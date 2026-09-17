Р азследване на американския Конгрес и разкрития в световните медии поставиха в центъра на нов международен скандал руския милиардер Умар Кремльов. Поводът бе разкритата връзка за това, че бизнесменът от най-близкия кръг около Владимир Путин е финансирал част от пищната сватба и последвалите тържества на Доналд Тръмп-младши и годеницата му Бетина Андерсън на частен остров на Бахамите.

Кой обаче е човекът, успели да извърви пътя от уличните банди в предградията на Москва до абсолютен властелин на световния бокс, близък приятел на семейство Тръмп и любимец на Кремъл?

Руски олигарх финансирал сватбеното парти на Доналд Тръмп-младши

Тъмното минало: Присъдите за рекет и смяната на името

Роден през 1982 г. в промишления град Серпухов (на около 100 км южно от Москва), той започва живота си с коренно различно име - Умар Лутфуллоев (баща му е от таджикски произход). В тийнейджърските си години се занимава с аматьорски бокс, но на 19 се отказва, по собствените му думи - поради „липса на дисциплина“.

⚡️Donald Trump Jr. admits Russian oligarch with Putin ties partially funded wedding celebration.



The couple described Umar Kremlev as a "dear friend" who generously funded a 3-day party for the Trumps in the Bahamas with no political motive whatsoever.https://t.co/QXrcxtEoqX — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 14, 2026

В следващите години Лутфуллоев натрупва официално криминално досие:

2004 г.: Осъден е за изнудване и рекет.

2007 г.: Получава нова присъда за нанасяне на тежка телесна повреда при побой.

Около 2010 г. той взема решение изцяло да заличи криминалната си история. Заменя таджикската си фамилия с по-руски звучащата Кремльов (носеща директна асоциация с Кремъл) и започва да се представя за боксов промоутър с фирмата си „Патриот“. Чрез нея той организира мачове за американската легенда Рой Джоунс-джуниър и лично му помага да получи руско гражданство от Путин.

ProPublica just handed the Trump family another receipt, and this one has a Gazprom-shaped watermark.



The details are not subtle. Donald Trump Jr.



married Bettina Anderson on May 22-24 in the Bahamas. The venue was a private island rented at $100,000 per night.



The fireworks… pic.twitter.com/GA2prTtxVn — medoyid_ua (@LetsArmUKR) September 14, 2026

Семейството, вярата и екстравагантният начин на живот

Въпреки че пази личния си живот в тайна, Кремльов не пропуска възможност да демонстрира огромното си богатство:

В повратен момент от живота му той се жени за Анастасия - сестра на генерал-майор Алексей Рубежни (шеф на Службата за сигурност на президента Путин във ФСО). Този брак му отваря вратите към най-високите етажи на властта. Има син на име Мирон, който върви по стъпките му в бокса, и дъщеря. Кремльов периодично публикува видеа с тях, но категорично пази самоличността на съпругата си далеч от медиите.

Въпреки мюсюлманското си потекло, той приема православното християнство, като редовно участва в религиозни шествия и финансира възстановяването на църкви.

Donald Trump Jr. ve eşi Bettina Trump, mayısta düzenlenen düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark Umar Kremlev tarafından finanse edildiğini doğruladı. Kremlev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinmektedir. pic.twitter.com/nBrjKPJykW — BRİEFLY JOURNAL (@BrieflyHaber) September 15, 2026

Подаръци за милиони и златен кич

Кремльов има навика да раздава чисто нови автомобили (Mercedes, BMW) и златни телефони iPhone директно на улицата, на боксьори, треньори или известни инфлуенсъри. На боксови събития той често се появява със златни боксови ръкавици и бижута за стотици хиляди долари.

Отношенията с Путин: „Всичко дължа на Владимир Владимирович“

Издигането на Кремльов е пряко свързано с личната благосклонност на руския президент. Връзката им започва през рокерския клуб „Нощните вълци“, където Кремльов се запознава с генерал Рубежни. Скоро след това самият Путин започва да присъства лично на събитията на Кремльов.

