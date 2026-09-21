Под $100 за барел: Американският петрол поевтиня рязко

Петролът поевтиня до най-ниските си нива от над седмица - Брентът спадна с 2,08% до $101,71, а WTI с 2,14% до $98,15 за барел, като пазарът реагира на надеждите за дипломатическа деескалация между САЩ и Иран.

Саудитските петролни доставки частично се възстановяват въпреки атаките на хусите - износът е нараснал до над 4 млн. барела дневно през септември спрямо 2,4 млн. през август; потокът през Ормузкия проток е достигнал 2,9 млн. барела дневно спрямо 700 хил. през август.

Рискът за петролните доставки остава висок - хусите продължават да атакуват саудитски цели, а общите петролни потоци от Близкия изток са средно 17,1 млн. барела дневно, с 6,1 млн. под средното за 2025 г.; пазарните анализатори предупреждават, че дипломатическата деескалация все още е несигурна.

The US heating oil crack spread, the difference between crude oil and heating oil prices, has SURGED to $117 a barrel. That is the HIGHEST LEVEL in Bloomberg data since 2009. Global refining shortages and export bans continue to SQUEEZE diesel markets.



STAY LONG DIESEL AND… pic.twitter.com/ULsKIrFqxB — Steve Hanke (@steve_hanke) September 18, 2026

Цените на петрола се понижиха до най-ниските си равнища от повече от седмица в азиатската търговия днес, подкрепени от надеждите, че дипломатическите усилия по време на Общото събрание на ООН могат да дадат възможност за деескалация на войната с Иран, както и от частичното възстановяване на петролните доставки от Саудитска Арабия въпреки продължаващите атаки на йеменските хуси, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2,16 долара, или 2,08 на сто, до 101,71 долара за барел, след като в петък приключиха търговията със спад от 0,91 на сто. По-рано днес котировките достигнаха най-ниското си ниво от 10 септември.

Котировките на американския лек суров петрол са надолу с 2,15 долара, или 2,14 на сто, до 98,15 долара за барел след понижение от 1,58 на сто в предходната сесия.

„Изглежда, че част от рисковата премия се изважда от цените на петрола заради надеждите, че още тази седмица може да се появи дипломатически път за деескалация на войната между САЩ и Иран“, коментира главният пазарен анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър. Той обаче предупреди, че остава неясно дали тези надежди ще се оправдаят.

Цените на петрола се сринаха: Какво се случва на пазара

Американският сорт WTI премина под ключовото психологическо равнище от 100 долара за барел. Според базиран в Сингапур брокер част от движението може да е свързано и с прехвърляне на позиции от октомврийския към ноемврийския фючърсен контракт ден преди изтичането на първия.

Иран и САЩ си размениха нови заплахи вчера, но президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранския президент Масуд Пезешкиан, който се очаква да бъде в Ню Йорк тази седмица за Общото събрание на ООН.

Иран вече представи пред посредниците условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната със САЩ, сред които прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на ирански активи и прекратяване на морската блокада.

Напрежението в Близкия изток обаче остава високо. Подкрепяните от Иран йеменски хуси съобщиха, че в събота са атакували с ракети и дронове „чувствителни“ обекти в саудитската столица Рияд, както и съоръжение на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) в Янбу – ключов център за износ на петрол на Червено море.

Атаките срещу петролопровода „Изток–Запад“ на „Сауди Арамко“ принудиха компанията да увеличи износа през Ормузкия проток през септември и октомври, след като част от доставките през Янбу бяха преустановени.

Петролът поевтиня след паузата в ударите между САЩ и Иран

Това е позволило саудитският износ да се възстанови до над 4 млн. барела дневно от началото на септември спрямо 2,4 млн. барела дневно през август – най-ниското равнище поне от 2013 г., сочат предварителни данни на анализаторската компания „Кейплър“ (Kpler).

„Петролните потоци от Близкия изток остават изненадващо силни въпреки нарушенията по саудитския петролопровод „Изток–Запад“, посочват анализатори на „Джей Пи Морган“ (JPMorgan). Според тях общите петролни потоци са били средно 17,1 млн. барела дневно през последните десет дни – с 6,1 млн. барела дневно под средното равнище за 2025 г.

Най-съществената промяна идва от Саудитска Арабия. Сателитни данни показват, че количествата саудитски петрол, преминаващи през Ормузкия проток, са били средно 2,9 млн. барела дневно през последните шест дни спрямо едва 700 000 барела дневно през август, посочват анализаторите, цитирани от Ройтерс.