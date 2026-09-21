„Семейство Неси“ от Космоса? Google Earth улови мистериозни форми в Лох Нес

М истерията около чудовището от Лох Нес получи нов неочакван обрат, след като сателитни изображения в платформата Google Earth уловиха странни форми във водите на известното шотландско езеро, съобщава The Post.

Откритието е направено от Джули Фрейзър, която разглеждала района от космоса, докато планирала предстоящото си пътуване до Инвърнес. Тя забелязала три странни обекта във водата и веднага изпратила кадрите до Официалния регистър за наблюдение на чудовището от Лох Нес (The Official Loch Ness Sightings Register).

„Планирам посещение по-късно тази година и просто си играех с Google Earth, когато забелязах трите обекта. Като се вгледате по-внимателно и увеличите снимките, те изобщо не приличат на лодки. Приличат на китове или подобни същества с извити гърбове“, разказва Фрейзър пред Inverness Courier.

Google Earth image captures mysterious figures under Loch Ness' surface https://t.co/W7KTE5QTLM pic.twitter.com/JrCA1l1LW0 — New York Post (@nypost) September 20, 2026

Без следи от лодка във водата

Фрейзър посочва важен детайл: за разлика от близкия туристически кораб, който оставя ясна V-образна диря във водата, зад трите мистериозни форми няма никаква следа. Според нея това категорично изключва възможността да става дума за плавателни съдове.

Според клеймото за време изображенията са от тази година (2026 г.), а зелените листа на дърветата по брега показват, че заснемането е съвсем скорошно.

„Не съм луда. Не познавам района толкова добре, колкото местните, но за мен това определено изглежда като нещо значимо. Мисълта за цяло малко семейство Неси е толкова вълнуваща!“, категорична е тя.

Очаква се официално потвърждение

От Регистъра за наблюдения вече са се свързали с Фрейзър и са потвърдили, че подлагат сателитните снимки на подробен анализ. Ако кадрите бъдат признати, това ще бъде 17-ото официално регистрирано „забелязване“ на митичното същество от началото на годината и третото, направено чрез дигитални платформи.