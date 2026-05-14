Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

И сторическите преговори в Пекин започнаха с размяна на дипломатически комплименти, но бързо прераснаха в сериозно геополитическо предупреждение. Китайският държавен глава Си Дзинпин официално заяви на американския си колега Доналд Тръмп, че неразрешеният въпрос със статута на Тайван крие реален риск от директен сблъсък между двете суперсили.

В изявление, разпространено от Министерството на външните работи в Пекин, Си определя казуса с острова като „най-критичната точка“ в отношенията с Белия дом. По думите му стабилността между държавите зависи изцяло от правилното управление на този проблем. „В противен случай двете страни ще се изправят пред конфликти, които ще застрашат целия двустранен диалог“, предупреди китайският лидер.

Докато Си Дзинпин използва официалното си обръщение, за да очертае рисковете от глобален конфликт, Тръмп зaложи на личната дипломация и икономическия дневен ред. Пред журналисти американският президент спести детайли за това дали Тайван е бил обсъждан зад затворени врати, но публично похвали домакина си, наричайки го „велик лидер“ и „приятел“.

Протоколът от 2017 година: Какво се промени в „химията“?

Въпреки че официалното посрещане пред Дома на народните събрания в четвъртък копираше блясъка от визитата на Тръмп през 2017 г., анализаторите забелязаха коренна промяна в атмосферата.

„Промяната не беше в самия протокол, а в химията между двамата“, коментира Изабел Владоиу, основател на Американския институт за дипломация и човешки права. Според нея срещата е преминала в значително по-ведра и разговорлива форма в сравнение с миналото.

Експертите обърнаха внимание на детайлите – необичайно дългото ръкостискане (около 15 секунди) и моментите извън строгия етикет, в които Си лично е обяснявал на Тръмп елементи от церемонията. Внимание привлече и символиката на цветовете: Тръмп смени синята си вратовръзка с традиционната за него (и за Китай) червена, докато Си зaложи на виолетово-лилаво – цвят, исторически свързван с императорската власт на Пурпурния забранен град.

За разлика от 2017 г., когато Тръмп беше придружен от Мелания Тръмп и фокусът беше Северна Корея, сега 79-годишният президент пристигна сам за тридневното си посещение, натоварен с тежки теми като износа на фентанил, войната на САЩ с Иран и търговския обмен.

Тайванският въпрос и технологичният фронт

Икономическото значение на Тайван прави казуса изключително сложен. Островът е ключов търговски партньор на САЩ и глобален лидер в производството на най-модерните микрочипове, използвани както в масовата електроника, така и във военната индустрия. Макар Вашингтон да няма официално посолство в Тайпе, американското законодателство (Законът за отношенията с Тайван от 1979 г.) задължава САЩ да помага за отбраната на острова.

От Тайпе побързаха да реагират на срещата на върха. Говорителят на тайванското външно министерство Сяо Куанг-уей заяви, че страната остава вярна на статуквото, и посочи „авторитарния експанзионизъм на Китай“ като единствен дестабилизиращ фактор в региона. От своя страна, Белият дом запази мълчание, но предварително обяви, че промяна в американската политика спрямо Тайван не се предвижда.

Стратегията на Тръмп: Пазари и реципрочност

Основната цел на Доналд Тръмп остава отварянето на китайския пазар за американския бизнес. В делегацията му са включени топ мениджъри от авиокосмическия, селскостопанския и ИТ сектора. Тръмп подчерта, че новите търговски предложения към Пекин ще бъдат на принципа на пълната реципрочност.

Бизнес средата в Китай обаче е коренно различна от началото на века. Днес американските компании се изправят пред местни гиганти като Huawei и BYD. Технологичната война се засили, след като администрацията на Байдън ограничи експорта на модерни полупроводници за Китай. Въпреки че Тръмп запази тези рестрикции за технологиите с изкуствен интелект, той все пак разреши продажбата на определени чипове от по-нисък клас на NVIDIA за китайския пазар – тема, по която Пекин ще настоява за още отстъпки.

Въпреки конкуренцията, сътрудничеството продължава. Пример за това са фабриката на Илон Мъск (Tesla) в Шанхай и заводите, в които Apple все още сглобява по-голямата част от своите модели iPhone. Си Дзинпин потвърди пред Тръмп, че икономическите връзки са взаимноизгодни и че Китай ще отваря вратите си все по-широко за съвместни проекти в здравеопазването, туризма и селското стопанство.

Преодоляването на „Капана на Тукидит“

В контекста на предстоящите междинни избори в САЩ, за Тръмп е жизненоважно да покаже икономически успехи у дома и да намери решение за конфликта в Иран, който вдига цените на горивата. Си Дзинпин също търси икономическо облекчение и стабилност след годините на засилен американски натиск.

По време на разговорите китайският лидер отбеляза, че светът следи срещата, за да разбере дали двете суперсили могат да избягват т.нар. „Капан на Тукидит“ – историческата теория, според която доминираща сила и изгряващ съперник неизбежно стигат до война за надмощие.

Макар Пекин ясно да очерта своите „червени линии“ (никаква намеса в икономическото развитие, вътрешната политика и темата за Тайван), Тръмп изглежда готов да балансира по ръба в името на нови мащабни китайски инвестиции в САЩ.