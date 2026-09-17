Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ прави своя телевизионен дебют по NOVA

П ревърналият се в най-големия бокс офис хит в новата история на България „Гунди – Легенда за любовта“ ще направи своя дългоочакван дебют в телевизионния ефир. Историята за живота на българската футболна легенда Георги Аспарухов, развълнувала няколко поколения ще бъде излъчен на 22 септември от 20:00 ч. по NOVA. Това е поредното доказателство за подкрепата на медийната компания към българската филмова индустрия и творците ѝ.

Със силата на човешката история, безупречната актьорска игра и майсторската режисура, пълнометражният игрален филм „Гунди – легенда за любовта“ проследява живота на големия спортист Георги Аспарухов (Павел Иванов) – от съдбовната му среща с Величка Маркова – Лита (Александра Свиленова), до трагичния 30 юни 1971 година. В основата на сценария са неразказани досега истории от личния живот на Георги Аспарухов и неговата най-голяма любов, с която преминават през редица изпитания на живота, футбола и системата, но остават заедно до самия край. На екран оживяват и някои от легендарните мачове с участието на Гунди, благодарение на стотиците специални ефекти, използвани във филма.

Вдъхновяващата история оживява пред зрителите благодарение на режисьора Димитър Димитров, оператора Борис Славков, сценариста Емил Бонев и продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов.

„Гунди – Легенда за любовта“ се утвърди като едно от най-гледаните и обичани български заглавия на последните години. Лентата бе част от редица престижни международни фестивали. Филмът беше признат и от Националния филмов център (НФЦ) с наградата на град Варна на фестивала „Златна роза“, както и приза за най-добър филм на Свети Влас Филм Фест.