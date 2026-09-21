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„Алтернатива за Германия“ с нова победа, партията на Мерц претърпя исторически срив

„Алтернатива за Германия“ печели за трети път регионални избори, а ХДС не успява да влезе в регионалния парламент на Мекленбург-Предна Померания

21 септември 2026, 08:14
Национално знаме на Германия
Национално знаме на Германия   
Източник: iStock
  • „Алтернатива за Германия“ (АзГ) печели изборите в Мекленбург-Предна Померания с около 38%, пред ГСДП с около 35%; резултатът е сред най-силните в историята на АзГ, но партията вероятно няма да може да управлява заради липсата на коалиционни партньори.
  • ХДС на канцлера Фридрих Мерц претърпява исторически срив - около 5% според предварителните резултати, което поставя партията на границата на 5-процентния праг и би означавало за първи път да не влезе в регионалния парламент; Мерц определи резултата като „катастрофа“, но заяви, че няма да подава оставка.
  • Резултатът засилва вътрешния натиск върху Мерц, но не води автоматично до смяна на правителството - ГСДП, водена от Мануела Швезиг, се очаква да сформира коалиционно управление, а дебатът в ХДС за бъдещето на канцлера продължава; паралелно „Левицата“ печели около 25,5% на изборите в Берлин.

Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) печели регионалните избори в германската провинция Мекленбург-Предна Померания. Според журналиста на NOVA Натали Пашева това е третата подобна победа на партията след изборите в Тюрингия през 2024 г. и в Саксония-Анхалт преди две седмици.

По думите на Пашева обаче основната новина от изборите е свързана с Християндемократическия съюз (ХДС). За първи път в историята на Федералната република партията не успява да влезе в регионален парламент, този на Мекленбург-Предна Померания.

Още преди обявяването на първите прогнозни резултати германският канцлер Фридрих Мерц е насрочил пресконференция. На нея той е заявил, че няма да подава оставка и че поема отговорността за резултата.

В публикацията си Натали Пашева прави паралел със ситуацията от 2005 г., когато тогавашният канцлер Герхард Шрьодер подава оставка и свиква предсрочни избори след загуба на социалдемократите на регионални избори. След това, според Пашева, следват дългите години на управление на Ангела Меркел.

Пашева коментира и представянето на „Левицата“, партията, описана от журналиста на NOVA като наследник на бившата комунистическа партия в ГДР. Според посоченото в поста почти половината от избирателите под 30-годишна възраст са гласували за партията. Това са избиратели, родени след падането на Берлинската стена.

Джеймс Анджелос също коментира горещата политическа тема в анализ за POLITICO.

Германският канцлер Фридрих Мерц и неговият консервативен блок претърпяха втора голяма загуба срещу крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на регионални избори в неделя, резултат, който самият Мерц определи като „катастрофа“, пише Анджелос.

Канцлерът обаче побърза да потуши надигащата се вълна от спекулации, че след поражението може да се оттегли. Загубата идва само две седмици след друго историческо поражение от АзГ на регионални избори. Само минути след затварянето на избирателните секции в неделя Мерц застана пред камерите, за да заяви, че ще продължи да прокарва реформите си и ще остане фактор за стабилност в неспокойни времена.

„Тези реформи са противоотровата срещу отровата на авторитаризма. Това, което трябва да бъде направено сега, изисква твърдост, постоянство и търпение. Ще демонстрирам тези качества като председател на ХДС и най-вече като канцлер на нашата страна“, заяви той. 

АзГ спечели около 38% от гласовете в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, вторият най-добър резултат в историята на партията, като изпревари с малко лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), която получи 35%, според предварителните резултати.

Консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на Мерц постигна най-слабия си резултат на регионални или национални избори от края на Втората световна война насам, около 5% според предварителното преброяване. Така партията се оказа на или под изборния праг, необходим за влизане в регионалния парламент.

Ако партията остане под прага от 5% при окончателното преброяване, това би нанесло още по-болезнен удар на канцлера, който и без това изпитва затруднения да запази подкрепата на редовите членове на собствената си партия.

Лидерите на АзГ приветстваха победата. Съпредседателят на партията Тино Хрупала определи резултата в Мекленбург-Предна Померания като „сензация“, като същевременно засили натиска върху силно отслабения Мерц да се оттегли и да се откаже от политиката на партията си за поддържане на „пожарна стена“ около крайната десница.

„Фридрих Мерц е грешният канцлер за ХДС и повлича ХДС със себе си“, заяви съпредседателят на партията Алис Вайдел пред германската обществена телевизия. „Затова ХДС трябва преди всичко да се запита: иска ли да продължи с този канцлер и с тези леви политики?“, допълни Вайдел.

