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Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия

Екзитполовете сочат исторически нисък резултат за консерваторите на Фридрих Мерц, докато АзГ печели в Мекленбург-Предна Померания, а "Левите" водят в Берлин

20 септември 2026, 21:03
Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия
Източник: БТА

К онсервативният Християндемократически съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц се е запътил към най-тежката загуба на регионални избори в 81-годишната си история. Същевременно крайнодясната "Алтернатива за Германия" продължи да укрепва позициите си и на днешните два вота във федерални провинции на Германия, сочат данни от екзитполове, цитирани от ДПА.

Според резултати от екзитполовете на обществените телевизии АРД и Цет Де Еф християндемократите на Мерц се борят да прескочат 5-процентната бариера за влизане в ландтага на Мекленбург-Предна Померания. Това е най-тежкият резултат на регионални избори за партията, по-лош и от 9-те процента, получени от нея на изборите в Бремен през 1951 г.

Две седмици след убедителната победа на изборите в Саксония-Анхалт АзГ се очаква да спечели и в Мекленбург-Предна Померания с 37 – 38% от гласовете, което означава, че тя удвоява процентите си в сравнение с предишните избори през 2021 г. Антиимигрантската партия има крехка преднина пред управляващата Германска социалдемократическа партия (ГСДП), която получава подкрепа от около 36% от избирателите.

В Берлин консерваторите на Мерц вероятно ще загубят контрола си над столицата. Според екзитполовете крайнолявата партия "Левите" – наследник на социалистическата партия, управлявала бившата Източна Германия – води убедително с около 25% от гласовете пред ХДС (20%).

АзГ се очаква да събере между 13,5 и 16% от вота при 9,1% през 2023 г.

До час се очакват и данни въз основа на първите частични резултати от преброяването на бюлетините.

Изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания засилват напрежението върху Мерц, чиито рейтинги се сринаха в последно време, поради което политическото му бъдеще е обект на засилени спекулации.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
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