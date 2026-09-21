България

Турист с болки в гърба е транспортиран от района на хижа „Ястребец“ до Боровец

Мъжът е бил свален от района на хижата в Рила вчера, съобщиха от Планинската спасителна служба

21 септември 2026, 10:36
Турист с болки в гърба е транспортиран от района на хижа „Ястребец“ до Боровец
Източник: БГНЕС/ППС Боровец
  • Условията за туризъм сутринта са добри, с температури до 10°C, но ПСС предупреждава за влошаване следобед - облачност, силен вятър и превалявания.
  • Туристите са призовани да избягват дълги и рискови преходи, особено заради очаквания умерен до силен северозападен вятър.
  • Вчера е оказана помощ на турист в Рила - мъж със силни болки в гърба е транспортиран от района на хижа „Ястребец“ до Боровец; следобедните температури се очаква да достигнат около 21°C на 1200 м и 13°C на 2000 м.

ПСС реагира на инциденти с туристи и пострадал човек

Добри са условията за туризъм в планините тази сутрин, но следобед се очаква влошаване – заоблачаване, ветрове и превалявания. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Към 8:00 ч. температурите са били до 10 градуса. 

От планинската служба съветват туристите да не предприемат дълги и рисковани преходи в планината. 

Туристи в опасност: Планините са студени и ветровити, спасителна акция в Рила

Мъж е бил транспортиран вчера от района на хижа „Ястребец“ в Рила до курорта „Боровец“ заради силни болки в гърба, съобщиха още от ПСС. 

Според прогнозата за времето около и следобед на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

Източник: БТА, Александър Тасев    
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