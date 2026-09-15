България

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Калушев и хора около него са се насочвали към деца с емоционални проблеми

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 19:49
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С трах от евентуално наказателно преследване за блудство може да е сред причините, довели до трагичните събития в хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Това се посочва в комплексна експертиза по разследването, с която NOVA разполага.

Според документа ключово значение са имали събития с 13-годишно момиче в къщата на Ивайло Калушев в село Българи в края на януари. По свидетелски показания детето е било заведено там от Калушев и още двама души, а баща му е заплашил да подаде сигнал в полицията. В експертизата се твърди, че след случилото се Калушев е осъзнал, че не е успял да разсее съмненията на родителя и е решил „да приключи буквално с всичко“.

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В изготвянето на експертизата са използвани видеозаписи, аудиозаписи, данни от електронни устройства и харддискове, протоколи от огледи, свидетелски показания, финансови анализи и материали от досъдебното производство. Според вещите лица бащата на Калушев е имал значително влияние върху развитието му, включително чрез прикриване на посегателства над малолетни в юношеските му години.

Експертите твърдят още, че Калушев и хора около него са се насочвали към деца с емоционални проблеми, ниско самочувствие и трудности в семейството. Според тях чрез различни преживявания и материални облаги децата постепенно са били откъсвани от семействата, училището и приятелите си и са ставали зависими от т.нар. „гуру“.

Експертизата не определя финансовите затруднения като основен мотив, въпреки отчетения спад на даренията и приходите през последните години. В документа Калушев е описан като човек, който според вещите лица е можел да представя действията си едновременно като търсене на лична изгода и като „помощ“ към други хора.

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Едно от вещите лица, доц. д-р Владимир Велинов, заяви „Интервюто в Новините на NOVA”, че експертите са били единодушни в заключенията си и говори за педофилия и психологическо манипулиране на деца.

Междувременно продължава проверката в частното училище, свързана и с данни за продължителни отсъствия на 15-годишно момче. Лицензът на училището може да бъде отнет.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Ивайло Калушев Петрохан Връх Околчица
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Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

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