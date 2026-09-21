„Оскубаха ме и ме издраха“: Ученици нападнаха кондуктор и шофьор в автобус в Казанлък, въвеждат охрана

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Кондуктор и шофьор бяха нападнати физически и вербално след забележка за безопасност; от днес гардове ще следят за реда в електробусите

21 септември 2026, 09:34
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О т днес физическа охрана поема сигурността в електробусите от междуградския транспорт на Казанлък. До драстичната мярка се стигна след пореден случай на агресия от страна на ученици. Децата са обиждали и блъскали контрольора и шофьора на рейса, разказват от транспортното дружество. Стигнало се е до спиране на превозното средство и намеса на граждани, пише NOVA.

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„Автобусът беше страшно препълен. Ученик седна на батериите отзад, а това е опасно. Три пъти му направих забележка, но отказа да се премести. След което колегата ми го предупреди, че там минава много ток. Обадих се на началника и обясних какво е станало. Каза ни да звъннем на 112, но не го направихме. Започнаха да викат „Къде е тази полиция? Страхливци”. Имаше обидни думи към шофьора и мен. Удариха ме в гърба, оскубаха ме и ме издраха”, разказа в ефира на „Здравей, България” кондуктор Добринка Мартинова.

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„Това не е първият случай. Учениците често отказват да си валидират картите или пък да покажат документа, който удостоверява, че учат и съответно могат да пътуват безплатно. Наложи се и да върна автобуса в базата, за да бъде почистен. Имаше дъвки, шишета, семки”, добави Бисер Беев, ръководител на „Автотранспорт”.

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