Шоу като за Супербоул: Шакира, Мадона и BTS ще пеят на финала на Световното по футбол

Финалът на Мондиал 2026 е насрочен за 19 юли на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси

14 май 2026, 13:06
Шакира събра море от фенове на безплатен концерт на плажа Копакабана в Бразилия.   
Източник: БТА

Ф ИФА обяви историческо първо по рода си шоу на полувремето на финала в Ню Джърси, като Крис Мартин от Coldplay ще бъде куратор на грандиозното събитие с благотворителна кауза, съобщава CNN.

Шакира, Мадона и K-pop суперзвездите BTS ще бъдат големите звезди в първото в историята шоу на полувремето на финал на Световно първенство по футбол. Това обявиха от ФИФА в официалния си профил в Instagram в четвъртък.

Финалът на Мондиал 2026 е насрочен за 19 юли на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси. Очаква се събитието да привлече милиони зрители пред екраните по целия свят, освен хилядите по трибуните. Световното първенство започва на 11 юни в Мексико Сити, като мачовете ще се играят на различни локации в САЩ, Канада и Мексико.

Шоуто на финала, чийто куратор е фронтменът на Coldplay Крис Мартин, ще бъде продуцирано от неправителствената организация Global Citizen. Приходите ще отидат в полза на Образователния фонд на ФИФА и Global Citizen.

Мисия за 100 милиона долара

Фондът е „знакова инициатива, която има за цел да събере 100 милиона долара за разширяване на достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят“, се казва в съобщението на ФИФА.

  • Дарение от билети: По 1 щатски долар от всеки продаден билет за мачовете от Световното първенство през 2026 г. ще бъде даряван на фонда.
  • Звездни участия: В промоционалното видео за събитието към Крис Мартин се присъединиха герои от „Улица Сезам“ и „Мъпетите“, както и самите BTS.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино загатна за първия подобен концерт на Световно първенство още през март 2025 г. „Това ще бъде исторически момент и шоу, достойно за най-голямото спортно събитие в света“, заяви той тогава.

Регламентът: Футбол срещу шоубизнес

Официалните правила на футбола, определени от Борда на Международната футболна асоциация (IFAB), гласят, че почивката между полувремената не трябва да надвишава 15 минути. Все още не е ясно дали правилото ще бъде променено, за да се адаптира към мащабното изпълнение, подобно на шоуто на полувремето на Супербоул в САЩ.

Звезден старт и в Мексико

Миналата седмица ФИФА обяви, че регетон звездата Джей Балвин ще бъде начело на церемонията по откриването в Мексико Сити. В това представяне ще участват още:

  • Алехандро Фернандес и Белинда;
  • Danny Ocean и Лила Даунс;
  • Los Ángeles Azules, Maná и Tyla.
Източник: CNN    
Мондиал 2026 Шоу на полувремето Крис Мартин Благотворителна кауза Шакира BTS Ню Джърси Образователен фонд на ФИФА Global Citizen Джей Балвин
Свят Преди 18 минути

Анализатори отчитат неочаквано топла „химия“ между двамата лидери в Пекин. Макар протоколът да запази блясъка от 2017 г., Си Дзинпин демонстрира по-непренудено поведение, докато с Тръмп обсъждаха Тайван, търговията и войната на САЩ с Иран

България Преди 18 минути

Според тях държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция.

Американският президент Доналд Тръмп изрази интерес към превръщането на Венецуела в 51-вия щат на САЩ

Любопитно Преди 1 час

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

България Преди 1 час

Направен е оглед на местопроизшествието, разпитани са и свидетели

България Преди 1 час

Операцията е проведена на два адреса в столичния квартал "Факултета"

България Преди 1 час

Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането й

Любопитно Преди 1 час

Докато принц Хари се посвещава на благотворителни каузи без хонорар, херцогинята на Съсекс поема финансовия рул. С разходи от 6 милиона долара годишно и „изтънял“ бюджет, Меган стартира нови бизнес проекти и разчита на богати приятелки, за да спаси семейните финанси

Любопитно Преди 1 час

Малцина знаят как се изчислява трудовият стаж в тези случаи. Експертите от социалното министерство обясняват кога имате право на пълните 20 дни почивка и кога губите част от тях

Свят Преди 1 час

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Свят Преди 1 час

Политическият журналист от „Пари Мач“ Флориан Тардиф твърди, че шамарът, ударен от Брижит Макрон на съпруга ѝ през 2025 г., се дължи на сцена от ревност. „Шегувахме се със съпругата ми, както правим доста често“, обясняваше по онова време Еманюел Макрон

България Преди 1 час

Ще защитя правата си по съдебен ред, посочва в своя позиция Румен Димитров

България Преди 1 час

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост

Любопитно Преди 1 час

Технологии Преди 1 час

Интернет гигантът ще използва своите технологии с изкуствен интелект, за да защитава потребителите от повече онлайн опасности и да подобри настоящите мерки за сигурност. Функциите са направени и чрез партньорства с различни експерти и институции

