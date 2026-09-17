Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

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П равителството подготвя нов пакет от мерки заради високите цени на горивата, като част от подкрепата ще бъде насочена към хората с най-ниски доходи. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. По думите ѝ окончателните разчети са на финален етап.

Конкретните параметри на мерките могат да бъдат представени още в края на тази седмица.

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

„Правителството е в период на подготовка на пакет, който адресира високите цени на горивата. Това включва и физически лица с ниски доходи“, заяви Ефремова.

Подкрепата ще зависи от доходите

Предвижда се помощта за гражданите да бъде обвързана с доходите им. „Със сигурност ще има подоходен критерий за подпомагане“, посочи социалният министър.

Сред обсъжданите варианти е при определянето на правоимащите да се отчита и дали човекът притежава автомобил. Подобен подход е бил използван и при предишна схема за подкрепа.

Ефремова обаче подчерта, че това все още е само един от вариантите, които се обсъждат и по които се правят разчети.

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Мерки и за транспорта и земеделието

Паралелно с подкрепата за домакинствата кабинетът работи и по мерки за секторите, които са най-силно зависими от цените на горивата. Част от тях вече се изпълняват и са насочени към транспорта и земеделието.

Целта е чрез подкрепата за бизнеса да се ограничи пренасянето на по-високите транспортни разходи върху крайните цени на стоките и услугите.

„Но и физическите лица ще бъдат подпомогнати“, увери социалният министър.

На този етап правителството не обсъжда вариант за универсална отстъпка от 20 евроцента на литър гориво, каквато е била предложена от опозицията.

„В този момент точно такава мярка не се разглежда от страна на правителството“, заяви Ефремова.

Новата линия на бедност от 2027 г.

Социалният министър уточни още, че новата линия на бедност и свързаните с нея по-високи социални плащания ще започнат да действат от 1 януари 2027 г.

Как ще се променя пазарът на труда

По-рано Ефремова призова младите хора да развиват не само професионалните си знания, но и способността си постоянно да учат и да се адаптират.

По време на бизнес форум тя посочи, че именно гъвкавостта ще бъде сред ключовите качества на бъдещия пазар на труда.

Според министъра развитието на изкуствения интелект няма да обезсмисли човешкия труд, но ще промени изискванията към работещите. Особено търсени ще останат специалистите в инженерните професии и социалната сфера, включително заради застаряването на населението.

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Ефремова открои и значението на т.нар. меки умения - комуникация, работа в екип, емпатия, управление на времето и разрешаване на конфликти.

„Има много неща, свързани с човешкото в нас, които няма как да бъдат заменени от изкуствения интелект“, подчерта тя.

Социалният министър призова и бизнеса да инвестира повече в квалификацията и развитието на служителите си. По думите ѝ това е важна предпоставка за конкурентен пазар на труда и икономическо развитие.