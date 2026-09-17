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„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков

Холивудската звезда посети най-опасните фронтови зони в Украйна, където се срещна с ученици, трениращи в метрото, както и с майки на пленени войници

17 септември 2026, 12:49
„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков
Източник: Getty Images

Х оливудската актриса Анджелина Джоли потвърди, че в края на август е осъществила третото си тайно пътуване до Украйна от началото на войната. Този път акцент в нейната визита беше подженият на непрекъснат обстрел град Харков, където звездата се срещна с деца, учители и спортни треньори.

„Харков се намира много близо до руската граница и бива атакуван почти ежедневно. Затова класните стаи са изградени вътре в метростанциите. Други училища са изцяло под земята - там малките деца се учат да четат на три етажа под земята“, разкри Джоли в емоционална публикация в Instagram.

Подземни училища, изкуство и спорт

По време на престоя си холивудската звезда посети спортно студио в квартал „Северна Салтовка“ - един от най-тежко пострадалите от руските бомбардировки райони в Харков. Тя бе и в приобщаващото арт студио Aza Nizi Maza. „Видях деца със специални образователни потребности да създават невероятно изкуство с пълна свобода“, сподели с вълнение актрисата.

Пътуването ѝ продължи към Карпатите, където се срещна с жени, отглеждащи сами децата си, докато се борят за освобождаването на своите съпрузи от руски плен. Джоли отдаде почит и пред паметта на Олексий Юков - ръководител на организацията Platsdarm, извършваща опасни мисии по издирване и ексхумация на тела край фронтовата линия, загинал при изпълнение на служебния си дълг в началото на август.

Тайнствената обиколка из Украйна

За визитата на актрисата първоначално се разбра от видеокадри в мрежата. В края на август украински канали в „Телеграм“ съобщиха, че тя е била забелязана в Лвов и Кременчук. Ресторант „Старият млин“ в град Тернопол дори публикува кадри от охранителните си камери от 29 август, на които се вижда как жена, приличаща досущ на Джоли, влиза да опита традиционни украински ястия.

Това е третото посещение на Анджелина Джоли в Украйна след пролетта на 2022 г. и есента на 2025 г., когато тя бе в Херсон и Николаев, за да види как училища и болници функционират под земята.

Източник: The Kyiv Independent    
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