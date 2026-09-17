Радев към МВР: Не бъдете инструмент на политическа сила, няма значение кой е кандидатът

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М инистерството на вътрешните работи не трябва да бъде страна в политическия процес или инструмент на която и да е политическа сила, а да гарантира свободното упражняване на правото на глас. Това заяви премиерът Румен Радев по време на Националното съвещание на ръководния състав на МВР, посветено на подготовката за президентските избори на 25 октомври.

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„Има граница, която не може да се преминава“

Министър-председателят благодари на служителите на ведомството, които по думите му изпълняват професионалните си задължения в трудни условия и често с риск за себе си.

Радев подчерта, че предоставените на МВР правомощия да използва сила и принуда в защита на обществения интерес са свързани с особено висока отговорност.

„Моите очаквания към вас са професионализъм, решителност, но и отговорност и спазване на закона. Има граница, която не може да се преминава“, заяви премиерът.

Основен акцент в изказването му бяха предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Радев настоя за еднакъв подход към всички кандидати и политически сили и за действия срещу опитите за незаконно влияние върху вота.

„МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, че всеки български гражданин да може свободно да упражни своя вот“, посочи той.

Според премиера това изисква добра организация и координация между полицията, ДАНС и прокуратурата.

Той призова за действия срещу всяка форма на заплаха и принуда, както и срещу купен, корпоративен и контролиран вот и незаконно използване на публичен ресурс.

„МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. Няма абсолютно никакво значение кой е кандидатът, коя е партията или коалицията. Подходът трябва да бъде абсолютно еднакъв към всички“, подчерта Радев.

Премиерът настоя изборните нарушения да не бъдат прикривани, а да бъдат разкривани и разследвани докрай. Наред с това той предупреди да няма показност, предварително осъждане на хора и действия извън рамките на закона.

Борбата с корупцията остава сред приоритетите

Втората голяма тема в изказването беше борбата с корупцията и злоупотребата с власт.

Радев определи „разграждането на олигархичния модел“ като една от най-трудните задачи пред МВР и заяви, че очаква от службите да разкриват незаконните зависимости.

„От вас се очаква изсветляване и пресичане на връзките между власт, бизнес, медии и всякакви държавни структури“, заяви министър-председателят.

Борбата с корупцията и деолигархизацията са сред обявените приоритети в управленската програма на правителството.

По думите му финансовите и имуществените нарушения трябва да бъдат разследвани съвместно със службите и компетентните институции, а събраните материали да бъдат предавани на прокуратурата.

„Правосъдието не се въздава нито от изпълнителната власт, нито от улицата. То се въздава от съдебните органи“, подчерта Радев.

Той настоя МВР да осигурява годни доказателства, върху които да могат да стъпят прокуратурата и съдът.

Радев: Наркотиците са стигнали навсякъде

Премиерът постави сред основните приоритети и борбата с производството и разпространението на наркотици.

Той поздрави МВР за последните операции, като специално открои разбиването на лаборатория за производство на фентанил в София и други реализации срещу наркотрафика.

Радев обаче посочи, че има области в страната, в които липсват достатъчно резултати. По думите му това не означава, че там няма наркотици.

„Наркотиците са стигнали навсякъде. За съжаление - около училищата и дори вътре в тях. Очаквам да бъдете още по-активни, още по-решителни и непреклонни, за да опазим децата на България“, заяви той.

Пътната безопасност и контролът чрез данни

Друг приоритет, очертан от премиера, е пътната безопасност.

Според него МВР трябва да работи в по-тясна координация с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие, както и с местните власти.

Радев обясни, че целта е информацията от различни източници, включително пътни и общински камери, бъдещи боди камери на полицаите и устройствата на екипите на пътя, да бъде обединена.

Така рискът на пътя ще може да се управлява чрез данни в реално време.

Подобен подход е част и от обявената от правителството реформа в пътната безопасност, която предвижда единен център с информация от различни източници, включително общински камери и боди камери на полицейските служители.

Крайният критерий за успех, по думите на Радев, няма да бъде броят на санкциите, а намаляването на загиналите и пострадалите при катастрофи.

Повече полиция в малките населени места

Радев поиска и по-осезаемо присъствие на полицията извън големите градове.

Според него МВР трябва да възстанови оперативните си възможности там, където през годините държавата е загубила позиции.

По думите му там, където държавата е „отстъпила властта на местни феодали и организирани групи“, полицията трябва да възстанови законността и доверието на гражданите.

„Не искам да има никакъв чадър от никого за извършени престъпления и закононарушения. Вие трябва да ги разкриете, да ги покажете, да ги осветлите и да ги пресечете“, каза още Радев, цитиран от NOVA.

Повече средства за модернизация на МВР

Министър-председателят заяви, че правителството ще търси възможности за увеличаване на капиталовите разходи за МВР и модернизиране на материалната база.

Той призна, че в част от районните управления служителите все още работят при условия, които не отговарят на изискванията към тях.

Сред амбициите е и развитието на Академията на МВР като високотехнологичен център за подготовка на служителите, както и използването на съвременни средства при противодействието на престъпността.

Радев постави изисквания и към физическата подготовка на полицаите. Според него изпитите трябва да бъдат реални, а не формално отчитани.