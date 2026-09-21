Земетресение разтърси южна Турция

Земетресение с магнитуд 5,0 е регистрирано в турския окръг Адана в 04:02 ч., с епицентър край община Саимбейли и дълбочина около 7 км.

Няма съобщения за жертви, пострадали или сериозни щети към момента, а местните власти извършват проверки на терен.

AFAD и институциите следят ситуацията отблизо и са в готовност да окажат помощ на евентуално засегнати жители.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen, çevre ilçe ve illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz. pic.twitter.com/taVbS1Vfat — TÜRK-İŞ (@turkiskonf) September 21, 2026

Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана, съобщава информационният сайт „Хабер Тюрк“. Според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) трусът е станал в 04:02 ч. местно (и българско) време.

Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 километра под земната повърхност.

Земетресение разлюля турския окръг Адана

Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. От областната управа в Адана са съобщили, че екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации и съответните институции извършват обследване на терен и че ситуацията се следи отблизо.

Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани, уточнява изданието.