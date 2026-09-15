Свят

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Подразделенията на Трета армия са настъпили на площ от 75 квадратни километра

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 17:55
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Източник: EPA/БГНЕС

У краинската армия започна офанзивна операция в северната част на Донецка област, в Източна Украйна, която е център на ожесточени боеве в продължение на над четири години война с Русия.

Това обяви днес висш украински военен командир, цитиран от "Ройтерс".

Подразделенията на Трета армия са настъпили на площ от 75 квадратни километра, по която са действали руски войскови групи за проникване, и са си върнали още 10 квадратни километра, владени досега от руските сили, заяви бригаден генерал Андрий Билецки, под чието командване от миналия месец насам е отбраната в региона.

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Той посочи, че въпросната територия се намира северно от ключовите укрепени пунктове – т. нар. пояс от бастиони, включващ градовете Славянск и Краматорск, чието превземане би приближило Русия до целта ѝ да завземе целия регион.

"Подразделенията на Трета армия започнаха офанзивна операция "Вивалди" по това направление", обясни Билецки във видео, публикувано в Телеграм. Той добави, че неговите военнослужещи са възпрепятствали логистичната дейност на руската армия, прогонили са руските войски от три села и от района около още едно. По неговите думи село Середне вече е изцяло под украински контрол.

На територията на Донецка област се водиха едни от най-ожесточените сражения по време на текущата война. Русия се стреми да установи контрол върху цялата област - това е основното условие на Москва в преговорите, които към момента са в застой, но които САЩ искат да възобновят. Това бе намерението на визитите на специалните американски пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Москва и Киев този месец.

Темпът на руското настъпление се забави тази година, но силите на Москва притискат силно украинската отбрана на градовете на юг и проникват все по-дълбоко в източния град Костянтинивка.

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Освободените територии от Донецка област биха се добавили към придобивките на украинското контранастъпление по-рано тази година в югоизточната част на страната, където според информация на украинската армия са възвърнати 700 квадратни километра.

"Ройтерс" отбелязва, че не е успяла да провери по независим път твърдението на Билецки, и допълва, че независимото установяване на линиите на териториален контрол в Украйна е трудно поради действията само с дронове, които създават широка "мъртва зона“ без човешко присъствие - ничия земя, по протежение на фронта.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Иво Тасев    
Русия война Украйна
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