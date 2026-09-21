„Путин трябваше да покаже, че Русия е зад него“: Анализ за изборите в Москва

- Журналистът Чавдар Стефанов определя изборите като важни за демонстрацията на подкрепа към Путин – според него властта е искала да покаже пред света, че зад президента стои руското общество, при очаквано конституционно мнозинство за „Единна Русия“.
- Избирателната активност е ключов показател за Кремъл - Стефанов посочва около 57–58% активност и отбелязва, че управляващите са заинтересовани едновременно от масово гласуване и от предварително очакваните резултати.
- Внимание привличат резултатите на по-малките партии - сред възможните изненади той посочва „Справедлива Русия“ и „Яблоко“, включително около 5,4% за „Яблоко“ според посочените от него данни, както и избори на нейни представители в местната власт в Новгородска област.
Ruling party United Russia takes nearly 58% of early votes to dominate Russia’s wartime parliamentary election https://t.co/QOIOw8rso0— TRT World (@trtworld) September 21, 2026
За Путин беше важно да покаже пред света, че Русия е зад него. Това коментира журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов в ефира на NOVA относно парламентарните избори в руската държава.
„Що се отнася до резултатите от така наречените избори, те бяха с отговор „да” или „да”. Знаехме, че „Единна Русия“ ще има конституционно мнозинство и натам отиват нещата“, поясни той.
По думите му една от възможните изненади при преброяването на гласовете е представянето на партията „Справедлива Русия“ на Сергей Миронов. Стефанов посочи и резултатите на „Яблоко“ като един от по-различните моменти в изборния процес. Той обърна внимание и на партията в Новгородска област, където нейни представители са избрани в местната власт.
„Има нещо с около 5,4% резултат, което е различно от това, което даваха резултатите за „Яблоко“ преди да ги свалят от изборите“, коментира Стефанов.
Според журналиста високата избирателна активност е един от важните показатели за властта в Москва. Той посочи, че тя е около 57-58%.
Стефанов смята, че за управляващите са важни два аспекта на изборния процес – да бъде демонстрирана масовост на гласуването и да бъдат постигнати предварително очакваните резултати.
- Как войната се отразява на руското общество
В разговора беше поставен и въпросът доколко руснаците усещат последиците от войната в Украйна.
„Украйна не им е проблемът за битовите проблеми. Проблемът е Владимир Путин, който милитаризира държавата. Имаше индикации, че всичко се насочва към дори край на войната по-бързо, отколкото можем да очакваме. Предстоят срещи“, заключи журналистът.