303 к.с. и 670 дизелови нютон метра са откровение в BMW X3 (тест драйв)

П реди 53 години светът преживя петролната криза. Сирия и Египет нападат Израел, САЩ се намесва, ОПЕК налага ембарго върху износа на петрол. Днес ситуацията като че ли се повтаря, но този път САЩ и Израел нападнаха Иран, в следствие на което Ормузкият проток бе затворен и резултатът за всички нас е цена на дизела от 2 евро!

Днес тази цена намира реално измерения в ускоряване темпа на навлизане на електрическите автомобили на целия европейски пазар. Тогава, в средата на 70-те години, автомобилните производители трябва да намерят друго решение за високите цени на горивата. Мислите им са в посока създаване на по-икономични автомобили. Така на преден план излиза дизелът и BMW залага именно на тази технология.

Карлхайнц Ланге, отговарящ за разработката на двигателите в BMW, гледа с критично око на двигателите, които Mercedes произвежда към онзи момент, преценявайки, че техен аналог би бил напълно неподходящ за автомобилите на BMW. Той вярва, че може да създаде нещо по-добро.

Източник: CarMarket.bg

През 1975 г. започна разработката на нова серия малки шестцилиндрови бензинови двигатели, известна като M20. Преобразуването им в дизелов вариант изисква минимални промени, като основната от тях е отливането му от чугун с по-високо качество и по-голямо съдържание на хром. Така се ражда M21 с 2443 куб. см, чийто по-голям работен обем се постига чрез използването на нов колянов вал от кована стомана с ход на буталото 81 мм. Към по-здравите стоманени биели, специалните дизелови бутала с дълбоки горивни камери, маслената помпа с по-голям дебит и картера с по-голям обем се добавя нова цилиндрова глава (SOHC) без горивни камери в самата глава.

Моделът 524td на BMW моментално се утвърждава като най-добрия дизелов автомобил на пазара, независимо от ценовия клас. Новият двигател M21 се радва на толкова високо признание, че Ford сключва споразумение с BMW за доставката му с цел вграждане в дизеловата версия на Lincoln Mark VII – автомобил, който обаче се оказва твърде голям и тежък за 2,4-литровия агрегат.

Източник: CarMarket.bg

Партньорството между BMW и Steyr Daimler Puch AG, сключено през декември 1978 г., позволя изграждането на нов, ключов завод и център за развойна дейност, предназначени за производството на бензинови и дизелови двигатели на BMW.

Използвам това дълго предисловие, за да стигна до последния в линията страхотни дизелови двигатели, с които разполага BMW. Говоря за В57, който в Х3 е истинско откровение. Казвам последен, защото едва ли баварците ще продължат да влагат пари в тази технология, на която песента й сякаш вече е изпята, колкото и да не ми се иска това да е така. BMW вървят твърдо в мултиенергийната стратегия, предлагайки абсолютно всичко на клиентите си, дори и водород с новия Х5, но статистиката е безмилостна: делът на дизеловите автомобили от общите на германския пазар падна под 10%, който факт ме кара да стигна до горното заключение.

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Затова реших да се порадвам на тази страхотна технология, макар пазарните резултати да показват, че скоро може да говорим за нея в минало време. Още повече, че до 2030 голяма част от дизеловите двигатели трябва да отпаднат от играта. Причината е проста и е известна от години: Европейският съюз прие директива за качеството на въздуха и следователно нови ограничения за замърсителите на въздуха, считано от 2030 г. За азотните оксиди (NO2) ограничението е 20 микрограма на кубичен метър, което не трябва да се превишава – преди беше 40. За твърди частици (PM2.5) ограничението е 10 микрограма на кубичен метър. Това значи, че от новото десетилетие дизелът ще стане като еднорог: ще знаем, че го има, но ще е трудно да го намерим.

Източник: CarMarket.bg

Затова, сега, докато все още не е късно, заложих на нафтата, за да си припомня доброто старо минало, когато дизелът беше най-естественият избор при покупката на голям SUV или бизнес седан.

Когато Кресна е запушена, винаги човек може да използва алтернативата през Гоце Делчев, участък, идеален за тест драйв: много завои и малко коли. Разбира се, винаги ще се намери някой, който е решил, че 60-70 км/ч е най-доброто, на което е способен. Но с В57 под предния капак изпреварването е удоволствие, особено с тези 670 Нм, налични от 1500 об./мин. Упражнението е съпроводено със звук, който лесно може да се сгреши с работата на бензинов двигател.

