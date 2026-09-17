Свят

Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата

Люблин и Жешув временно преустановиха въздушния трафик на фона на руски атаки срещу Украйна

Василена Василева Василена Василева

17 септември 2026, 13:45
Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата
Източник: iStock Photos/Getty Images

П олша временно преустанови полетите на две летища заради операции на военната авиация във въздушното пространство на страната. Мярката е предприета на фона на руски атаки срещу Украйна, съобщи Sky News.

Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища

Полската агенция за въздушна навигация съобщи, че временно са спрени полетите на летищата в Люблин и Жешув заради „операции на военната авиация“.

От Оперативното командване на полските въоръжени сили уточниха, че действията на военната авиация във въздушното пространство на Полша са свързани с руски удари срещу западната част на Украйна.

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

  • Полската противовъздушна отбрана е приведена в готовност

По данни на полските власти руските сили са използвали реактивни безпилотни летателни апарати при атаките.

„Системите за наземна противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в състояние на готовност“, посочват от Оперативното командване.

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Оттам подчертават, че предприетите действия имат превантивен характер. Целта е да бъдат обезопасени и защитени въздушното пространство и районите на Полша, разположени в близост до зоните, засегнати от атаките.

Решението за временното спиране на полетите идва на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна и обсъжданията за засилване на санкциите срещу Москва.

Редактор: Василена Василева
Източник: Sky News    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата

Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата

Природните богатства, които могат да променят бъдещето на Газа

Природните богатства, които могат да променят бъдещето на Газа

След гонка с полицията: Задържаха 21-годишен с 1,67 промила, предизвикал катастрофа с шест коли

След гонка с полицията: Задържаха 21-годишен с 1,67 промила, предизвикал катастрофа с шест коли

„Имаме личен товар“: Бен Афлек уволни Дженифър Гарнър от новия си филм

„Имаме личен товар“: Бен Афлек уволни Дженифър Гарнър от новия си филм

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 23 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 1 ден
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 1 ден
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трима арестувани у нас при разследване на Европрокуратурата за ДДС измама

Трима арестувани у нас при разследване на Европрокуратурата за ДДС измама

България Преди 10 минути

Операцията е проведена в четири държави и е свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия

17-годишен е в критично състояние, след като се блъсна с тротинетка в кон

17-годишен е в критично състояние, след като се блъсна с тротинетка в кон

Свят Преди 41 минути

Инцидентът е станал на гръцкия остров Кефалония

Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат

Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат

Парите ни Преди 59 минути

Новият размер ще се прилага от 2027 г., а промяната ще засегне редица социални плащания

Снимката е илюстративна

Как Кремъл ликвидира опозицията: Всичко за ключовите парламентарни избори в Русия

Свят Преди 1 час

Тридневният вот за Държавната дума започва утре. Владимир Путин обяви вота за барометър за подкрепата за войната, докато опозицията и критиците на конфликта бяха окончателно заличени от изборните листи

,

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ стартира конкурс за социално ангажиращо видео

Любопитно Преди 1 час

Млади таланти от 18 до 30 години са поканени да представят своята гледна точка по темата за насилието над и сред деца в България

Загатката е разкрита: Учените разбраха кога се „оригват“ черните дупки

Загатката е разкрита: Учените разбраха кога се „оригват“ черните дупки

Любопитно Преди 1 час

Само около половината от звездата, която се приближи твърде много до черната дупка, в крайна сметка бива погълната от нея. Останалата материя се изхвърля обратно в Космоса под формата на мощни струи и потоци, понякога толкова големи, че могат да повлияят на цялата еволюция на дадена галактика. Можете да си го представите като уригване на черна дупка

„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков

„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда посети най-опасните фронтови зони в Украйна, където се срещна с ученици, трениращи в метрото, както и с майки на пленени войници

Инцидент на АМ "Марица": Горящо ремарке спря движението към "Капитан Андреево"

Инцидент на АМ "Марица": Горящо ремарке спря движението към "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

България Преди 1 час

Подкрепата за домакинствата ще бъде обвързана с доходите, а конкретните параметри се очаква да бъдат представени до края на седмицата

Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ прави своя телевизионен дебют по NOVA

Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ прави своя телевизионен дебют по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Филмът за българската футболна легенда ще бъде излъчен на 22 септември от 20:00 ч.

Делото „Дебора“: Разпитват вещи лица в Районния съд в Пловдив

Делото „Дебора“: Разпитват вещи лица в Районния съд в Пловдив

България Преди 1 час

Съдът изслушва експерти, изготвили автотехническа и техническа експертизи по делото срещу Георги Георгиев

Умар Кремльов

Руският олигарх, който плати сватбата на Тръмп-младши: Кой е Умар Кремльов?

Свят Преди 2 часа

Разследване в САЩ разкри, че любимецът на Путин е платил тържествата за сватбата на Доналд Тръмп-младши. Истинската история на Умар Кремльов: от присъдите за рекет и сродяването с генерал от ФСО до златните подаръци и трона в световния бокс.

Взривове пред два търговски обекта във Франкфурт

Взривове пред два търговски обекта във Франкфурт

Свят Преди 2 часа

Експлозиите са избухнали почти едновременно, полицията е отцепила районите

ЕК обяви нови правила за децата в интернет: Без лични профили до 15 години

ЕК обяви нови правила за децата в интернет: Без лични профили до 15 години

Свят Преди 2 часа

EU Kids Act предвижда поетапен достъп до социалните мрежи и задължителни правила за безопасност на непълнолетните

Депозитите в tbi bank вече могат да защитят спестяванията от прогнозираната инфлация

Депозитите в tbi bank вече могат да защитят спестяванията от прогнозираната инфлация

Парите ни Преди 2 часа

По-скъпи горива, по-скъпи храни: Какви мерки могат да ограничат удара върху хората и бизнеса

По-скъпи горива, по-скъпи храни: Какви мерки могат да ограничат удара върху хората и бизнеса

Парите ни Преди 2 часа

Подкрепа за обществения транспорт, целева помощ за уязвимите и без субсидиране на всеки литър гориво са сред обсъжданите варианти

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Пореден триумф: Стефан Цанев получи специалната награда на София

Edna.bg

Перфектният любовник: 6 зодии с впечатляващи умения под завивките

Edna.bg

Нова схема за подпомагане заради цените на горивата: Кой ще може да получи помощ

Nova.bg

Задържаха 21-годишен след гонка с полицията и катастрофа с 6 коли

Nova.bg