

Мистериозна отровна риба се появи в Индия след наводненията

Мистериозна отровна риба се появи в Индия след наводненията

Свят Преди 3 часа

Властите в щата Бихар призоваха местните жители да не ядат неизвестните риби, донесени от наводненията

Новите евробанкноти

Последен ден за гласуване за дизайна на новите евробанкноти

Парите ни Преди 3 часа

Проектите са разделени в две теми - „Европейска култура: споделени културни пространства“ и „Реки и птици: устойчивост в многообразието“

Синът на Синди Крауфорд, Пресли Гербер

Синът на Синди Крауфорд почина на 27-годишна възраст

Свят Преди 4 часа

Пиарът на манекенката потвърди смъртта на Пресли Гербер и заяви, че близките му преживяват изключително труден момент

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата им в Анкара през юли

Зеленски се е договорил с Тръмп да се срещнат в Ню Йорк

Свят Преди 4 часа

Двамата президенти са се договорили за среща, която се очаква да се състои в рамките на форума

Организация на обединените нации (ООН)

Войни, климат, пандемии и ядрено разоръжаване: Какви са основните теми на 81-вата сесия на ООН?

Свят Преди 4 часа

В програмата са включени срещи за устойчивото развитие, климатичните промени, морското равнище, пандемии и ядреното разоръжаване.

.

Каубои и обезглавен козел: Лудата надпревара в Световните номадски игри

Любопитно Преди 4 часа

Група фермери от САЩ изминаха над 10 000 километра, за да премерят сили в кървавата древна игра „Кок-Бору“

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Разведени, но отново влюбени: 7 въпроса и струва ли си вторият шанс

Edna.bg

Какво мислят читателите на Edna.bg за новата Rexona Whole Body?

Edna.bg

След нападение от ученици в автобус: Охрана в междуградския транспорт на Казанлък

Nova.bg

Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Nova.bg