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Фондация „Лъчезар Цоцорков“ стартира конкурс за социално ангажиращо видео

Млади таланти от 18 до 30 години са поканени да представят своята гледна точка по темата за насилието над и сред деца в България

17 септември 2026, 13:00
Фондация „Лъчезар Цоцорков“ стартира конкурс за социално ангажиращо видео
  • Конкурсът приема оригинални авторски видеа с продължителност от 30 секунди до 3 минути
  • Участниците могат да се включат индивидуално, в творчески екип или от името на организация
  • Отличените автори ще споделят награден фонд от 4500 евро, а творбите им ще бъдат представени публично в партньорство с фестивала „Киномания“ 2026

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ обявява конкурс за социално ангажиращо видео като част от информационната си кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“. Инициативата насърчава млади творци на възраст от 18 до 30 години да покажат различни гледни точки чрез кратки видео истории, които провокират размисъл и вдъхновяват за промяна. Творческата надпревара е с награден фонд от 4500 евро и се провежда в сътрудничество с 40-ото юбилейно издание на фестивала "Киномания" (12-29 ноември). Отличените творби ще бъдат представени пред публика в рамките на филмовото събитие в края на ноември 2026 г.

„Насилието не започва непременно с нещо, което веднага разпознаваме като насилие. Понякога то остава скрито зад думи, поведение или ситуации, които сме свикнали да приемаме за нормални. Затова за нас е важно младите хора да дадат своя прочит на темата – с езика, образите и историите, чрез които общуват помежду си. Вярваме, че техният поглед може да ни накара да видим проблема по различен начин и най-вече да не го подминаваме“, споделя Мариета Гечева, директор на програма „Закрила на деца“ към Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Тема и творчески подход

Темата на конкурса следва посланието на кампанията „Детството е за смях, не за страх“ и поставя четири основни въпроса: Виждаме ли насилието? Подминаваме ли го? Оправдаваме ли го? Отглеждаме ли го?

От участниците се очаква да предложат свой прочит на темата, като поставят акцент върху превенцията, разпознаването на насилието, подкрепата и възможностите за промяна.

Творбите трябва да бъдат оригинални, авторски, създадени специално за конкурса и с продължителност от 30 секунди до 3 минути. Участието е безплатно.

Кой и как може да участва?

  • млади творци на възраст между 18 и 30 години, включително създатели на съдържание, любители и начинаещи кинотворци;
  • младежки организации, клубове, читалища и др.;
  • индивидуално, в творчески екип или от името на организация.

Пълните условия и изисквания за участие са публикувани на https://www.detstvoto.bg/konkurs

Оценката на журито и вотът на публиката

За участие в журито са поканени представители на професионалните киносреди, експерти, медии и творци. Сред критериите за оценка са емоционалното въздействие и потенциалът за промяна, връзката с каузата и силата на посланието, отговорното представяне на темата, оригиналността и креативността, както и художественото и техническото изпълнение. Журито ще определи до 20 финалисти, чиито видеа ще бъдат публикувани на платформата на кампанията. Публиката също ще може да избере своя фаворит чрез онлайн гласуване за наградата „Избор на публиката“.

Награден фонд и церемония

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ осигурява наградния фонд на конкурса. Победителят ще получи 2500 евро, второто място е с награда от 1300 евро, а за третото място са предвидени 700 евро.

Партньор на конкурса е фестивалът „Киномания“ 2026. Отличените видео истории ще бъдат представени пред публика на специална церемония в рамките на фестивала в края на ноември.

Така отличените творби ще достигнат до по-широка аудитория и ще станат част от по-големия обществен разговор за детската безопасност.

Календар на конкурса

1. Конкурсът започва на 14 септември 2026 г.

2. Видеата се приемат до 25 октомври включително.

3. От 26 октомври до 6 ноември журито ще оценява творбите.

4. На 9 ноември ще бъдат обявени финалистите и ще започне публичното онлайн гласуване за наградата „Избор на публиката“ на платформата на кампанията detstvoto.bg.

5. Церемонията по награждаването е планирана за края на ноември 2026 г.

Повече информация за конкурса „Детството е за смях, не за страх“, условията за участие и онлайн гласуването ще намерите на detstvoto.bg.

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