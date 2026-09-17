Свят

ЕК обяви нови правила за децата в интернет: Без лични профили до 15 години

EU Kids Act предвижда поетапен достъп до социалните мрежи и задължителни правила за безопасност на непълнолетните

Василена Василева Василена Василева

17 септември 2026, 11:45
„Враждебен акт“: Тръмп атакува офертата на ЕС към Канада и заплаши Брюксел с тежки мита

„Враждебен акт“: Тръмп атакува офертата на ЕС към Канада и заплаши Брюксел с тежки мита
Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия

Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия
Йотова: Това нещо в XXI век е абсолютно недопустимо

Йотова: Това нещо в XXI век е абсолютно недопустимо
Украйна уби с дрон руски генерал-майор

Украйна уби с дрон руски генерал-майор
„Какво, за бога, е асоцииран член?“: Обяснението зад сензационната оферта на Фон дер Лайен към Канада

„Какво, за бога, е асоцииран член?“: Обяснението зад сензационната оферта на Фон дер Лайен към Канада
Проучване: Много граждани на Франция, Германия и Испания не знаят коя е Урсула фон дер Лайен

Проучване: Много граждани на Франция, Германия и Испания не знаят коя е Урсула фон дер Лайен
От Страсбург: Фон дер Лайен предупреди за „най-несигурната“ Европа

От Страсбург: Фон дер Лайен предупреди за „най-несигурната“ Европа
Нови разкрития след смъртта на Йоргос Мазонакис: Лекарка с диплома по „квантова медицина“ от „Университета на Хавай“

Нови разкрития след смъртта на Йоргос Мазонакис: Лекарка с диплома по „квантова медицина“ от „Университета на Хавай“

Е вропейската комисия предложи нови правила за защитата на децата в цифровата среда, включително поетапни ограничения за достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Мерките са част от предложения EU Kids Act, който беше представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Край на TikTok и Instagram за деца? ЕС готви нови правила

Според обявената от нея рамка деца под 13 години няма да имат достъп до социални мрежи, а до навършването на 15 години няма да могат да създават самостоятелни лични профили.

„Свиках специална група от експерти. Разговаряхме с млади хора, разгледахме опита на Австралия и други страни, които вече са предприели стъпки напред. Изслушахме държавите членки и сега е време Европейският съюз да действа“, заяви фон дер Лайен.

По думите ѝ EU Kids Act трябва да въведе ясни правила за различните възрастови групи.

  • Какви са ограниченията според предложението

Европейската комисия предлага постепенен подход, при който достъпът и функциите на платформите ще зависят от възрастта.

  1. Под 13 години: няма да бъде разрешен достъп до социални мрежи.
  2. От 13 до 15 години: децата ще могат да използват ограничени „мини профили“, които ще бъдат създавани и контролирани от родители или настойници. Те ще имат ограничени функции и времево ограничение до един час дневно.
  3. От 15 до 18 години: младежите ще могат да имат лични профили, но платформите ще трябва да прилагат задължителни правила за „безопасност по дизайн“.

„Всяка възраст има своя собствена чувствителност и затова всяка ще има свое собствено, специално адаптирано ниво на защита. И така, накратко: няма да има социални медии под 13-годишна възраст. Няма да има лични профили под 15-годишна възраст“, каза председателят на ЕК.

Предложението предвижда и ограничения върху функционалности, които могат да насърчават прекомерното използване на платформите, включително механизми, създадени да задържат потребителите онлайн.

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

  • Платформите ще носят по-голяма отговорност

Според Европейската комисия възрастовите ограничения няма да освободят технологичните компании от отговорността им за безопасността на съдържанието и начина, по който са изградени платформите.

Фон дер Лайен заяви, че за всички потребители под 18 години платформите трябва да прилагат принципа за „безопасност по дизайн“.

„Вместо властите да доказват вредата след свършен факт, най-големите платформи трябва предварително да представят подробни планове за безопасност на децата“, посочи тя.

Това означава, че компаниите ще трябва да предприемат мерки още при проектирането на услугите си, така че да ограничават рисковете за непълнолетните.

