България

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

По този начин решенията за бъдещето им ще могат да се вземат от Столичния общински съвет, отбеляза кметът

14 май 2026, 12:57
Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост
Източник: БТА

Ф игурите и барелефите от Паметника на Съветската армия трябва да бъдат собственост на Столичната община, за да може решенията за бъдещето им да се вземат от Столичния общински съвет. Това заяви кметът на София Васил Терзиев пред журналисти по повод приетия от Столичния общински съвет доклад за безвъзмездното придобиване на скулптурните елементи от паметника. 

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

„Ние сме собственици на земята. Нормално е да бъдат и фигурите наша собственост, за да може решението да се вземе от Столичния общински съвет“, посочи Терзиев.

Той подчерта, че не става дума за еднолично решение на кмета, а за въпрос, който е в правомощията на колективния орган – Столичния общински съвет.

По думите му, когато цялата отговорност е на едно място, по-лесно е да се вземе ясно решение какво трябва и какво не трябва да се прави с паметника. Терзиев отбеляза, че следващият етап е дебат за съдбата на художествения ансамбъл – дали трябва да бъде възстановен на същото място, или да бъде преместен другаде.

Къде да е Паметникът на съветската армия

„Имам собствено мнение, но тук въпросът е принципен и е свързан с по-лесното управление“, каза той.

Кметът посочи, че до края на есента се очаква да приключи процесът по изработване на идейни проекти за бъдещето на пространството в Княжеската градина, като ще бъдат проведени и обществени обсъждания. По думите му всеки ще може да даде своето мнение за това какво трябва да се случи на мястото, включително и дали паметникът трябва да остане там. 

Официално: Искат държавата да премести Паметника на Съветската армия

„Моето лично мнение е, че там трябва да се търси реализация на проект, свързан с нещо, което ни обединява, а не нещо, което ни разединява“, каза Терзиев.

Той припомни, че има старо решение за демонтажа на паметника, което е частично изпълнено, и подчерта, че предстоят публични обсъждания и разработване на концепция за бъдещето на това знаково пространство в центъра на София.

Източник: БТА/Николета Василева    
Паметник на Съветската армия Столична община Васил Терзиев Столичен общински съвет Бъдеще на паметника Собственост на фигурите Преместване на паметника Княжеска градина Обществени обсъждания Скулптурни елементи
Последвайте ни
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Непознатата история на мисиите до Марс

Непознатата история на мисиите до Марс

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

Любопитно Преди 11 минути

Макар и да ни напуснаха преждевременно, следата, която оставиха, е вечна. Припомняме си последните думи на емблематични фигури като Мерилин Монро, Елвис Пресли и Хийт Леджър – фрази, които разкриват човешката им страна в последните им мигове

<p>Поразителната разлика между срещата на Тръмп и Си през 2026 и 2017 г.</p>

Експерт: Поразителна разлика между срещата на Тръмп и Си през 2026 и 2017 г.

Свят Преди 17 минути

Анализатори отчитат неочаквано топла „химия“ между двамата лидери в Пекин. Макар протоколът да запази блясъка от 2017 г., Си Дзинпин демонстрира по-непренудено поведение, докато с Тръмп обсъждаха Тайван, търговията и войната на САЩ с Иран

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

България Преди 24 минути

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 59 минути

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

,

„Тайно общество“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

България Преди 1 час

Направен е оглед на местопроизшествието, разпитани са и свидетели

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

България Преди 1 час

Операцията е проведена на два адреса в столичния квартал "Факултета"

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

Изписаха от „Пирогов” младата жена, пострадала при тежката катастрофа на „Хемус”

България Преди 1 час

Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането й

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит

Любопитно Преди 1 час

Докато принц Хари се посвещава на благотворителни каузи без хонорар, херцогинята на Съсекс поема финансовия рул. С разходи от 6 милиона долара годишно и „изтънял“ бюджет, Меган стартира нови бизнес проекти и разчита на богати приятелки, за да спаси семейните финанси

На 4 или 2 часа: Колко дни платен отпуск ви се полагат при непълен работен ден?

На 4 или 2 часа: Колко дни платен отпуск ви се полагат при непълен работен ден?

Любопитно Преди 1 час

Малцина знаят как се изчислява трудовият стаж в тези случаи. Експертите от социалното министерство обясняват кога имате право на пълните 20 дни почивка и кога губите част от тях

Евика Силиня

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня подава оставка

Свят Преди 1 час

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

<p>Нова книга разкрива причината за шамара&nbsp;между&nbsp;Еманюел и Брижит Макрон</p>

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Свят Преди 1 час

Политическият журналист от „Пари Мач“ Флориан Тардиф твърди, че шамарът, ударен от Брижит Макрон на съпруга ѝ през 2025 г., се дължи на сцена от ревност. „Шегувахме се със съпругата ми, както правим доста често“, обясняваше по онова време Еманюел Макрон

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

България Преди 1 час

Ще защитя правата си по съдебен ред, посочва в своя позиция Румен Димитров

<p>Десето заседание за смъртта на Сияна: Обвиненият по делото поиска по-лека мярка</p>

Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

България Преди 1 час

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app

Любопитно Преди 1 час

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Технологии Преди 1 час

Интернет гигантът ще използва своите технологии с изкуствен интелект, за да защитава потребителите от повече онлайн опасности и да подобри настоящите мерки за сигурност. Функциите са направени и чрез партньорства с различни експерти и институции

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Събков от Hell’s Kitchen: Наистина не знам какво Трифонова хареса в мен! (ВИДЕО)

Edna.bg

Във вихъра на любовта: Мел Гибсън с 26-години по-млада италианска актриса

Edna.bg

Златните корени на българската борба, внукът на Георги Мърков продължава историята

Gong.bg

Пеп Гуардиола: Не мога да искам повече

Gong.bg

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани (СНИМКИ)

Nova.bg

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Nova.bg