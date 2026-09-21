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Нов етап във връзката: Ламин Ямал и Инес Гарсия осиновиха две кученца

Звездата на Барселона и половинката му споделиха трогателни снимки с новите членове на семейството си

Александър Костадинов Александър Костадинов

21 септември 2026, 10:00
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Младата суперзвезда на Барселона Ламин Ямал и приятелката му Инес Гарсия се намират в прекрасен период от връзката си, а публикациите им в социалните мрежи за пореден път го потвърждават.

От история, споделена от Ямал в Instagram, става ясно, че в дома на двойката вече има двама нови членове - две очарователни кученца. Инес също публикува снимка на четириногите, като постави синьо и розово сърце над тях, подсказвайки, че са мъжко и женско. Към кадъра тя добави краткото, но развълнувано послание: „Официално са тук!“.

Все още не е ясно какви имена ще получат домашните любимци, но със сигурност ще радват на много грижи и внимание. Ямал вече има опит с отглеждането на животни - преди време той притежаваше ротвайлер на име Айс заедно с баща си.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Александър Костадинов
Ламин Ямал Инес Гарсия ФК Барселона кученца домашни любимци социални мрежи Instagram връзка футбол ротвайлер
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