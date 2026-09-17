„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков

Х оливудската актриса Анджелина Джоли потвърди, че в края на август е осъществила третото си тайно пътуване до Украйна от началото на войната. Този път акцент в нейната визита беше подженият на непрекъснат обстрел град Харков, където звездата се срещна с деца, учители и спортни треньори.

„Харков се намира много близо до руската граница и бива атакуван почти ежедневно. Затова класните стаи са изградени вътре в метростанциите. Други училища са изцяло под земята - там малките деца се учат да четат на три етажа под земята“, разкри Джоли в емоционална публикация в Instagram.

Подземни училища, изкуство и спорт

По време на престоя си холивудската звезда посети спортно студио в квартал „Северна Салтовка“ - един от най-тежко пострадалите от руските бомбардировки райони в Харков. Тя бе и в приобщаващото арт студио Aza Nizi Maza. „Видях деца със специални образователни потребности да създават невероятно изкуство с пълна свобода“, сподели с вълнение актрисата.

⚡️ Angelina Jolie visited Kharkiv during 3rd wartime trip to Ukraine in August.



Hollywood star Angelina Jolie met with Ukrainian teachers and coaches who continue teaching and training children despite relentless Russian attacks on civilian infrastructure.… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 16, 2026

Пътуването ѝ продължи към Карпатите, където се срещна с жени, отглеждащи сами децата си, докато се борят за освобождаването на своите съпрузи от руски плен. Джоли отдаде почит и пред паметта на Олексий Юков - ръководител на организацията Platsdarm, извършваща опасни мисии по издирване и ексхумация на тела край фронтовата линия, загинал при изпълнение на служебния си дълг в началото на август.

Тайнствената обиколка из Украйна

За визитата на актрисата първоначално се разбра от видеокадри в мрежата. В края на август украински канали в „Телеграм“ съобщиха, че тя е била забелязана в Лвов и Кременчук. Ресторант „Старият млин“ в град Тернопол дори публикува кадри от охранителните си камери от 29 август, на които се вижда как жена, приличаща досущ на Джоли, влиза да опита традиционни украински ястия.

Това е третото посещение на Анджелина Джоли в Украйна след пролетта на 2022 г. и есента на 2025 г., когато тя бе в Херсон и Николаев, за да види как училища и болници функционират под земята.