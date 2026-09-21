България

НОИ с информация за пенсиите

Броят на хората, които получават пенсии за осигурителен стаж от друга държава, е нараснал от 54 205 през 2021 г. до 83 654 през 2025 г.

21 септември 2026, 11:16
НОИ с информация за пенсиите
Източник: БТА/АП
  • Броят на пенсионерите с чужд осигурителен стаж е нараснал с над 54% за четири години – от 54 205 през 2021 г. до 83 654 през 2025 г., като 66 753 от тях живеят в България.
  • Най-много са пенсионерите със стаж в Германия, Испания и Гърция – съответно 14 467, 12 655 и 10 815 души, следвани от Италия (9434), Великобритания (6590) и Русия (6228).
  • Липсата на спогодби със САЩ и Австралия остава проблем заради големите български диаспори; в САЩ около 1780 души получават българска пенсия, а 438 пенсии са били временно спрени през юни заради непредоставена декларация „Живот“.

Колко българи ще взимат пенсия от Германия, Испания, Великобритания

С над 54% са се увеличили само за четири години хората, които получават пенсии със стаж от друга държава. В края на 2021 г. те са били 54 205 души, а в края на 2025 г. вече са 83 654 души, показват данни от годишника на Националния осигурителен институт за пенсиите през 2025 г.

Повечето от тези пенсионери – 66 753, живеят в България. НОИ изплаща пенсии и добавки на 8820 пенсионери, които живеят в чужбина.

Най-много са хората със стаж от Германия – 14 467 души. На второ място са хората, работили в Испания – 12 655 пенсионери. 10 815 са хората, които получават пенсия благодарение на стаж от Гърция. Пенсионерите с "италиански" стаж са 9434. Другите по-големи групи са работилите във Великобритания (6590) и работилите в Русия (6228).

НОИ изплаща пенсии в цяла Европа, Канада, Русия, Израел и др. По отделна линия се изплащат пенсиите в Турция. Там се наблюдава намаление на общия брой изплащани пенсии на наши изселници – от 17 667 пенсии и добавки през 2021 г. на 14 883 в края на 2025 г. За съжаление обаче, там тенденциите са огледални на тези при останалите пенсии – намаляват пенсиите за осигурителен стаж и възраст, а се увеличават инвалидните пенсии.

Близо 8,6 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от ДОО към юли 2026 г.

Стажът от чужбина се признава само по европейски регламенти и международни договори, спогодби за социална сигурност и други подобни споразумения. Проверка на сайта на НОИ показва, че в момента имаме действащи спогодби с Бразилия, Албания, Украйна, Република Северна Македония, Молдова, Израел, Корея, Русия, Сърбия, Канада, Черна гора, Тунис, Азербайджан и Квебек.

Голям проблем остава липсата на спогодби със САЩ и Австралия, където имаме големи диаспори. В САЩ българска пенсия получават около 1780 българи, показват данни на НОИ, предоставени на "Сега". Голяма част от тях – 1373 души, бяха с прекъснати права в началото на годината, тъй като за тях липсваше вече задължителната декларация "Живот". След като НОИ даде втори шанс да се изпратят декларациите, много от пенсиите бяха възстановени и за юни спрени остават 438 пенсии.

През НОИ минават и изцяло чужди пенсии на хора, които живеят в България. Така миналата година нашият институт е посредничил за превеждането на 5726 пенсии от Русия, 782 от Украйна и 151 от Молдова. Миналата година имаше големи проблеми с "руските" пенсии на българи, работили там. Русия опитваше да ползва банка, която попадаше в санкциите на ЕС и едва в края на годината я смени.

Източник: Агенция "Фокус"    
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