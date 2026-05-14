Непознатата история на мисиите до Марс

От секретния отказ на Кенеди през 1962 г. до парчето от Кулите близнаци, скрито на повърхността му: историята на мисиите до Марс крие абсурдни грешки за милиони, пеещи марсоходи и трима йеменци, които съдиха НАСА за нахлуване в имота им

Русалин Венев

14 май 2026, 13:11
О т всички планети в Слънчевата система, Марс несъмнено е тази, която пленява най-силно човешкото въображение. Основната причина за това се крие във факта, че тя е сред най-близките ни космически съседи и може да бъде наблюдавана с невъоръжено око. Освен това, характерният ѝ червеникав цвят е подхранвал всевъзможни митове още от дълбока древност. Тази планета продължава да заема особено място в популярната култура, като стои в основата на редица конспиративни теории, свързани със съществуването на извънземни цивилизации.

Днес знаем за Марс повече от всякога. Благодарение на десетките апарати, изпратени до Червената планета, ние разполагаме с детайлни изображения на нейната повърхност, както и с подробни данни за структурата и атмосферата ѝ. Освен това вече има редица доказателства, че в далечното минало там е имало вода в течно състояние. Историята на мисиите до Марс изобилства от, меко казано, изненадващи факти, с част от които може да се запознаете в следващите редове:

  • Луната или Марс

Когато през 1962 г. американският президент Джон Ф. Кенеди произнася една от най-известните речи в историята на космическите изследвания, светът чува легендарните му думи: „Избираме да отидем до Луната…не защото е лесно, а защото е трудно“. В интерес на истината, държавният глава поставя пред инженерите на НАСА въпроса дали е възможно хора да бъдат изпратени не само на нашия естествен спътник, но и на Марс. Отговорът на експертите е категоричен: технологиите по това време не позволяват осъществяването на подобна мисия. Направените изчисления разкриват, че толкова амбициозен проект би отнел близо две десетилетия – нещо, което Кенеди няма как да приеме с оглед на ожесточената космическа надпревара между САЩ и СССР. Той настоява за постигането на конкретни цели в значително по-кратки срокове. Така, усилията на НАСА се насочват към Луната, което води до историческата мисия на „Аполо 11“ през 1969 г.

  • На кого принадлежи Червената планета?

Датата 4 юли 1997 г. остава в историята на космическите изследвания с успешното кацане на безпилотния апарат „Патфайндър“ на Марс. Малко след като светът научава за това постижение, трима мъже от Йемен привличат вниманието на медиите по една крайно необичайна причина. Те завеждат дело срещу НАСА, твърдейки, че агенцията е навлязла в частната им собственост. Мъжете отбелязват, че са наследили Червената планета от своите предци преди хиляди години и по тази причина настояват НАСА незабавно да прекрати мисията на „Патфайндър“, както и да се откаже от намеренията си да изпраща още апарати на Марс. Не е особено изненадващо, че искането им е отхвърлено. Историята, обаче, има и продължение. Тримата йеменци по-късно правят опит да продават марсиански терени на цена от 2 долара за квадратен метър, но тази „ексклузивна оферта“ не привлича почти никакъв интерес.

  • Пеещият марсоход

Макар човешки крак все още да не е стъпвал на Марс, роботизирани апарати изследват Червената планета от десетилетия. Един от тях е марсоходът „Кюриосити“, който кацна на повърхността ѝ на 5 август 2012 г. Той представлява истинска мобилна лаборатория, като все още функционира, анализирайки скалите и атмосферата и събирайки разнообразни данни. По случай първата годишнина от пристигането му на Марс, инженерите от НАСА решиха да организират необичайно „тържество“, в резултат на което „Кюриосити“ изпя сам на себе си „Честит рожден ден“. Апаратът, разбира се, не разполага с гласови струни. Вместо това, песента е възпроизведена чрез вибрации на бордовите системи, а звукът – записан и изпратен обратно на Земята. До ден днешен това остава единственият подобен случай, а НАСА реши да не повтаря нестандартното празненство по една съвсем проста причина: подобни инициативи нямат никаква научна стойност и изразходват ценна енергия.

  • Мемориал на Марс

В повечето случаи паметници се създават, за да бъдат посещавани. Въпреки това, има един мемориал, който на практика е недостъпен за човечеството. При подготовката за мисиите „Спирит“ и „Опортюнити“, инженерите от НАСА решават да почетат паметта на жертвите от атентатите на 11 септември 2001 г. Със съдействието на властите в Ню Йорк те се сдобиват с малък алуминиев фрагмент от кулите близнаци на Световния търговски център. В резултат, парчето се превръща в част от защитните елементи на апаратите. Когато кацат на Червената планета през 2004 г., те носят със себе си този своеобразен мемориал. „Спирит“ спира да функционира през 2010 г., а „Опортюнити“ – осем години по-късно. И двата апарата остават на повърхността на Марс, превръщайки се в мълчалив спомен за едно от най-шокиращите и трагични събития в историята на човечеството.

  • Грешка за милиони

Една от най-известните грешки в историята на космическите изследвания е свързана с мисията „Марс Клаймът Орбитър“. През декември 1998 г. НАСА изстрелва този апарат с намерението да събере ценни данни за атмосферата, климата и нивата на въглероден диоксид на Червената планета. Когато той достига крайната си цел през септември 1999 г. се случва нещо катастрофално. „Марс Клаймът Орбитър“ навлиза твърде бързо в атмосферата, в резултат на което изгаря. Последвалото разследване разкрива колко абсурдна е причината за провала на мисията. Оказва се, че фирмата „Локхийд Мартин“, с която НАСА е сключила договор, използва имперски (паунд-секунда) вместо метрични единици (нютон-секунда), каквото е изискването на космическата агенция. На пръв поглед това е дребен пропуск, но всъщност води до погрешни изчисления, които изпращат апарата твърде близо до Марс – класически пример за това колко важна е прецизността в инженерството.

  • Снимка, оцветена с пастели

Днес разполагаме с огромен брой снимки на Марс, на които ясно се виждат дюните, кратерите и прашните равнини по повърхността на планетата. В началото на 60-те години на миналия век, обаче, ситуацията е коренно различна. По тази причина, астрономите по цял свят са изключително развълнувани, когато на 15 юли 1965 г. апаратът „Маринър 4“ започва да изпраща първите близки изображения на Марс. Предаването на данните се случва много бавно, а учените от НАСА са повече от нетърпеливи да видят крайните резултати и решават да не чакат пълната обработка на снимките. Вместо това, инженерите разпечатват данните, описващи яркостта на отделните пиксели, и ръчно оцветяват изображението, като за целта използват…обикновени пастели. Така, те получават картина, която в голяма степен наподобява повърхността на Червената планета. Съвпадението в цветовете може и да е случайно, но ръчно оцветеното изображение остава емблематичен пример за изобретателността на учените от НАСА.

Автор: Русалин Венев
Марс Космически изследвания НАСА Марсоходи Червената планета Мисии до Марс Джон Ф. Кенеди Космически провали
