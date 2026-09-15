Свят

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Заради случая на територията на Истанбул в момента е в ход издирвателна операция

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 22:21
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Източник: iStock

М итническите власти на международното летище „Истанбул“ пресякоха опит за внасяне на 26 килограма кокаин с приблизителна пазарна цена от около 206 милиона турски лири (3,6 милиона евро) от Мексико, като във връзка със случая в момента се издирват двама заподозрени, за които е установено, че са напуснали територията на летището, преоблечени като пилоти, съобщава „Хаберлер“.

Според изявлението при проверка на багажа на колумбийски гражданин, пристигнал днес на летище „Истанбул“ с полет от Мексико, са установени 23 пакета, съдържащи общо 26 килограма бял прах с наркотично съдържание, за който се смята, че е кокаин.

Мъжът и един от другите пътници от полета са задържани на място във връзка с откритите наркотици, като по случая е образувано служебно разследване. 

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В рамките именно на това разследване е установено още, че двама други мъже, за които се предполага, че е трябвало да окажат съдействие на колумбийския гражданин при пристигането му в Истанбул, са напуснали територията на летището, преоблечени като пилоти. 

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Заради случая на територията на Истанбул в момента е в ход издирвателна операция за намирането на двамата заподозрени, напуснали летището с пилотски дрехи. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Кристиан Стратев    
кокаин летище Истанбул
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