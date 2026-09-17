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Руският олигарх, който плати сватбата на Тръмп-младши: Кой е Умар Кремльов?

Разследване в САЩ разкри, че любимецът на Путин е платил тържествата за сватбата на Доналд Тръмп-младши. Истинската история на Умар Кремльов: от присъдите за рекет и сродяването с генерал от ФСО до златните подаръци и трона в световния бокс.

17 септември 2026, 12:13
Руският олигарх, който плати сватбата на Тръмп-младши: Кой е Умар Кремльов?
Умар Кремльов   
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

Р азследване на американския Конгрес и разкрития в световните медии поставиха в центъра на нов международен скандал руския милиардер Умар Кремльов. Поводът бе разкритата връзка за това, че бизнесменът от най-близкия кръг около Владимир Путин е финансирал част от пищната сватба и последвалите тържества на Доналд Тръмп-младши и годеницата му Бетина Андерсън на частен остров на Бахамите.

Кой обаче е човекът, успели да извърви пътя от уличните банди в предградията на Москва до абсолютен властелин на световния бокс, близък приятел на семейство Тръмп и любимец на Кремъл?

Руски олигарх финансирал сватбеното парти на Доналд Тръмп-младши

Тъмното минало: Присъдите за рекет и смяната на името

Роден през 1982 г. в промишления град Серпухов (на около 100 км южно от Москва), той започва живота си с коренно различно име - Умар Лутфуллоев (баща му е от таджикски произход). В тийнейджърските си години се занимава с аматьорски бокс, но на 19 се отказва, по собствените му думи - поради „липса на дисциплина“.

В следващите години Лутфуллоев натрупва официално криминално досие:

  • 2004 г.: Осъден е за изнудване и рекет.
  • 2007 г.: Получава нова присъда за нанасяне на тежка телесна повреда при побой.

Около 2010 г. той взема решение изцяло да заличи криминалната си история. Заменя таджикската си фамилия с по-руски звучащата Кремльов (носеща директна асоциация с Кремъл) и започва да се представя за боксов промоутър с фирмата си „Патриот“. Чрез нея той организира мачове за американската легенда Рой Джоунс-джуниър и лично му помага да получи руско гражданство от Путин.

Семейството, вярата и екстравагантният начин на живот

Въпреки че пази личния си живот в тайна, Кремльов не пропуска възможност да демонстрира огромното си богатство:

В повратен момент от живота му той се жени за Анастасия - сестра на генерал-майор Алексей Рубежни (шеф на Службата за сигурност на президента Путин във ФСО). Този брак му отваря вратите към най-високите етажи на властта. Има син на име Мирон, който върви по стъпките му в бокса, и дъщеря. Кремльов периодично публикува видеа с тях, но категорично пази самоличността на съпругата си далеч от медиите.

Въпреки мюсюлманското си потекло, той приема православното християнство, като редовно участва в религиозни шествия и финансира възстановяването на църкви.

Подаръци за милиони и златен кич

Кремльов има навика да раздава чисто нови автомобили (Mercedes, BMW) и златни телефони iPhone директно на улицата, на боксьори, треньори или известни инфлуенсъри. На боксови събития той често се появява със златни боксови ръкавици и бижута за стотици хиляди долари.

Отношенията с Путин: „Всичко дължа на Владимир Владимирович“

Издигането на Кремльов е пряко свързано с личната благосклонност на руския президент. Връзката им започва през рокерския клуб „Нощните вълци“, където Кремльов се запознава с генерал Рубежни. Скоро след това самият Путин започва да присъства лично на събитията на Кремльов.

През 2022 г. Путин и Кремльов откриха рамо до рамо Международния боксов център в „Лужники“. Кремльов е и един от малкото избрани бизнесмени, които придружаваха Путин в официалната му държавна делегация в Китай през май 2024 г.

Самият Кремльов никога не е криел пълната си лоялност:

„Благодарение на един човек днес наистина има всякакви възможности да се печелят пари и да се стремим към повече. Този човек, разбира се, е нашият президент Владимир Владимирович Путин“.

Държавните монополи и конфискуваният бизнес

Благодарение на президентски укази, Кремльов получи контрола върху ключови финансови сектори в Русия:

Финансов контрол и дигитални платформи: Чрез специален указ в Русия бе създаден Единният ЦУПИС (държавен оператор за обработка на цифрови плащания и онлайн преводи). Структурите на Кремльов поеха пълния монопол върху финансовите потоци и комисионите от тези трансакции в цялата страна.

Конфискацията на „Ролф“: През 2024 г. с президентски указ Русия национализира най-големия автомобилен дилър в страната - компанията „Ролф“, отнемайки я от основателя ѝ Сергей Петров (критик на Путин). Собствеността върху милиардната империя бе предадена директно под управлението на Кремльов.

Скандалът в световния бокс и войната с МОК

През 2020 г. Кремльов бе избран за президент на Международната боксова асоциация (IBA). Той изплати над 20 милиона долара дългове на организацията с пари от държавния гигант „Газпром“.

Управлението му доведе до безпрецедентен сблъсък с Международния олимпийски комитет (МОК), който отне лиценза на IBA заради корупция, финансови факти и уредени мачове. В отговор Кремльов обяви, че спортните шефове на МОК са „престъпници, които трябва да бъдат разстреляни“. Той бе и сред основните двигатели на медийната буря на Олимпиадата в Париж през 2024 г. около състезателките Имане Келиф и Лин Ю-Тинг.

Приятелството с Тръмп-младши: Лов, лукс и Бахамите

Според официалното изявление на Кремльов, той се запознал с Доналд Тръмп-младши преди няколко години през общи приятели в средите на запалените ловци.

През септември 2025 г. Тръмп-младши лично посети събитие на Кремльов, публично хвалейки го, че „връща чистотата в бокса“ и го нарече свой „близък приятел“.

Връзката им кулминира през май 2026 г., когато според разкритията Кремльов е платил стотици хиляди долари за двудневните частни тържества след сватбата на Тръмп-младши на Бахамите - включително наема на частен остров и грандиозно светлинно шоу с фойерверки, което в момента е обект на разследване от комисията по надзор в Конгреса на САЩ.

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