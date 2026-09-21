„Путин трябваше да покаже, че Русия е зад него“: Анализ за изборите в Москва

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Журналистът Чавдар Стефанов определя изборите като важни за демонстрацията на подкрепа към Путин – според него властта е искала да покаже пред света, че зад президента стои руското общество, при очаквано конституционно мнозинство за „Единна Русия“.

Избирателната активност е ключов показател за Кремъл - Стефанов посочва около 57–58% активност и отбелязва, че управляващите са заинтересовани едновременно от масово гласуване и от предварително очакваните резултати.

Внимание привличат резултатите на по-малките партии - сред възможните изненади той посочва „Справедлива Русия“ и „Яблоко“, включително около 5,4% за „Яблоко“ според посочените от него данни, както и избори на нейни представители в местната власт в Новгородска област.

Ruling party United Russia takes nearly 58% of early votes to dominate Russia’s wartime parliamentary election https://t.co/QOIOw8rso0 — TRT World (@trtworld) September 21, 2026

За Путин беше важно да покаже пред света, че Русия е зад него. Това коментира журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов в ефира на NOVA относно парламентарните избори в руската държава.

„Що се отнася до резултатите от така наречените избори, те бяха с отговор „да” или „да”. Знаехме, че „Единна Русия“ ще има конституционно мнозинство и натам отиват нещата“, поясни той.

По думите му една от възможните изненади при преброяването на гласовете е представянето на партията „Справедлива Русия“ на Сергей Миронов. Стефанов посочи и резултатите на „Яблоко“ като един от по-различните моменти в изборния процес. Той обърна внимание и на партията в Новгородска област, където нейни представители са избрани в местната власт.

„Има нещо с около 5,4% резултат, което е различно от това, което даваха резултатите за „Яблоко“ преди да ги свалят от изборите“, коментира Стефанов.

Според журналиста високата избирателна активност е един от важните показатели за властта в Москва. Той посочи, че тя е около 57-58%.

Стефанов смята, че за управляващите са важни два аспекта на изборния процес – да бъде демонстрирана масовост на гласуването и да бъдат постигнати предварително очакваните резултати.

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Как войната се отразява на руското общество

В разговора беше поставен и въпросът доколко руснаците усещат последиците от войната в Украйна.

„Украйна не им е проблемът за битовите проблеми. Проблемът е Владимир Путин, който милитаризира държавата. Имаше индикации, че всичко се насочва към дори край на войната по-бързо, отколкото можем да очакваме. Предстоят срещи“, заключи журналистът.