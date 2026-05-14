Свят

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Си Дзинпин очерта червените линии на Пекин за Тайван и предупреди за риск от война, докато американският президент зaложи на икономиката, настоявайки за реципрочни бизнес сделки и нови китайски инвестиции в САЩ

14 май 2026, 13:34
Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин
Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар
„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин
Ливан и Израел отново сядат на масата за преговори в САЩ

Ливан и Израел отново сядат на масата за преговори в САЩ
Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин

Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин
Унгария не подписа декларацията на „Букурещката деветка“

Унгария не подписа декларацията на „Букурещката деветка“
Готви се нова оставка на министър в Лондон

Готви се нова оставка на министър в Лондон
Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

И сторическите преговори в Пекин започнаха с размяна на дипломатически комплименти, но бързо прераснаха в сериозно геополитическо предупреждение. Китайският държавен глава Си Дзинпин официално заяви на американския си колега Доналд Тръмп, че неразрешеният въпрос със статута на Тайван крие реален риск от директен сблъсък между двете суперсили.

В изявление, разпространено от Министерството на външните работи в Пекин, Си определя казуса с острова като „най-критичната точка“ в отношенията с Белия дом. По думите му стабилността между държавите зависи изцяло от правилното управление на този проблем. „В противен случай двете страни ще се изправят пред конфликти, които ще застрашат целия двустранен диалог“, предупреди китайският лидер.

Докато Си Дзинпин използва официалното си обръщение, за да очертае рисковете от глобален конфликт, Тръмп зaложи на личната дипломация и икономическия дневен ред. Пред журналисти американският президент спести детайли за това дали Тайван е бил обсъждан зад затворени врати, но публично похвали домакина си, наричайки го „велик лидер“ и „приятел“.

Протоколът от 2017 година: Какво се промени в „химията“?

Въпреки че официалното посрещане пред Дома на народните събрания в четвъртък копираше блясъка от визитата на Тръмп през 2017 г., анализаторите забелязаха коренна промяна в атмосферата.

„Промяната не беше в самия протокол, а в химията между двамата“, коментира Изабел Владоиу, основател на Американския институт за дипломация и човешки права. Според нея срещата е преминала в значително по-ведра и разговорлива форма в сравнение с миналото.

Експертите обърнаха внимание на детайлите – необичайно дългото ръкостискане (около 15 секунди) и моментите извън строгия етикет, в които Си лично е обяснявал на Тръмп елементи от церемонията. Внимание привлече и символиката на цветовете: Тръмп смени синята си вратовръзка с традиционната за него (и за Китай) червена, докато Си зaложи на виолетово-лилаво – цвят, исторически свързван с императорската власт на Пурпурния забранен град.

За разлика от 2017 г., когато Тръмп беше придружен от Мелания Тръмп и фокусът беше Северна Корея, сега 79-годишният президент пристигна сам за тридневното си посещение, натоварен с тежки теми като износа на фентанил, войната на САЩ с Иран и търговския обмен.

Среща на върха в Пекин: Си Цзинпин и Доналд Тръмп обсъдиха сътрудничеството между Китай и САЩ
60 снимки
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп

Тайванският въпрос и технологичният фронт

Икономическото значение на Тайван прави казуса изключително сложен. Островът е ключов търговски партньор на САЩ и глобален лидер в производството на най-модерните микрочипове, използвани както в масовата електроника, така и във военната индустрия. Макар Вашингтон да няма официално посолство в Тайпе, американското законодателство (Законът за отношенията с Тайван от 1979 г.) задължава САЩ да помага за отбраната на острова.

От Тайпе побързаха да реагират на срещата на върха. Говорителят на тайванското външно министерство Сяо Куанг-уей заяви, че страната остава вярна на статуквото, и посочи „авторитарния експанзионизъм на Китай“ като единствен дестабилизиращ фактор в региона. От своя страна, Белият дом запази мълчание, но предварително обяви, че промяна в американската политика спрямо Тайван не се предвижда.

Стратегията на Тръмп: Пазари и реципрочност

Основната цел на Доналд Тръмп остава отварянето на китайския пазар за американския бизнес. В делегацията му са включени топ мениджъри от авиокосмическия, селскостопанския и ИТ сектора. Тръмп подчерта, че новите търговски предложения към Пекин ще бъдат на принципа на пълната реципрочност.

Бизнес средата в Китай обаче е коренно различна от началото на века. Днес американските компании се изправят пред местни гиганти като Huawei и BYD. Технологичната война се засили, след като администрацията на Байдън ограничи експорта на модерни полупроводници за Китай. Въпреки че Тръмп запази тези рестрикции за технологиите с изкуствен интелект, той все пак разреши продажбата на определени чипове от по-нисък клас на NVIDIA за китайския пазар – тема, по която Пекин ще настоява за още отстъпки.