Фон дер Лайен: ЕС ще предприеме действия срещу социалните мрежи

  • Как ще се проверява възрастта

За да бъдат прилагани ограниченията, Комисията предлага използването на сертифицирани от ЕС инструменти за проверка на възрастта.

Фон дер Лайен посочи като пример специално приложение, което използва принципа на „доказателство с нулево знание“. При този подход платформата получава информация дали потребителят е достигнал определена възраст, без да получава допълнителни лични данни за него.

„Платформата изисква само едно-единствено нещо - дали сте достатъчно възрастни, за да получите достъп, или не“, обясни председателят на ЕК.

Комисията вече разработва европейски инструмент за проверка на възрастта, който е свързан и с развитието на европейската цифрова идентичност.

  • EU Kids Act идва след опита на Австралия

Предложението на Брюксел идва на фона на действията на редица държави, които въвеждат собствени ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи.

Австралия например въведе забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години през декември 2025 г. Европейската комисия посочва австралийския опит като един от примерите, които са били разгледани при подготовката на европейския подход.

В ЕС също се обсъждат различни национални ограничения. Именно различията между държавите членки са сред причините Брюксел да търси общ европейски подход.

През 2025 г. Европейският парламент също призова за въвеждането на обща минимална възраст за достъп до социални мрежи и други онлайн услуги, като предложи по-строги ограничения за непълнолетните.

  • Какво още обхваща предложението

EU Kids Act не се отнася единствено до социалните мрежи. Според представената рамка и подготвителните документи мерките са насочени и към други онлайн услуги, които могат да създават рискове за децата, включително платформи за споделяне на видео, онлайн игри и някои услуги, базирани на изкуствен интелект.

Особено внимание се обръща на т.нар. „пристрастяващ дизайн“ - функции като безкрайно превъртане, автоматично възпроизвеждане и системи за препоръки, които могат да насърчават продължителното използване на дадена услуга.

ЕК готви общоевропейско приложение за проверка на възрастта онлайн

  • Следващата стъпка е законодателната процедура

Предложението на Европейската комисия не представлява автоматично действаща забрана. То трябва да премине през законодателната процедура на ЕС и да бъде обсъдено от Европейския парламент и държавите членки в Съвета на ЕС.

Конкретните правила и параметри могат да бъдат променени в хода на преговорите.

Фон дер Лайен подчерта, че наред със законодателните мерки е необходимо да се повиши и цифровата грамотност.

„Искам да подчертая колко е важно да образоваме родителите, учителите, децата и т.н. за рисковете и ползите от цифровия свят“, заяви тя.

Председателят на ЕК обяви и че Комисията ще представи през есента Законодателен акт за цифрова справедливост (Digital Fairness Act). Той ще има по-широк обхват и ще разглежда практики и дизайни на цифровите услуги, които могат да засягат не само непълнолетните, но и възрастните.

Редактор: Василена Василева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата

Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата

Природните богатства, които могат да променят бъдещето на Газа

Природните богатства, които могат да променят бъдещето на Газа

След гонка с полицията: Задържаха 21-годишен с 1,67 промила, предизвикал катастрофа с шест коли

След гонка с полицията: Задържаха 21-годишен с 1,67 промила, предизвикал катастрофа с шест коли

„Имаме личен товар“: Бен Афлек уволни Дженифър Гарнър от новия си филм

„Имаме личен товар“: Бен Афлек уволни Дженифър Гарнър от новия си филм

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
6 начина, по които котката ви комуникира с вас

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 23 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 1 ден
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 1 ден
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мащабна акция у нас и в Европа: Разбиха схема за ДДС измами с нови смартфони за милиони

Мащабна акция у нас и в Европа: Разбиха схема за ДДС измами с нови смартфони за милиони

България Преди 9 минути

Операцията е проведена в четири държави и е свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия

17-годишен е в критично състояние, след като се блъсна с тротинетка в кон

17-годишен е в критично състояние, след като се блъсна с тротинетка в кон

Свят Преди 40 минути

Инцидентът е станал на гръцкия остров Кефалония

Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат

Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат

Парите ни Преди 58 минути

Новият размер ще се прилага от 2027 г., а промяната ще засегне редица социални плащания

