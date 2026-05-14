SpaceX подготвя изстрелването на най-голямата ракета в света

Първият тест може да се проведе още на 19 май

14 май 2026, 13:27
Н а космодрума в Тексас на SpaceX за първи път бяха свързани два етапа от модернизираната ракета Starship Version 3. Този модел е станал по-висок и значително по-мощен от своите предшественици. Докато по-ранните разработчици се ограничаваха до твърдения, че ракетата може да излети и да се върне, с версията V3 започва нова фаза - подготовка за реални мисии в дълбокия Космос, според SpaceX.

Характеристики на новата космическа ракета

Starship V3 вече е висок 124 метра, което го прави най-високата ракета в света. Основните подобрения се отнасят до двигателите и цялостния дизайн:

  • Мощност: новите двигатели на Raptor 3 са по-ефективни. По време на изстрелването ракетата ще генерира 8 милиона килограма тяга - 10% повече от преди.
  • Дизайн: върху ускорителя е добавена нова структура gTherid за по-добро разделяне на степените по време на полет. Броят на кормилните „перки“, които помагат на ракетата да се върне на Земята, също е намален от четири на три.
  • Мащаб: вътрешната тръба за пренос на гориво в ракетата е толкова голяма, че диаметърът ѝ е сравним с този на цяла ракета Falcon 9.
  • План на полета и дата на изстрелване
  • Екипът на SpaceX вече е завършил успешна репетиция по зареждане с гориво, като е заредил в ракетата над 5000 тона преохладен метан и течен кислород. Сега се очаква окончателно одобрение от американските авиационни власти.
  • Дата: Стартът е предварително насрочен за вторник, 19 май.
  • Маршрут: Ракетата ще бъде изстреляна от нова площадка в Тексас. Този път тя ще следва различна траектория — над Мексиканския залив между Юкатан и Куба.
  • Край: около един час след излитането се очаква горният етап да извърши контролирано кацане в Индийския океан.

Защо е важно

Starship V3 ще бъде първата версия на ракетата, с която SpaceX ще започне да тества зареждане с гориво в орбита. Разработчиците подчертават критичното значение на тази технология: без нея космическият кораб няма да може да доставя тежки товари или хора до Луната или Марс. В бъдеще се очаква такива ракети да се превърнат в „лунни асансьори“ за програмата Artemis на НАСА.

Точно преди изстрелването, инженерите все още трябва да инсталират система за прекратяване на полета (в случай на отклонение от курса) и да получат лиценз за полет. Това ще бъде 12-ият пълномащабен тест на системата Starship.

Източник: rbc.ua    
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

