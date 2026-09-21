Моторист загуби контрол и се вряза в дърво край Разград, загина на място

42-годишен моторист е загинал на място край Завет, след като е загубил контрол над BMW R1150RT, излязъл е от пътя и се е ударил в крайпътно дърво.

Жертвата е от село Калугерене, Силистренско, а тялото е транспортирано за аутопсия в Русе.

По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Моторист загина на място край Равда

Моторист е загинал след удар в дърво край град Завет, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Сигналът за катастрофата е подаден на тел. 112. Мотористът, на 42-годишна възраст от силистренското село Калугерене, е загубил контрол над управлявания от него мотор БМВ R1150RT, излязъл е вдясно от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. Мъжът е загинал на място.

Моторист загина на място при челен удар край Кърджали

Тялото е транспортирано за аутопсия в Русе. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от ОДМВР в Разград.

През април моторист от Румъния загина, а петима души пострадаха при катастрофа край Цар Калоян.