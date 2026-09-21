Свят

Земетресение разтърси южна Турция

Трусът е регистриран в 04:02 часа в района на Саймбейли, окръг Адана.

21 септември 2026, 10:06
Земетресение разтърси южна Турция
Източник: iStock
  • Земетресение с магнитуд 5,0 е регистрирано в турския окръг Адана в 04:02 ч., с епицентър край община Саимбейли и дълбочина около 7 км.
  • Няма съобщения за жертви, пострадали или сериозни щети към момента, а местните власти извършват проверки на терен.
  • AFAD и институциите следят ситуацията отблизо и са в готовност да окажат помощ на евентуално засегнати жители.

Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана, съобщава информационният сайт „Хабер Тюрк“. Според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) трусът е станал в 04:02 ч. местно (и българско) време.

Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 километра под земната повърхност.

Земетресение разлюля турския окръг Адана

Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. От областната управа в Адана са съобщили, че екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации и съответните институции извършват обследване на терен и че ситуацията се следи отблизо.

Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани, уточнява изданието.

Източник: БТА, Иво Радойков    
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