След гонка с полицията: Задържаха 21-годишен с 1,67 промила, предизвикал катастрофа с шест коли

21-годишен мъж е задържан, след като е шофирал след употреба на алкохол, не е изпълнил полицейско разпореждане за спиране и е предизвикал катастрофа с шест автомобила в София. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Шофьор с 2,71 промила помете четири коли в София

Гонка по „Хемус“

На 14 септември около 18:30 часа мъжът се движел по автомагистрала „Хемус“, когато полицейски служители му подали сигнал да спре управлявания от него товарен автомобил.

Водачът не изпълнил разпореждането и последвала гонка.

При влизането в София, на бул. „Ботевградско шосе“, той отново не се подчинил на полицейския сигнал за спиране.

Малко след това предизвикал катастрофа с шест други автомобила, които се движели по пътното платно пред него.

Оставиха в ареста мъжа, причинил катастрофа в София с близо 3,5 промила алкохол

Шофирал с 1,67 промила алкохол

След инцидента полицаите тествали водача за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Резултатите показали наличие на 1,67 промила алкохол. Количеството е установено по надлежния ред чрез кръвна проба.

Задържаха шофьор с 3,13 промила алкохол в София

Съдът го остави в ареста

С постановление на прокурор 21-годишният мъж е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Съдът е уважил искането и е постановил той да остане в ареста.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.