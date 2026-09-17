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Как Кремъл ликвидира опозицията: Всичко за ключовите парламентарни избори в Русия

Тридневният вот за Държавната дума започва утре. Владимир Путин обяви вота за барометър за подкрепата за войната, докато опозицията и критиците на конфликта бяха окончателно заличени от изборните листи

17 септември 2026, 13:00
Как Кремъл ликвидира опозицията: Всичко за ключовите парламентарни избори в Русия
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Р усия навлиза в тридневен изборен маратон от петък до неделя, когато гражданите на страната ще изберат новия състав на 450-местната Държавна дума. Това са първите парламентарни избори от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Вотът се провежда в момент, в който икономиката е под засилен натиск от санкциите, а обществената тревога от последиците от продължаващия конфликт нараства.

Изборите в Русия ще са тест за подкрепата за войната според Путин

Путин: „Вотът е барометър за победата“

В телевизионно обръщение към нацията в навечерието на вота президентът Владимир Путин пряко обвърза изборния резултат с военните действия в Украйна. Определяйки гласуването като демонстрация на национално единство пред външния натиск, руският държавен глава призова за висока избирателна активност. По думите му вота ще потвърди, че милиони руснаци застават зад армията и държавното ръководство, изпращайки колективен сигнал към онези, които се опитват да отслабят Русия.

Чистката срещу критиците на войната

За разлика от предишни изборни цикли, настоящият вот преминава при пълна липса на организирана антивоенна алтернатива. Всички ключови политици и кандидати, които се противопоставиха на нахлуването в Украйна, бяха системно елиминирани от изборния процес чрез законодателни ограничения и етикетирането им като „чуждестранни агенти“. След жалба от националистическата партия „Родина“, Конституционният съд забрани на единствената официална антивоенна формация - либералната партия „Яблоко“ - да участва с общонационална партийна листа. Опозиционните гласове бяха сведени единствено до отделни кандидати в едномандатни райони, без реални шансове да прескочат бариерата или да получат медийно отражение, с което Кремъл гарантира, че в новата Дума няма да има нито един глас против войната.

Мнозинство без изненади и системна опозиция

До изборите бяха допуснати общо 10 партии, като всички те в различна степен подкрепят курса на Путин и продължаването на войната. Социологическите проучвания на държавния център ВЦИОМ дават преднина на управляващата партия „Единна Русия“ с около 37% подкрепа, следвана от Комунистическата партия (КПРФ) с 11,6%.

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Основната цел на „Единна Русия“ е да запази сигурно си квалифицирано мнозинство от минимум 300 депутати (в момента разполага с 310), което да ѝ позволи да прокарва конституционни промени самостоятелно. Очаква се прага от 5% да прескочат още четири системни партии - КПРФ, ултранационалистическата ЛДПР, „Справедлива Русия“ и „Новите хора“, които традиционно гласуват в синхрон с Кремъл по ключовите въпроси за сигурността и външната политика.

Избори без чуждестранни наблюдатели и гласуване в окупираните зони

Гласуването ще се проведе по смесена система - 225 депутати се избират по партийни листи, а останалите 225 в едномандатни райони. За първи път парламентарен вот ще се организира и в анексирания през 2014 г. Кримски полуостров, както и в окупираните части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област.

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Поради съображения за сигурност в редица фронтови райони бе въведено предсрочно гласуване. Москва отказа да покани международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), обвинявайки я в „враждебна позиция“. Независими наблюдатели посочват, че при отсъствието на независим контрол и при липсата на реална опозиция, основното предизвикателство пред Кремъл остава осигуряването на висока избирателна активност, която да легитимира резултатите като всенародна подкрепа за политиката на президента.

Източник: БТА, Ройтерс, Франс прес (АФП), ТАСС, ВЦИОМ    
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