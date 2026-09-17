Делото „Дебора“: Разпитват вещи лица в Районния съд в Пловдив

Р айонният съд в Пловдив изслушва вещи лица по делото „Дебора“. Експертите са изготвили автотехническа и техническа експертизи по процеса срещу Георги Георгиев от Стара Загора.

Поредно заседание по делото "Дебора" в Пловдив

Георгиев е подсъдим по обвинения за причиняване на многостепенна средна телесна повреда на Дебора Михайлова при особена жестокост и по особено мъчителен начин, както и за принуда и закани с убийство.

Делото беше преместено в Пловдив

Процесът първоначално се разглеждаше от Районния съд в Стара Загора. След като всички съдии в съда си направиха отвод, делото беше изпратено за разглеждане в друг съд и беше поето от Районния съд в Пловдив.

Процесът в Пловдив започна на 28 февруари 2024 г.

На 23 януари 2025 г. защитата на Георги Георгиев поиска отвод на съдебен заседател. В същия ден съдебният състав си направи самоотвод и делото отново трябваше да започне отначало.

На 28 февруари 2025 г. делото започна повторно, този път пред нов съдебен състав.

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11 заседания за близо година

Междувременно Окръжният съд в Стара Загора разгледа иск, свързан с продължителността на производството.

Според съда искът е частично основателен в частта, че срокът на делото е бил неразумен заради започването му отначало след отвода на съдебния състав.

От образуването на делото в Районния съд в Пловдив до отвеждането на съдебния състав са изминали 11 месеца и 26 дни. През този период са проведени 11 съдебни заседания.

През цялото това време Георги Георгиев е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

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Георгиев е на свобода под гаранция

Към момента подсъдимият е на свобода. За него е определена парична гаранция от 10 000 лева.