Въпреки конкуренцията, сътрудничеството продължава. Пример за това са фабриката на Илон Мъск (Tesla) в Шанхай и заводите, в които Apple все още сглобява по-голямата част от своите модели iPhone. Си Дзинпин потвърди пред Тръмп, че икономическите връзки са взаимноизгодни и че Китай ще отваря вратите си все по-широко за съвместни проекти в здравеопазването, туризма и селското стопанство.

Преодоляването на „Капана на Тукидит“

В контекста на предстоящите междинни избори в САЩ, за Тръмп е жизненоважно да покаже икономически успехи у дома и да намери решение за конфликта в Иран, който вдига цените на горивата. Си Дзинпин също търси икономическо облекчение и стабилност след годините на засилен американски натиск.

По време на разговорите китайският лидер отбеляза, че светът следи срещата, за да разбере дали двете суперсили могат да избягват т.нар. „Капан на Тукидит“ – историческата теория, според която доминираща сила и изгряващ съперник неизбежно стигат до война за надмощие.

Макар Пекин ясно да очерта своите „червени линии“ (никаква намеса в икономическото развитие, вътрешната политика и темата за Тайван), Тръмп изглежда готов да балансира по ръба в името на нови мащабни китайски инвестиции в САЩ.

Източник: The Post/Newsweek    
Среща Тръмп-Си Китайско-американски отношения Държавно посещение Дипломация Пекин Президент Тръмп Си Дзинпин Протокол Промяна в динамиката Символика
Последвайте ни
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Непознатата история на мисиите до Марс

Непознатата история на мисиите до Марс

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Свят Преди 37 минути

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 41 минути

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

България Преди 51 минути

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената“, заяви регионалният министър Иван Шишков

,

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

Свят Преди 59 минути

Случаят предизвика масова психоза в Индия

Снимката е илюстративна

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

България Преди 1 час

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

Новият областен управител на Сливен - с отнета книжка в Германия заради шофиране в нетрезво състояние

Новият областен управител на Сливен - с отнета книжка в Германия заради шофиране в нетрезво състояние

България Преди 1 час

SpaceX

SpaceX подготвя изстрелването на най-голямата ракета в света

Любопитно Преди 1 час

Първият тест може да се проведе още на 19 май

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

Любопитно Преди 1 час

Макар и да ни напуснаха преждевременно, следата, която оставиха, е вечна. Припомняме си последните думи на емблематични фигури като Мерилин Монро, Елвис Пресли и Хийт Леджър – фрази, които разкриват човешката им страна в последните им мигове

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

България Преди 1 час

Според тях държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция.

Шакира събра море от фенове на безплатен концерт на плажа Копакабана в Бразилия.

Шоу като за Супербоул: Шакира, Мадона и BTS ще пеят на финала на Световното по футбол

Любопитно Преди 1 час

Финалът на Мондиал 2026 е насрочен за 19 юли на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

България Преди 1 час

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

България Преди 2 часа

По този начин решенията за бъдещето им ще могат да се вземат от Столичния общински съвет, отбеляза кметът

Снимката е архивна

Тръмп отново провокира в мрежата - показа Венецуела под американския флаг като нов щат

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп изрази интерес към превръщането на Венецуела в 51-вия щат на САЩ

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

Любопитно Преди 2 часа

Потребители в социалните мрежи откриха стряскащи паралели между сюжети в култовите сериали и актуалната епидемия от хантавирус. Феновете говорят за „луди съвпадения“, докато други изграждат конспиративни теории за произхода на заразата

<p>Мерц ще посрещне Радев с военни почести&nbsp;</p>

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

България Преди 2 часа

Германският канцлер ще приеме новия български премиер с военни почести на 18 май. Основен акцент в разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество и международната сигурност, с които София ще потвърди силната си европейска позиция

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Вин Дизел на трибюта на „Бързи и яростни“ в Кан: Моля се всеки да има брат като Пол

Edna.bg

Събков от Hell’s Kitchen: Наистина не знам какво Трифонова хареса в мен! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ейса Гонсалес заслепи в цвят и стил на "шеметна" премиера на филм с Деми Мур

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември - Спартак Вн, съставите

Gong.bg

Печалби за около 240 млн. евро: СГП разкри измами с хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства (СНИМКИ)

Nova.bg

Премиерът на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите: Държавата няма да се меси в определянето на цените

Nova.bg