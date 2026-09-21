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ДНК тест на косата на Томас Джеферсън потвърди: Имал е деца от робинята си Сали Хемингс

Авангардният проект на Смитсониън не само разплита 200-годишна историческа загадка, но и развива генетични методи за залавяне на серийни убийци

Стела Христова Стела Христова

21 септември 2026, 09:56
ДНК тест на косата на Томас Джеферсън потвърди: Имал е деца от робинята си Сали Хемингс
Томас Джеферсън   
Източник: Getty

А вангардни ДНК тестове на косата на Томас Джеферсън предоставиха „изключително доказателство“, че той е създал деца с робинята Сали Хемингс - и процесът странно помогна и за разкриването на серийни убийци като Рекс Хойерман.

Изследователи от Смитсониънския институт сравниха геномната последователност в няколко кичура коса от главата на третия президент на Съединените щати с ДНК проби от 13 души, за които се смята, че са живите потомци на Джеферсън и Хемингс, съобщи „Ню Йорк Таймс“.

Спекулациите, че Джеферсън е имал деца с робинята си, се въртят от началото на 19 век, но сега, след 15 години работа, екипът от археолози, генеалози, молекулярни генетици и историци казват, че са доказали връзката.

„Други хора може да имат други идеи и не мисля, че непременно има позиция на институция, но мисля, че е убедително. Много е ясно“, каза за откритията Ричард Кърин, учен от Смитсониън, който ръководеше проекта, по време на промотирането на новата си книга.

„Това е тема, която интересува американския народ. Не аз съм измислил този въпрос, нито е измислен от Смитсониън. Той датира от [Александър] Хамилтън, Джеферсън и [Джон] Адамс“, каза Курин, визирайки някои от бащите-основатели на нацията.

„Ако имаме доказателства, научни изследвания и наука, които помагат за изясняване на американската история, мисля, че имаме задължението да ги преследваме.“, каза още той.

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Новаторските техники, използвани за секвениране на целия геном на Джеферсън, вече се използват и за разрешаване на убийствата в Гилго Бийч на Лонг Айлънд и тези на скандалния убиец от Голдън Стейт.

„Трудно е да се каже, че някога щяхме да стигнем дотук, където всички тези инструменти бяха използвани за осъждането на серийния убиец от Гилго Бийч, ако не беше стартирал този проект“, каза Бет Шапиро, експерт по древна ДНК в Калифорнийския университет в Санта Круз.

Серийният убиец от Гилго Бийч Хойерман беше заловен отчасти чрез ДНК, открита от кора за пица, която той хвърли пред архитектурния си офис в Манхатън, докато убиецът от Голдън Стейт Джоузеф ДеАнджело беше заловен с помощта на уебсайтове за семейна генеалогия.

Проектът „Генът на Джеферсън“ е стартиран през 2011 г., когато Кърин е прожектирал документален филм на Смитсониън за личната Библия на Джеферсън, която той е създал, като е изрязал пасажи, съдържащи моралните учения на Исус, и ги е поставил в нова книга.

В търсене на следи от кръв, които авторът на Декларацията за независимост може да е оставил по страниците, Курин вместо това открил три косъма.

Те били изследвани спрямо проба, получена от потомък по женска линия на майката на Джеферсън, и било установо, че не съвпадат, което довело изследователите по друга пътека, включваща кичури от кичур коса, за който се смята, че е бил отрязан от главата на Джеферсън, докато е лежал на смъртния си одър в Монтичело през 1826 г.

Тази коса се оказа съвпадение и доведе до секвенирането на целия геном на Джеферсън, използвайки изключителни нови техники.

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Биолозите също така проведоха 20 000 симулации на всеки сценарий за бащинство, включващ Джеферсън, брат му Рандолф, който отдавна е сочен за един от най-вероятните други кандидати за бащинство с Хемингс, и синовете на Рандолф.

Шансът Джеферсън да не е баща на нито един от синовете на Хемингс, Мадисън или Естън, е по-малък от едно на 1000, установи проучването.

Но проучването не е минало без противоречия.

Този месец една потомка на Хемингс, която е дала ДНК проба през 2015 г., е поискала да оттегли участието си поради разочарование от публикуването на книгата на Кюрин, преди да бъде публикувана свързана статия в научно списание.

Тази проба и свързаните с нея данни бяха унищожени и анализът беше извършен отново без нея, потвърди Смитсониън.

Дейвид Милър, потомък на Джеферсън от шесто поколение, чиято майка, Сара Коучман Милър, е предоставила ДНК проба, каза, че приветства резултатите, които потвърждават това, в което вече е вярвал.

Майка му починала преди резултатите да излязат, но чрез проекта Милър успял да се свърже със своите „братовчеди“ – семейство Хемингс, каза той.

„Положително е, че семейството сега, надяваме се, получава признанието, признанието и приемането, които заслужава“, каза той пред „Таймс“.

Редактор: Стела Христова
Томас Джеферсън Сали Хемингс ДНК тестове Криминалистика Серийни убийци Смитсониън
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