Осемстепенната трансмисия ZF сменя предавките бързо, когато се налага, и остава незабележима, когато не се изисква активност. Двата агрегата си пасват толкова добре, че в един момент просто спираш да мислиш за тях. За автомобил в тази комплектация (да не забравя 48-волтовата мека хибридна система), предназначен да навърта голям километраж през годината, горното е голям комплимент.

Източник: CarMarket.bg

Превключете на спортен режим на шофиране, макар това да се налага рядко, по-скоро за да видя разликата, кара шестцилиндровият двигател ще разгърне оборотите си по-високо, превключването на предавките да става по-рязко и бързо, а тягата да нараства, докато звукът от изпускателната система остава дискретно сдържан.

Управлението е по-леко, отколкото феновете на BMW са свикнали да очакват, но на мен това ми допадна. Не искам тежко, изкуствено съпротивление, докато правя маневра за паркиране по тесните улици на Офриньо. Освен това този автомобил е предназначен за семейството, а това значи, че забавления по завоите след „Илинден-Ексохи“ са по-скоро изключение, отколкото естественото предназначение точно на този автомобил. Самият факт, че Х3 е най-продаваният модел на баварците също потвърждава горното ми мнение. Изненада обаче е това, че маневрирането с ниска скорост е Ахилесова пета на Х-тройката.

Източник: CarMarket.bg

Седалката по традиция ми пасва отлично, с добра странична опора и опора за бедрата. Светещата лента, минаваща по вратите и таблото, е като дискотека, нещо, което реших да изключа в един момент, но съпругата ми каза, че съм се объркал, защото на нея това много й харесва. Както и оранжевият кожен салон. На мен не ми допадат сензорните плъзгачи за вентилационните отвори, особено тези на вратите, които при всяко движение на лявата ми ръка около него, той се изключваше. Пластмасите на самите врати също не са нивото, което очакваш предвид цената на автомобила. Тази различна вътрешна дръжка е нещо, което можеше да минем и без него.

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Като простор всичко е точно, обемът от 570 л на багажника също е повече от достатъчен за нормалните семейни нужди. Този волан ми допада много повече от новите три дизайна, които баварците ще налагат в Neue Klasse. Дисплеите също са нещо добре познато, макар че да търсиш в менютата фаровете не е нещо, което очакваш от BMW. Все по-дигитализираното изживяване за водачите в моделите на баварците е нещо, което вече не малка част от европейските им конкуренти казват, че е било грешка.

Източник: CarMarket.bg

Не възнамерявам да наблягам много в посока дизайн, защото по него няма новости. Последното поколение на Х3 въведе някои дискусионни решения, поне „бъбреците“ не са онези дискусионно големи ноздри от други баварски модели. За мен най-атрактивен е моделът, погледнат отстрани, тъй като изнесената силно назад кабина и вертикалната задница сякаш преместват центъра на тежестта на назад и се създава усещането, че автомобилът сякаш е застанал на стартовите блокчета като спринтьор, готов всеки момент да ускори рязко напред.

Прави го със завидна за дизелов автомобил и тегло 2045 кг пъргавина, ускорението до 100 км/ч отнема само 5,4 секунди. Но още по-впечатляваща е икономията, въпреки тези динамични параметри. Отиването ми от София към Офриньо мина, както вече стана дума, през Гоце Делчев, т.е. по-малко магистрала. Резултатът бе, че на Бяло море спрях и на борд компютъра бе изписан разход от 5,4 л/100 км. Обратната отсечка я взех по обичайния маршрут през Кулата, повече магистрала, таз до разрешеното ограничение и изкачване в посока към столицата, за да върна колата на среден разход 6,2 л/100 км. Да, цената на дизела вече е 2 евро, но поне средният разход

Параметрите са такива, че (под заводския параметър от 6,7 - 6,2 л/100 км), че отиване до и връщане от морето в Гърция (600 км) излиза грубо 75 евро. В луксозната и успокояваща атмосфера на кожа и работа на двигател, който може да е едновременно изключително експлозивен, но и също толкова икономичен.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

BMW X3 xDrive 40d

Размери

Дължина, мм: 4755

Широчина, мм: 1920

Височина, мм: 1660

Междуосие, мм: 2865

Тегло, кг: 2050

Двигател

Тип: редови, 6-цилиндров

Работен обем, куб. см: 2993

Макс. мощност, к.с.: 303

Макс. въртящ момент, Нм: 670

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 245

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 5,4

Среден разход, л/100 км: 6,7-6,2

Вредни емисии СО2, г/км: 177-166

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 67 050

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