Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

Ф игурите и барелефите от Паметника на Съветската армия трябва да бъдат собственост на Столичната община, за да може решенията за бъдещето им да се вземат от Столичния общински съвет. Това заяви кметът на София Васил Терзиев пред журналисти по повод приетия от Столичния общински съвет доклад за безвъзмездното придобиване на скулптурните елементи от паметника.

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

„Ние сме собственици на земята. Нормално е да бъдат и фигурите наша собственост, за да може решението да се вземе от Столичния общински съвет“, посочи Терзиев.

Той подчерта, че не става дума за еднолично решение на кмета, а за въпрос, който е в правомощията на колективния орган – Столичния общински съвет.

По думите му, когато цялата отговорност е на едно място, по-лесно е да се вземе ясно решение какво трябва и какво не трябва да се прави с паметника. Терзиев отбеляза, че следващият етап е дебат за съдбата на художествения ансамбъл – дали трябва да бъде възстановен на същото място, или да бъде преместен другаде.

Къде да е Паметникът на съветската армия

„Имам собствено мнение, но тук въпросът е принципен и е свързан с по-лесното управление“, каза той.

Кметът посочи, че до края на есента се очаква да приключи процесът по изработване на идейни проекти за бъдещето на пространството в Княжеската градина, като ще бъдат проведени и обществени обсъждания. По думите му всеки ще може да даде своето мнение за това какво трябва да се случи на мястото, включително и дали паметникът трябва да остане там.

Официално: Искат държавата да премести Паметника на Съветската армия

„Моето лично мнение е, че там трябва да се търси реализация на проект, свързан с нещо, което ни обединява, а не нещо, което ни разединява“, каза Терзиев.

Той припомни, че има старо решение за демонтажа на паметника, което е частично изпълнено, и подчерта, че предстоят публични обсъждания и разработване на концепция за бъдещето на това знаково пространство в центъра на София.