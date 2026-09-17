ЕК обяви нови правила за децата в интернет: Без лични профили до 15 години

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Е вропейската комисия предложи нови правила за защитата на децата в цифровата среда, включително поетапни ограничения за достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Мерките са част от предложения EU Kids Act, който беше представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

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Според обявената от нея рамка деца под 13 години няма да имат достъп до социални мрежи, а до навършването на 15 години няма да могат да създават самостоятелни лични профили.

„Свиках специална група от експерти. Разговаряхме с млади хора, разгледахме опита на Австралия и други страни, които вече са предприели стъпки напред. Изслушахме държавите членки и сега е време Европейският съюз да действа“, заяви фон дер Лайен.

По думите ѝ EU Kids Act трябва да въведе ясни правила за различните възрастови групи.

Какви са ограниченията според предложението

Европейската комисия предлага постепенен подход, при който достъпът и функциите на платформите ще зависят от възрастта.

Под 13 години: няма да бъде разрешен достъп до социални мрежи. От 13 до 15 години: децата ще могат да използват ограничени „мини профили“, които ще бъдат създавани и контролирани от родители или настойници. Те ще имат ограничени функции и времево ограничение до един час дневно. От 15 до 18 години: младежите ще могат да имат лични профили, но платформите ще трябва да прилагат задължителни правила за „безопасност по дизайн“.

„Всяка възраст има своя собствена чувствителност и затова всяка ще има свое собствено, специално адаптирано ниво на защита. И така, накратко: няма да има социални медии под 13-годишна възраст. Няма да има лични профили под 15-годишна възраст“, каза председателят на ЕК.

Предложението предвижда и ограничения върху функционалности, които могат да насърчават прекомерното използване на платформите, включително механизми, създадени да задържат потребителите онлайн.

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Платформите ще носят по-голяма отговорност

Според Европейската комисия възрастовите ограничения няма да освободят технологичните компании от отговорността им за безопасността на съдържанието и начина, по който са изградени платформите.

Фон дер Лайен заяви, че за всички потребители под 18 години платформите трябва да прилагат принципа за „безопасност по дизайн“.

„Вместо властите да доказват вредата след свършен факт, най-големите платформи трябва предварително да представят подробни планове за безопасност на децата“, посочи тя.

Това означава, че компаниите ще трябва да предприемат мерки още при проектирането на услугите си, така че да ограничават рисковете за непълнолетните.

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Как ще се проверява възрастта

За да бъдат прилагани ограниченията, Комисията предлага използването на сертифицирани от ЕС инструменти за проверка на възрастта.

Фон дер Лайен посочи като пример специално приложение, което използва принципа на „доказателство с нулево знание“. При този подход платформата получава информация дали потребителят е достигнал определена възраст, без да получава допълнителни лични данни за него.

„Платформата изисква само едно-единствено нещо - дали сте достатъчно възрастни, за да получите достъп, или не“, обясни председателят на ЕК.

Комисията вече разработва европейски инструмент за проверка на възрастта, който е свързан и с развитието на европейската цифрова идентичност.

EU Kids Act идва след опита на Австралия

Предложението на Брюксел идва на фона на действията на редица държави, които въвеждат собствени ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи.

Австралия например въведе забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години през декември 2025 г. Европейската комисия посочва австралийския опит като един от примерите, които са били разгледани при подготовката на европейския подход.

В ЕС също се обсъждат различни национални ограничения. Именно различията между държавите членки са сред причините Брюксел да търси общ европейски подход.

През 2025 г. Европейският парламент също призова за въвеждането на обща минимална възраст за достъп до социални мрежи и други онлайн услуги, като предложи по-строги ограничения за непълнолетните.

Какво още обхваща предложението

EU Kids Act не се отнася единствено до социалните мрежи. Според представената рамка и подготвителните документи мерките са насочени и към други онлайн услуги, които могат да създават рискове за децата, включително платформи за споделяне на видео, онлайн игри и някои услуги, базирани на изкуствен интелект.

Особено внимание се обръща на т.нар. „пристрастяващ дизайн“ - функции като безкрайно превъртане, автоматично възпроизвеждане и системи за препоръки, които могат да насърчават продължителното използване на дадена услуга.

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Следващата стъпка е законодателната процедура

Предложението на Европейската комисия не представлява автоматично действаща забрана. То трябва да премине през законодателната процедура на ЕС и да бъде обсъдено от Европейския парламент и държавите членки в Съвета на ЕС.

Конкретните правила и параметри могат да бъдат променени в хода на преговорите.

Фон дер Лайен подчерта, че наред със законодателните мерки е необходимо да се повиши и цифровата грамотност.

„Искам да подчертая колко е важно да образоваме родителите, учителите, децата и т.н. за рисковете и ползите от цифровия свят“, заяви тя.

Председателят на ЕК обяви и че Комисията ще представи през есента Законодателен акт за цифрова справедливост (Digital Fairness Act). Той ще има по-широк обхват и ще разглежда практики и дизайни на цифровите услуги, които могат да засягат не само непълнолетните, но и възрастните.