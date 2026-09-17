Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата

П олша временно преустанови полетите на две летища заради операции на военната авиация във въздушното пространство на страната. Мярката е предприета на фона на руски атаки срещу Украйна, съобщи Sky News.

Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища

Premier: bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, była bardzo masywna eksplozja; nasze samoloty zostały poderwane do akcji. (PAP)#PAPInformacje pic.twitter.com/N21TFlq3tq — Polska Agencja Prasowa/Polish Press Agency (PAP) (@PAPinformacje) September 17, 2026

Полската агенция за въздушна навигация съобщи, че временно са спрени полетите на летищата в Люблин и Жешув заради „операции на военната авиация“.

От Оперативното командване на полските въоръжени сили уточниха, че действията на военната авиация във въздушното пространство на Полша са свързани с руски удари срещу западната част на Украйна.

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Полската противовъздушна отбрана е приведена в готовност

По данни на полските власти руските сили са използвали реактивни безпилотни летателни апарати при атаките.

„Системите за наземна противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в състояние на готовност“, посочват от Оперативното командване.

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Оттам подчертават, че предприетите действия имат превантивен характер. Целта е да бъдат обезопасени и защитени въздушното пространство и районите на Полша, разположени в близост до зоните, засегнати от атаките.

Решението за временното спиране на полетите идва на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна и обсъжданията за засилване на санкциите срещу Москва.