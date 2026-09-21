България

„Да не се спекулира повече“: Радев обяви следващите стъпки срещу олигархичния модел

Премиерът заяви, че държавата продължава с ревизии, установяване на активи и работа с партньорски служби

Обновена преди 1 час / 21 септември 2026, 09:46
„Да не се спекулира повече“: Радев обяви следващите стъпки срещу олигархичния модел
Премиерът Румен Радев   
Източник: БТА
  • Премиерът Румен Радев очерта две основни цели на управлението - демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, паралелно с ускоряване на икономическия растеж и привличане на инвестиции.
  • Правителството твърди, че е започнало проверки срещу олигархични мрежи - според Радев са събрани документи, фактури, плащания и данни за полети, предадени на прокуратурата, но той подчертава, че битката все още не е приключила.
  • Залага се на нов икономически модел и стратегическо партньорство със САЩ - сред приоритетите са инвестиции във високите технологии и изкуствения интелект, енергетиката и техническото образование, включително идея за университетски кампус със САЩ.

Правителството готви икономически завой - повече инвестиции и повишена прозрачност

България си поставя за цел да се развива като европейска държава с устойчив модел на развитие. Конкретната, детайлна и всеобхватна програма за управление се основава на два основни стълба - демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, както и ускоряване на икономическото развитие.  Това заяви премиерът Румен Радев, цитиран от DarikNews.bg. Той присъства на откриването на организираната от Американската търговска камара (АТК) в България бизнес закуска с представители от правителството.

По думите му държавата все още не е приключила с олигархията, а битката е много тежка.

„Да не се спекулира повече, ние изпълнихме първа точка от нашата програма – премахване на олигархията от изпълнителната власт с това приключи българският народ с нашия избор“, заяви министър-председателят.

Като следващ етап от този процес той посочи провеждането на ревизии, работата с партньорски служби, установяването на активи и дейности на български граждани. Вече има успехи, включително овеществени данни за полети, както и събрани документи, фактури и плащания, които са предадени на прокуратурата. Премиерът подчерта, че това е само първата стъпка, като добави, че голямата сложност се крие в това, че политици и влиятелни личности работят с поставени лица.

По думите му, ако не се пребори този модел, услията на бизнеса да тика България напред ще са много трудни. Привличайки тук инвестиции, когато видят, че средата е чиста ще може да задвижим другия стълб, да засилим икономическия. 

По отношение на необходимата промяна в икономическия модел премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни се нуждае от нов подход, който да замени разчитането на евтин труд и заеми:

„Искаме да дадем повече. Ние отговаряме откъде ще дойдат повишените постъпления в бюджета. Искаме да променим модела от потребление, големи заеми, с които се покриват плащанията, и евтин труд. Този модел е изчерпан, искаме друг модел - ускорен икономически растеж. Агресивно привличане на инвестиции, подобряване на инвестиционния климат. Ако го направим, ние много бързо ще повишим БВП и ще изведем икономиката на страната на друга орбита.“

Румен Радев определи САЩ като стратегически партньор на България. Сред сферите на съвместна дейност той посочи сигурността и отбраната, увеличаването на стокообмена, както и съвместните съоръжения, където се провеждат тренировки и учения.

По думите му съвместните тренировки и учения са дори по-ценни от превъоръжаването, тъй като дават възможност за обмен на опит и усвояване на различни техники и тактики.

Като друга важна сфера Радев открои и ефективното сътрудничество в енергетиката.

Радев подчерта, че България предлага условия за по-голям пренос на втечнен природен газ. По думите му, когато се говори за енергетика, става дума и за стабилност и надеждност.

„Ние предлагаме нещо, което вече е изчерпано в много от развитите държави – излишък на енергия и условия за развитие. България е лидер по батерии за съхранение на електрическа енергия. С „Тесла“ ще може да направим следващия пробив“, заяви той.

Премиерът посочи, че България води разговори с развити държави, които имат интерес да изграждат тук фабрики за изкуствен интелект.

„Защо България? Проблемът е сериозен. Те отговарят, че при тях трябва да чакат пет години. С агресивната политика, която водим, ще привлечем инвеститори. От какво ще печелим? Не от продаване на електрическа енергия, а около тези центрове ще се създаде една екосистема, ще има ефект и върху образованието“, каза Радев.

Радев посочи, че е необходимо да се създаде университетски кампус съвместно със САЩ, което според него би било пробив в образованието и важно условие за постигането на поставените цели.

„Поставил съм задача на министъра на образованието да се повиши процентът на учениците в средните технически училища, както и делът на студентите в инженерните и техническите специалности“, заяви Радев.

„Ние ще подкрепяме всеки бизнес, който работи чисто и си плаща данъците тук, в България“, заяви Радев.

Той отправи апел към бизнеса, ако някой бъде потърсен от представител на администрацията с допълнителни искания или му бъде поискано нещо извън установеното, да сигнализира.

„Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране на българския и чуждия бизнес“, заяви Радев.

Източник: DarikNews.bg    
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