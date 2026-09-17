„Имаме личен товар“: Бен Афлек уволни Дженифър Гарнър от новия си филм

Б ен Афлек взе трудното решение да пренасочи ролята на своята екранна съпруга в предстоящия си филм „Animals“, след като първоначално я бе предложил на бившата си съпруга Дженифър Гарнър. Причината? Опасението, че публиката няма да види героите, а ще се фокусира върху тяхната реална разводна драма, съобщава Page Six.

„Все още бих искал да работя с нея в бъдеще, но това, което не бива да правиш като режисьор, е да пренасяш личния си товар от миналото пред публиката и той да работи срещу филма ти“, сподели Афлек в интервю за Entertainment Weekly.

Как се стигна до рокадата?

Първоначално проектът е трябвало да бъде режисиран от Афлек, а главната мъжка роля била поверена на неговия близък приятел Мат Деймън. Тогава Афлек сметнал, че Гарнър е перфектна за ролята на съпругата, а и съвместната работа щяла да улесни графика им около поделеното попечителство над трите им деца.

Ben Affleck explains decision to recast ex-wife Jennifer Garner as love interest in new movie https://t.co/y0HZb2gi6j pic.twitter.com/UkT7z7mNBs — Page Six (@PageSix) September 16, 2026

Заради ангажимента си към филма „The Odyssey“ обаче, Мат Деймън се оттеглил. Това наложило самият Бен Афлек да влезе в главната роля. Смяната на главния актьор мигновено променила ситуацията.

„Говорих с Джен и тя сама каза: „По-добре да не го правим. Хората просто ще гледат нашата история, а не филма“, разкрива носителят на „Оскар“. В крайна сметка ролята бе дадена на звездата от „Скандал“ Кери Уошингтън.

Страхотни приятели и след развода

Въпреки рокадата, 54-годишният Афлек не спести комплиментите си за Гарнър, с която бяха женени от 2005 до 2018 г. и имат три деца - Вайълет (20 г.), Серафина (17 г.) и Самюъл (14 г.).

„Бих искал да работя с нея, честно казано. Тя е фантастична, ние сме наистина страхотни приятели и съм ѝ изключително благодарен за страхотните отношения, които имаме“, споделя той.

Двамата продължават да поддържат изключително близки отношения, като често биват засичани заедно на семейни празници и събития на децата им.