Мерц предприе необичайната стъпка да свика лидерите на ХДС в централата на партията в Берлин в неделя вечерта, в опит да сплоти подкрепата им преди новото унизително изборно поражение, което той очакваше. Рейтингът на Мерц е сред най-ниските, регистрирани някога за германски канцлер на този етап от мандата му, което предизвика вътрешни дискусии в ХДС за евентуална смяна на канцлера.

„Разбира се, настроението не е точно безгрижно“, заяви пред ARD политикът от ХДС Инес Клаус, която участва в срещата на ръководството. „Ако ме попитате сега дали човек би предпочел просто да се завие през глава и да се скрие под завивките, може би е така. Но отговорността не се състои в това, сега е необходима стабилност“, посочи Клаус.

Преди изборите представител на ХДС заяви пред POLITICO, че в партията ще „настъпи истински ад“, ако консерваторите не успеят да влязат в регионалния парламент на Мекленбург-Предна Померания, сценарий, който към 22:00 часа в изборната нощ все още изглеждаше напълно възможен.

Само 1% от избирателите и 1% от привържениците на ХДС, са заявили, че канцлерът Мерц е помогнал за представянето на партията на изборите в Мекленбург-Предна Померания, показва проучване на обществената телевизия ZDF.

„Не можем да замазваме резултатите в Мекленбург-Предна Померания“, заяви Мерц след затварянето на избирателните секции в неделя. „Това е катастрофа.“

ХДС също така отбеляза спад в подкрепата си на отделни регионални избори в Берлин, където остана на второ място с около 19% според предварителните резултати. Пред него се нареди партията „Левицата“, радикално лява политическа сила, спечелила 25,5% и която сега е на път да поеме кметския пост в столицата от консерваторите на Мерц в коалиция с лявоцентристки партии.

  • „Канцлерът на реформите“

Мерц обвърза канцлерския си мандат с програма за реформи, която според него ще повиши конкурентоспособността на Германия и ще възстанови растежа в най-голямата икономика на ЕС. Той призова избирателите да проявят търпение, докато реформите започнат да дават резултат.

Но тъй като ориентираният към износа германски модел на растеж продължава да страда заради засилващата се конкуренция от Китай и митническите войни на президента на САЩ Доналд Тръмп, германските избиратели изглежда не са склонни да дадат на Мерц кредит на доверие.

Програмата на канцлера включва повишаване на пенсионната възраст с цел укрепване на пенсионната система, ограничаване на някои здравноосигурителни обезщетения, за да се овладее нарастването на осигурителните вноски, както и затрудняване на излизането на работниците в болнични в опит да се стимулира икономическият растеж.

Много от тези реформи налагат ясни разходи върху обикновените избиратели, предоставяйки на крайната десница и крайната левица широки възможности да се възползват от общественото недоволство.

Въпреки победата на АзГ в Мекленбург-Предна Померания партията няма шанс да управлява провинцията, отчасти заради късния обрат в полза на ГСДП, водена от премиера на провинцията Мануела Швезиг. В предизборната кампания тя се представи като бариера срещу крайната десница, използвайки лозунга „Frau gegen Blau“ - „Жена срещу синьото“, препратка към партийния цвят на АзГ.

Сега се очаква Швезиг да оглави ново коалиционно правителство в провинцията с участието на леви партии.

Лидерите на ХДС обвиниха подхода на Швезиг, че на практика е превърнал изборите в провинцията ѝ в надпревара между две партии, което значително е отслабило консерваторите на Мерц.

„ХДС водеше тежка битка, но в крайна сметка беше смазан в ескалиращата конфронтация между ГСДП и АзГ“, заяви Мерц.

Швезиг обаче обвини Мерц и ХДС, че не успяват да се свържат с избирателите, и успя да намали преднината на АзГ в края на кампанията, до голяма степен защото атакува Мерц като човек, откъснат от обикновените хора, а реформаторската му програма, като политика, която наказва част от най-уязвимите групи.

„Въпросът с разходите за живот е много значим и е важно федералното правителство да заеме позиция в полза на по-голямо икономическо развитие, за да се създават работни места, но също така и за да се осигури облекчение“, заяви тя пред обществената телевизия след вота.

Все пак, в опит да стабилизира ситуацията, Филип Амтор, политик от ХДС от Мекленбург-Предна Померания и ръководител на отдела за отношенията между федералното правителство и провинциите в канцлерството, заяви, че е време дискусиите за смяна на канцлера да бъдат прекратени.

„Видяхме, че това, което преживяхме през последните две седмици след регионалните избори в Саксония-Анхалт, донесе повече вреда, отколкото полза, а именно продължаващите дискусии за персонални промени, които напълно засенчиха обсъждането на въпросите, стоящи пред нас“, каза той.

„В този смисъл е правилно да сложим край на тези дискусии за персонални промени сега и да насочим отново вниманието си към същинските проблеми“, допълни той.

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