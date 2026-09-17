Взривове пред два търговски обекта във Франкфурт

В зривове избухнаха в четвъртък сутринта пред два търговски обекта във Франкфурт, съобщава Frankfurt Allgemeine Zeitung.

Експлозиите са станали почти едновременно около 4:20 часа местно време на две различни места в града. Едната е била пред шиша бара „Truth Lounge“ на търговската улица „Цайл“, близо до службата за регистрация на гражданите, а другата - пред кафене „Rio“ на улица „Бергер“.

На местата са изпратени големи полицейски екипи.

Щети по витрини и съседен обект

Улица „Бергер“ е била изцяло затворена за движение, което е довело до сериозни затруднения в трафика в сутрешните часове.

Пред кафене „Rio“ са разпръснати множество парчета счупено стъкло. Ударната вълна е била толкова силна, че е счупила и витрината на магазин от отсрещната страна на улицата.

Очевидци разказват, че са чули два взрива.

Кафенето „Rio“ е открито през лятото и бързо е станало популярно сред местните жители. Пред заведението често са се образували опашки. Не е известен собственикът на обекта, като в правната информация на сайта му е посочено името Макс Мустерман.

При взрива пред „Truth Lounge“ е засегнат и съседен павилион. Заведението е отворило през септември 2025 г.

На този етап няма информация за пострадали при двата нови взрива.

Серия от експлозии в района

Случаят идва на фона на няколко други взрива в района на Франкфурт през последните дни.

В неделя, 13 септември, почти едновременно са избухнали взривове в Офенбах и във франкфуртския квартал „Заксенхаузен“. Експлозиите са били пред бар и павилион. На следващия ден, 14 септември, взривно устройство е детонирало пред жилищна сграда в квартал „Бокенхайм“ във Франкфурт.

При тези инциденти няма пострадали.

След взрива пред павилион в „Заксенхаузен“ полицията е задържала 15-годишно момче.

Новите експлозии са обект на разследване. Полицията изяснява обстоятелствата около инцидентите и проверява дали те са свързани помежду си.