Как Кремъл ликвидира опозицията: Всичко за ключовите парламентарни избори в Русия

Р усия навлиза в тридневен изборен маратон от петък до неделя, когато гражданите на страната ще изберат новия състав на 450-местната Държавна дума. Това са първите парламентарни избори от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Вотът се провежда в момент, в който икономиката е под засилен натиск от санкциите, а обществената тревога от последиците от продължаващия конфликт нараства.

Изборите в Русия ще са тест за подкрепата за войната според Путин

Путин: „Вотът е барометър за победата“

В телевизионно обръщение към нацията в навечерието на вота президентът Владимир Путин пряко обвърза изборния резултат с военните действия в Украйна. Определяйки гласуването като демонстрация на национално единство пред външния натиск, руският държавен глава призова за висока избирателна активност. По думите му вота ще потвърди, че милиони руснаци застават зад армията и държавното ръководство, изпращайки колективен сигнал към онези, които се опитват да отслабят Русия.

🎙 Russia's President Vladimir #Putin Address to the nation ahead of the 2026 #StateDuma elections:



The vote takes place during the special military operation.



We know what Russia is fighting for and what the duty of every citizen is.



Full Address: https://t.co/PtvujEKKXW pic.twitter.com/bS7DHKN6Ja — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 17, 2026

Чистката срещу критиците на войната

За разлика от предишни изборни цикли, настоящият вот преминава при пълна липса на организирана антивоенна алтернатива. Всички ключови политици и кандидати, които се противопоставиха на нахлуването в Украйна, бяха системно елиминирани от изборния процес чрез законодателни ограничения и етикетирането им като „чуждестранни агенти“. След жалба от националистическата партия „Родина“, Конституционният съд забрани на единствената официална антивоенна формация - либералната партия „Яблоко“ - да участва с общонационална партийна листа. Опозиционните гласове бяха сведени единствено до отделни кандидати в едномандатни райони, без реални шансове да прескочат бариерата или да получат медийно отражение, с което Кремъл гарантира, че в новата Дума няма да има нито един глас против войната.

Russian President Vladimir Putin is bracing for a wartime reckoning as the Kremlin prepares to hold its first parliamentary election since the country’s full-scale invasion of Ukraine in early 2022.



The tightly controlled vote, which takes place over a three-day period from… pic.twitter.com/23yAIaYDBv — CNBC (@CNBC) September 17, 2026

Мнозинство без изненади и системна опозиция

До изборите бяха допуснати общо 10 партии, като всички те в различна степен подкрепят курса на Путин и продължаването на войната. Социологическите проучвания на държавния център ВЦИОМ дават преднина на управляващата партия „Единна Русия“ с около 37% подкрепа, следвана от Комунистическата партия (КПРФ) с 11,6%.

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Основната цел на „Единна Русия“ е да запази сигурно си квалифицирано мнозинство от минимум 300 депутати (в момента разполага с 310), което да ѝ позволи да прокарва конституционни промени самостоятелно. Очаква се прага от 5% да прескочат още четири системни партии - КПРФ, ултранационалистическата ЛДПР, „Справедлива Русия“ и „Новите хора“, които традиционно гласуват в синхрон с Кремъл по ключовите въпроси за сигурността и външната политика.

🇷🇺 BREAKING NEWS: Vladimir Putin's United Russia party is projected to lose its majority in this year's Russian parliamentary elections. The center-left, pro-feminist, and pro-European Yabloko party is surging to 106 seats. Meanwhile, the far-left Communist Party and the centrist… pic.twitter.com/uoQ6T5wd45 — Global Election Simulator (@globalelectsim) September 17, 2026

Избори без чуждестранни наблюдатели и гласуване в окупираните зони

Гласуването ще се проведе по смесена система - 225 депутати се избират по партийни листи, а останалите 225 в едномандатни райони. За първи път парламентарен вот ще се организира и в анексирания през 2014 г. Кримски полуостров, както и в окупираните части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област.

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Поради съображения за сигурност в редица фронтови райони бе въведено предсрочно гласуване. Москва отказа да покани международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), обвинявайки я в „враждебна позиция“. Независими наблюдатели посочват, че при отсъствието на независим контрол и при липсата на реална опозиция, основното предизвикателство пред Кремъл остава осигуряването на висока избирателна активност, която да легитимира резултатите като всенародна подкрепа за политиката на президента.