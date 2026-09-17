„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков

Х оливудската актриса Анджелина Джоли потвърди, че в края на август е осъществила третото си тайно пътуване до Украйна от началото на войната. Този път акцент в нейната визита беше подженият на непрекъснат обстрел град Харков, където звездата се срещна с деца, учители и спортни треньори.
„Харков се намира много близо до руската граница и бива атакуван почти ежедневно. Затова класните стаи са изградени вътре в метростанциите. Други училища са изцяло под земята - там малките деца се учат да четат на три етажа под земята“, разкри Джоли в емоционална публикация в Instagram.
Подземни училища, изкуство и спорт
По време на престоя си холивудската звезда посети спортно студио в квартал „Северна Салтовка“ - един от най-тежко пострадалите от руските бомбардировки райони в Харков. Тя бе и в приобщаващото арт студио Aza Nizi Maza. „Видях деца със специални образователни потребности да създават невероятно изкуство с пълна свобода“, сподели с вълнение актрисата.
⚡️ Angelina Jolie visited Kharkiv during 3rd wartime trip to Ukraine in August.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 16, 2026
Hollywood star Angelina Jolie met with Ukrainian teachers and coaches who continue teaching and training children despite relentless Russian attacks on civilian infrastructure.…
Пътуването ѝ продължи към Карпатите, където се срещна с жени, отглеждащи сами децата си, докато се борят за освобождаването на своите съпрузи от руски плен. Джоли отдаде почит и пред паметта на Олексий Юков - ръководител на организацията Platsdarm, извършваща опасни мисии по издирване и ексхумация на тела край фронтовата линия, загинал при изпълнение на служебния си дълг в началото на август.
Тайнствената обиколка из Украйна
За визитата на актрисата първоначално се разбра от видеокадри в мрежата. В края на август украински канали в „Телеграм“ съобщиха, че тя е била забелязана в Лвов и Кременчук. Ресторант „Старият млин“ в град Тернопол дори публикува кадри от охранителните си камери от 29 август, на които се вижда как жена, приличаща досущ на Джоли, влиза да опита традиционни украински ястия.
Това е третото посещение на Анджелина Джоли в Украйна след пролетта на 2022 г. и есента на 2025 г., когато тя бе в Херсон и Николаев, за да види как училища и болници функционират под земята.