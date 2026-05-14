Шоу като за Супербоул: Шакира, Мадона и BTS ще пеят на финала на Световното по футбол

Ф ИФА обяви историческо първо по рода си шоу на полувремето на финала в Ню Джърси, като Крис Мартин от Coldplay ще бъде куратор на грандиозното събитие с благотворителна кауза, съобщава CNN.

Шакира, Мадона и K-pop суперзвездите BTS ще бъдат големите звезди в първото в историята шоу на полувремето на финал на Световно първенство по футбол. Това обявиха от ФИФА в официалния си профил в Instagram в четвъртък.

Финалът на Мондиал 2026 е насрочен за 19 юли на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси. Очаква се събитието да привлече милиони зрители пред екраните по целия свят, освен хилядите по трибуните. Световното първенство започва на 11 юни в Мексико Сити, като мачовете ще се играят на различни локации в САЩ, Канада и Мексико.

Шоуто на финала, чийто куратор е фронтменът на Coldplay Крис Мартин, ще бъде продуцирано от неправителствената организация Global Citizen. Приходите ще отидат в полза на Образователния фонд на ФИФА и Global Citizen.

Мисия за 100 милиона долара

Фондът е „знакова инициатива, която има за цел да събере 100 милиона долара за разширяване на достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят“, се казва в съобщението на ФИФА.

Breaking news: Shakira, Madonna and BTS will headline the first halftime show at a World Cup final.https://t.co/i5yinKBMuw — The New York Times (@nytimes) May 14, 2026

Дарение от билети: По 1 щатски долар от всеки продаден билет за мачовете от Световното първенство през 2026 г. ще бъде даряван на фонда.

Звездни участия: В промоционалното видео за събитието към Крис Мартин се присъединиха герои от „Улица Сезам“ и „Мъпетите“, както и самите BTS.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино загатна за първия подобен концерт на Световно първенство още през март 2025 г. „Това ще бъде исторически момент и шоу, достойно за най-голямото спортно събитие в света“, заяви той тогава.

Регламентът: Футбол срещу шоубизнес

Официалните правила на футбола, определени от Борда на Международната футболна асоциация (IFAB), гласят, че почивката между полувремената не трябва да надвишава 15 минути. Все още не е ясно дали правилото ще бъде променено, за да се адаптира към мащабното изпълнение, подобно на шоуто на полувремето на Супербоул в САЩ.

Звезден старт и в Мексико

Миналата седмица ФИФА обяви, че регетон звездата Джей Балвин ще бъде начело на церемонията по откриването в Мексико Сити. В това представяне ще участват още: