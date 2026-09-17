Инцидент на АМ "Марица": Горящо ремарке спря движението към "Капитан Андреево"

Движението по автомагистрала "Марица" е временно ограничено при 35-и километър в посока ГКПП "Капитан Андреево" заради инцидент с горящо ремарке. На място има екипи на "Пътна полиция", които регулират трафика, а водачите се призовават да изчакват.

Информацията за инцидента беше официално съобщена от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Според съобщението, което беше разпространено и от медии като 24 Часа, всички водачи трябва да изчакват на място до овладяване на ситуацията.

Екипи на "Пътна полиция" са на мястото на инцидента, за да регулират създалата се организация на движението и да осигурят безопасността на останалите участници. Към момента няма данни за пострадали при пожара.

Очаква се движението да бъде възстановено веднага след като пожарът бъде напълно потушен и ремаркето бъде преместено от пътното платно. От АПИ съветват шофьорите да се информират за актуалната обстановка.