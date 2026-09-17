Руски дрон удари цивилен кораб в Черно море, загина капитанът

Р уски дрон е атакувал цивилен кораб, плаващ под флага на Танзания, в Черно море. При удара е загинал капитанът на плавателния съд, а трима членове на екипажа са били ранени, съобщи украинското Министерство на възстановяването, инфраструктурата и транспорта.

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Корабът е пътувал към едно от украинските пристанища, когато е бил атакуван на 17 септември.

„Кораб, плаващ под флага на Танзания, беше атакуван от руски дрон, докато пътуваше към едно от украинските пристанища“, съобщиха украинските власти.

„В резултат на удара капитанът на кораба е загинал, а трима други членове на екипажа са били ранени“, се посочва в съобщението. Информацията за техническото състояние на плавателния съд все още се изяснява.

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Атаките срещу корабоплаването в Черно море

Ударът идва на фона на продължаващите руски атаки срещу украински пристанища, пристанищна инфраструктура и цивилни търговски кораби.

През последните месеци руски удари засегнаха редица плавателни съдове, използващи морския коридор за превоз на товари до и от украински пристанища. През юли при руски атаки срещу търговски кораби в Черно море също имаше загинали и ранени членове на екипажи.

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Украинските власти заявяват, че атаките създават допълнителни рискове за международното корабоплаване и за логистичните маршрути през Черно море. Според украинското транспортно министерство Русия системно нанася удари по пристанищна инфраструктура и цивилни търговски кораби.

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Само през последните дни руските сили засилиха въздушните атаки срещу Украйна. На 17 септември беше извършена мащабна ракетна и дронова атака срещу Киев и други украински градове, при която бяха нанесени щети в осем региона.