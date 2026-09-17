Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат

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Линията на бедност расте: Икономисти предупреждават за натиск върху бюджета

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П равителството определи линията на бедност за 2027 г. на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро, или с около 8%, над настоящите 410 евро.

Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чийто размер е обвързан с линията на бедност.

Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души.

Кабинетът трябва да одобри размера на линията на бедност

Повече средства за хората с увреждания

По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания.

Размерът на месечните помощи за тях се определя като процент от линията на бедност в зависимост от степента на увреждане. Затова увеличаването на прага автоматично ще повиши и тези плащания.

Ще се промени и помощта за отопление

Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление.

Новият праг ще се отрази и върху средствата за превенция и реинтеграция на деца, както и върху подкрепата при отглеждането им от роднини, близки или в приемни семейства по Закона за закрила на детето.

За увеличаването на социалните плащания ще бъдат предвидени допълнителни 93 млн. евро.

Повече средства ще има и за младежите между 18 и 21 години, които напускат резидентна грижа, както и за определени помощи за безработни.

По-висока помощ при бедствия, наводнения и пожари

Ще нарасне и еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности.

Тя може да бъде отпускана при извънредни ситуации като бедствия, наводнения и пожари, включително когато има нанесени щети върху имущество.

Промяната на линията на бедност ще се отрази и върху социалната пенсия за старост.

„По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда“, заяви социалният министър Наталия Ефремова.