Снимката е илюстративна

Как Кремъл ликвидира опозицията: Всичко за ключовите парламентарни избори в Русия

Свят Преди 1 час

Тридневният вот за Държавната дума започва утре. Владимир Путин обяви вота за барометър за подкрепата за войната, докато опозицията и критиците на конфликта бяха окончателно заличени от изборните листи

,

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ стартира конкурс за социално ангажиращо видео

Любопитно Преди 1 час

Млади таланти от 18 до 30 години са поканени да представят своята гледна точка по темата за насилието над и сред деца в България

Загатката е разкрита: Учените разбраха кога се „оригват“ черните дупки

Загатката е разкрита: Учените разбраха кога се „оригват“ черните дупки

Любопитно Преди 1 час

Само около половината от звездата, която се приближи твърде много до черната дупка, в крайна сметка бива погълната от нея. Останалата материя се изхвърля обратно в Космоса под формата на мощни струи и потоци, понякога толкова големи, че могат да повлияят на цялата еволюция на дадена галактика. Можете да си го представите като уригване на черна дупка

„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков

„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда посети най-опасните фронтови зони в Украйна, където се срещна с ученици, трениращи в метрото, както и с майки на пленени войници

Инцидент на АМ "Марица": Горящо ремарке спря движението към "Капитан Андреево"

Инцидент на АМ "Марица": Горящо ремарке спря движението към "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

България Преди 1 час

Подкрепата за домакинствата ще бъде обвързана с доходите, а конкретните параметри се очаква да бъдат представени до края на седмицата

Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ прави своя телевизионен дебют по NOVA

Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ прави своя телевизионен дебют по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Филмът за българската футболна легенда ще бъде излъчен на 22 септември от 20:00 ч.

Делото „Дебора“: Разпитват вещи лица в Районния съд в Пловдив

Делото „Дебора“: Разпитват вещи лица в Районния съд в Пловдив

България Преди 1 час

Съдът изслушва експерти, изготвили автотехническа и техническа експертизи по делото срещу Георги Георгиев

Умар Кремльов

Руският олигарх, който плати сватбата на Тръмп-младши: Кой е Умар Кремльов?

Свят Преди 2 часа

Разследване в САЩ разкри, че любимецът на Путин е платил тържествата за сватбата на Доналд Тръмп-младши. Истинската история на Умар Кремльов: от присъдите за рекет и сродяването с генерал от ФСО до златните подаръци и трона в световния бокс.

Депозитите в tbi bank вече могат да защитят спестяванията от прогнозираната инфлация

Депозитите в tbi bank вече могат да защитят спестяванията от прогнозираната инфлация

Парите ни Преди 2 часа

Сезонът на вирусите започна: Какво циркулира в момента и защо добавките не са спасение

Сезонът на вирусите започна: Какво циркулира в момента и защо добавките не са спасение

България Преди 2 часа

Доц. Христиана Бацелова обяснява как да различим инфекциите в началото на учебната година и защо не бива да прекаляваме с имуностимулаторите

Мецола: Австралия и Нова Зеландия може да последват Канада като „асоциирани членове“ на ЕС

Мецола: Австралия и Нова Зеландия може да последват Канада като „асоциирани членове“ на ЕС

Свят Преди 2 часа

Председателят на Европейския парламент вижда възможност за по-тесни отношения с близки до ЕС държави

Колумбийският регетон певец Джей Балвин и моделът и Мис Аржентина за 2014 година Валентина Ферер

Краят на една любов: Джей Балвин и Валентина Ферер се разделиха

Свят Преди 3 часа

Аржентинският супермодел Валентина Ферер обяви раздялата си с колумбийската латино звезда Джей Балвин след години съвместен живот. Двамата имат 5-годишен син на име Рио, който остава техен приоритет, въпреки че хитовият певец все още пази мълчание.

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Пореден триумф: Стефан Цанев получи специалната награда на София

Edna.bg

Перфектният любовник: 6 зодии с впечатляващи умения под завивките

Edna.bg

Нова схема за подпомагане заради цените на горивата: Кой ще може да получи помощ

Nova.bg

Задържаха 21-годишен след гонка с полицията и катастрофа с 6 коли

Nova.bg