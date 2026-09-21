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„Семейство Неси“ от Космоса? Google Earth улови мистериозни форми в Лох Нес

Докато планирала ваканцията си в Инвърнес, Джули Фрейзър попаднала на три гигантски сенки с извити гърбове, напомнящи за легендарното същество

21 септември 2026, 11:25
„Семейство Неси“ от Космоса? Google Earth улови мистериозни форми в Лох Нес
Източник: iStock/Getty Images

М истерията около чудовището от Лох Нес получи нов неочакван обрат, след като сателитни изображения в платформата Google Earth уловиха странни форми във водите на известното шотландско езеро, съобщава The Post.

Откритието е направено от Джули Фрейзър, която разглеждала района от космоса, докато планирала предстоящото си пътуване до Инвърнес. Тя забелязала три странни обекта във водата и веднага изпратила кадрите до Официалния регистър за наблюдение на чудовището от Лох Нес (The Official Loch Ness Sightings Register).

„Планирам посещение по-късно тази година и просто си играех с Google Earth, когато забелязах трите обекта. Като се вгледате по-внимателно и увеличите снимките, те изобщо не приличат на лодки. Приличат на китове или подобни същества с извити гърбове“, разказва Фрейзър пред Inverness Courier. 

Без следи от лодка във водата

Фрейзър посочва важен детайл: за разлика от близкия туристически кораб, който оставя ясна V-образна диря във водата, зад трите мистериозни форми няма никаква следа. Според нея това категорично изключва възможността да става дума за плавателни съдове.

Според клеймото за време изображенията са от тази година (2026 г.), а зелените листа на дърветата по брега показват, че заснемането е съвсем скорошно.

„Не съм луда. Не познавам района толкова добре, колкото местните, но за мен това определено изглежда като нещо значимо. Мисълта за цяло малко семейство Неси е толкова вълнуваща!“, категорична е тя. 

Очаква се официално потвърждение

От Регистъра за наблюдения вече са се свързали с Фрейзър и са потвърдили, че подлагат сателитните снимки на подробен анализ. Ако кадрите бъдат признати, това ще бъде 17-ото официално регистрирано „забелязване“ на митичното същество от началото на годината и третото, направено чрез дигитални платформи.

Източник: The Post    
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