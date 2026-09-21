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Кои са най-богатите жени в САЩ за 2026 година и как натрупаха милиардите си

Общото състояние на най-богатите жени в САЩ достигна 954 милиарда долара, показва новата класация Forbes 400. Начело за четвърта поредна година е наследницата на Walmart Алис Уолтън, а пробив в класацията прави и 39-годишна пионерка в изкуствения интелект

Стела Христова Стела Христова

21 септември 2026, 11:21
Кои са най-богатите жени в САЩ за 2026 година и как натрупаха милиардите си
Наследницата на Walmart Алис Уолтън   
Източник: Getty

Н ай-богатите жени в Америка изпращат поредна рекордна година. Според данните на Forbes, 62-те жени, заслужили място в престижната класация Forbes 400 за 2026 г., вече притежават общо 954 милиарда долара. Това представлява скок с 82 милиарда долара спрямо 872-те милиарда от предходната година. Още по-впечатляващ е фактът, че 70% от жените в списъка са увеличили състоянието си спрямо 2025 г, пише HOLA!

Източниците на тяхното богатство обхващат сектора на търговията на дребно, технологиите, финансите, хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и някои от най-влиятелните семейни империи в САЩ. На върха за четвърта поредна година остава наследницата на веригата Walmart Алис Уолтън, чието състояние се оценява на 118 милиарда долара.

  • Кои са най-богатите жени в Америка през 2026 г.?

Прагът за попадане в Forbes 400 за 2026 г. достигна исторически максимум. За да се влезе в класацията тази година, беше необходимо минимално състояние от 4,4 милиарда долара - с 600 милиона повече от миналогодишната граница. Взети заедно, всички 400 участници притежават рекордните 8 трилиона долара.

Жените продължават да съставляват около 16% от общия брой участници, като броят им (62) остава непроменен спрямо 2025 г. Близо 80% от тях са наследили поне част от капитала си, докато 13 са изградили бизнеса си сами.

Вижте ги в ГАЛЕРИЯТА:

Топ 10 на най-богатите жени в САЩ
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жени богати
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жени богати
  • Пробив в изкуствения интелект

Едно от най-забележителните нови имена в класацията е 39-годишната президентка на стартъпа за изкуствен интелект Anthropic Даниела Амодей. Тя дебютира в Forbes 400 със състояние от 15,5 милиарда долара, след като компанията набра капитал от 65 милиарда долара при оценка от 965 милиарда през май. Амодей е най-младата жена в класацията и втората най-богата, натрупала състоянието си сама.

Сред новите имена в списъка са още Катрин Комисо (5,2 млрд. долара), Уенди Ейбрамс (4,7 млрд. долара) и Дженифър Гилбърт (4,7 млрд. долара).

  • Жените, съградили бизнеса си сами

Едва 13 от 62-те жени в класацията са изградили богатството си без наследство. Начело сред тях е Даян Хендрикс, съосновател на дистрибутора на строителни материали ABC Supply, с 23,6 милиарда долара. В тази категория влизат още Пеги Чернг (Panda Express, 8,3 млрд. долара), Мариан Илич (Little Caesars, 7,6 млрд. долара) и главният изпълнителен директор на Arista Networks Джейшри Улал (7,2 млрд. долара).

Участничките в класацията развиват дейност в 17 различни сектора. Водещ е отрасълът на храните и напитките с 14 представителки, следван от технологиите (10) и финансите и инвестициите (6).

  • На прага на 1 трилион долара

Общото състояние на най-богатите 62 жени в САЩ от 954 милиарда долара се намира само на 46 милиарда долара от границата от 1 трилион. Богатството им се е увеличило с близо 9% за една година, като демонстрира бърз и стабилен растеж въпреки по-високия праг за вход в класацията.

Редактор: Стела Христова
Най-богатите жени Forbes 400 Богатство Жени в бизнеса Изкуствен интелект Алис Уолтън Даниела Амодей
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