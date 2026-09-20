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Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса

Тя не спи, не иска хонорар и няма претенции за ролите си. Запознайте се с Тили Норууд — първата ИИ актриса, която спечели продуцентите, но вдигна Холивуд на бунт

20 септември 2026, 17:55
Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса
Източник: iStock

В света на шоубизнеса се появява нов „актьор“, който никога не закъснява за снимки, няма нужда от сън, не преговаря за заплащане и не изисква промени в сценария. Запознайте се с Тили Норууд (Tilly Norwood) - изцяло генерирана с изкуствен интелект актриса, която рекламира себе си като перфектния избор за филмовите студиа, но същевременно предизвика истинска буря от недоволство в Холивуд, съобщава NBC News.

В интервю пред NBC News медийната версия на дигиталното творение направи откровен опит да защити мястото си в киноиндустрията, заявявайки, че може да прави неща, които „биха накарали агента на всеки реален актьор да припадне“.

Перфектният кадър без човешки претенции

Зад проекта стои компанията Particle6 и нейното подразделение Xicoia, създадени от нидерландската актриса и продуцент Елайн ван дер Велден. Според нейните създатели, ИИ актьорите могат да съкратят производствените разходи на филмовите продукции с до 90% - изключително привлекателна оферта за големите киностудиа.

Предимствата на виртуалната актриса от гледна точка на продуцентите са очевидни:

  • Неограничена наличност: Тя не страда от умора, не боледува и може да работи 24/7 без почивка.
  • Без заплати и осигуровки: Тили Норууд няма нужда от минимално възнаграждение, синдикална защита или процент от продажбите.
  • Пълно подчинение: Тя не отказва сценарии, не влиза в конфликти на снимачната площадка и изпълнява всяка насока от режим "въвеждане на подкана" (prompt).

Гняв и бокот в Холивуд: Синдикатите отвръщат на удара

Появата на Тили Норууд обаче отвори отново кървящата рана от стачките в Холивуд през 2023 г., когато актьори и сценаристи с месеци протестираха за защита от навлизането на изкуствения интелект.

Американският синдикат на актьорите SAG-AFTRA излезе с остра позиция, отхвърляйки определянето на Норууд като „актриса“: „Тили Норууд не е актьор. Тя е герой, генериран от компютърна програма, обучена върху работата на безброй професионални артисти без тяхното съгласие. Това използва откраднати изпълнения, за да остави реални хора без работа, застрашава препитанието им и обезценява човешкото изкуство“.

Редица известни холивудски звезди също изразиха притеснения, че масовото навлизане на подобни цифрови аватари ще засегне най-тежко младите и прохождащи актьори, за които и без това е трудно да пробият.

Изкуство или просто визуален ефект?

В отговор на вълната от критики, Елайн ван дер Велден подчерта, че Тили Норууд не цели да замени хората, а е „творческо произведение и самостоятелна форма на изкуство“.

Въпреки споровете, проектът продължава да се развива с пълна сила. Очаква се Тили Норууд да изиграе главната роля в предстоящия си игрален филм „Misaligned“. Точно този филм ще покаже дали публиката в салоните наистина е готова да гледа и да се вълнува от фалшив екранен образ, лишен от реални човешки емоции.

Източник: NBC News    
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