When a team of ProPublica reporters first heard that a Putin-linked oligarch named Umar Kremlev attended Donald Trump Jr.’s wedding, they couldn’t believe it.



Then they found the proof in an Instagram group photo.



Listen to this excerpt: pic.twitter.com/H5skUYT9wX — ProPublica (@propublica) September 16, 2026

През 2022 г. Путин и Кремльов откриха рамо до рамо Международния боксов център в „Лужники“. Кремльов е и един от малкото избрани бизнесмени, които придружаваха Путин в официалната му държавна делегация в Китай през май 2024 г.

Самият Кремльов никога не е криел пълната си лоялност:

„Благодарение на един човек днес наистина има всякакви възможности да се печелят пари и да се стремим към повече. Този човек, разбира се, е нашият президент Владимир Владимирович Путин“.

Държавните монополи и конфискуваният бизнес

Благодарение на президентски укази, Кремльов получи контрола върху ключови финансови сектори в Русия:

Финансов контрол и дигитални платформи: Чрез специален указ в Русия бе създаден Единният ЦУПИС (държавен оператор за обработка на цифрови плащания и онлайн преводи). Структурите на Кремльов поеха пълния монопол върху финансовите потоци и комисионите от тези трансакции в цялата страна.

Don Jr.’s Red Wedding poses a huge risk to our national security. Why didn’t he disclose the hundreds of thousands of dollars from Russian oligarch Umar Kremlev?



The consistent corruption coming out of this White House is outrageous and must be stopped. pic.twitter.com/2IHbIPmrI4 — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) September 15, 2026

Конфискацията на „Ролф“: През 2024 г. с президентски указ Русия национализира най-големия автомобилен дилър в страната - компанията „Ролф“, отнемайки я от основателя ѝ Сергей Петров (критик на Путин). Собствеността върху милиардната империя бе предадена директно под управлението на Кремльов.

Скандалът в световния бокс и войната с МОК

През 2020 г. Кремльов бе избран за президент на Международната боксова асоциация (IBA). Той изплати над 20 милиона долара дългове на организацията с пари от държавния гигант „Газпром“.

Donald Trump Jr.’s Bahamas wedding was partly bankrolled by Umar Kremlev — a Putin-connected oligarch and president of the International Boxing Association.



Private island, $70K fireworks, $100K/night villas.



Rep. Anna Paulina Luna is already defending it, framing the story as… pic.twitter.com/2QDL5gucnZ — распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 15, 2026

Управлението му доведе до безпрецедентен сблъсък с Международния олимпийски комитет (МОК), който отне лиценза на IBA заради корупция, финансови факти и уредени мачове. В отговор Кремльов обяви, че спортните шефове на МОК са „престъпници, които трябва да бъдат разстреляни“. Той бе и сред основните двигатели на медийната буря на Олимпиадата в Париж през 2024 г. около състезателките Имане Келиф и Лин Ю-Тинг.

#WATCH | On reports that a Russian oligarch, Umar Kremlev, financed Donald Trump Jr's wedding in the Bahamas, Acting US Attorney General Todd Blanche says, "... I don't even know if it's true that this person is a friend of Putin... I don't have any information. I don't know this… pic.twitter.com/En6OUIPFkL — ANI (@ANI) September 15, 2026

Приятелството с Тръмп-младши: Лов, лукс и Бахамите

Според официалното изявление на Кремльов, той се запознал с Доналд Тръмп-младши преди няколко години през общи приятели в средите на запалените ловци.

През септември 2025 г. Тръмп-младши лично посети събитие на Кремльов, публично хвалейки го, че „връща чистотата в бокса“ и го нарече свой „близък приятел“.

Връзката им кулминира през май 2026 г., когато според разкритията Кремльов е платил стотици хиляди долари за двудневните частни тържества след сватбата на Тръмп-младши на Бахамите - включително наема на частен остров и грандиозно светлинно шоу с фойерверки, което в момента е обект на разследване от комисията по надзор в Конгреса на САЩ.